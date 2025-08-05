Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Ngày 4/8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Mạnh-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình cho biết: "Từ đầu tháng 7/2025, dịch tả lợn châu Phi đã có xu hướng diễn biến rất phức tạp trên địa bàn một số xã, phường của tỉnh”.

Ninh Bình quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: N L

Dịch bệnh đã xuất hiện tại 44 xã, khiến hơn 10.174 con lợn bị tiêu hủy bắt buộc, bao gồm 1.502 con lợn nái, lợn đực giống và 8.672 con lợn thương phẩm.

Ông Mạnh chỉ ra một số nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng phát này như: Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu các biện pháp an toàn sinh học. Thời tiết nóng ẩm trong mùa hè tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển và lây lan.

Ngoài ra, việc thiếu nhân lực chuyên môn và kinh phí đã gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời, ở một số địa phương, việc tiêu hủy lợn bị bệnh chưa được triệt để và kéo dài.

Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Ảnh: V T

Đặc biệt, ông Mạnh nhấn mạnh về độc lực của mầm bệnh hiện tại: "Khoảng 46% các kết quả xét nghiệm phân tích gen của cơ quan thú y là phát hiện chủng lai giữa genotype I và II. Do vậy dịch bệnh gây chết rất nhanh, lây lan rất mạnh, các loại vắc xin nếu khác chủng đều không có khả năng bảo hộ”.

Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt.

Cụ thể, phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách 129 xã, phường để giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch và xử lý dứt điểm từ ban đầu, hạn chế dịch lây lan diện rộng. Cấp phát 6.150 lít hóa chất cho các địa phương để thực hiện công tác khử trùng, tiêu độc.

Những nỗ lực này nhằm mục tiêu khống chế dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn và hạn chế tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.