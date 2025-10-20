Chủ đề nóng

Cha dượng dùng búa đinh đánh bé gái ở Hà Tĩnh rồi lẩn trốn trên mái nhà cho tới khi bị bắt

Hồ Thỏa-Lê Tập Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:11 GMT+7
Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Nam khai nhận đã dùng búa đinh bạo hành con riêng của vợ chỉ vì cháu bé trả lời "không đúng ý" của đối tượng Nam.
Ngày 19/10, Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận trình báo từ quần chúng nhân dân về việc cháu H.T.N.L (SN 2015, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) có dấu hiệu bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú cùng địa chỉ) đánh đập, bạo hành gây thương tích.

Ngay lập tức, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cùng các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Cổ Đạm) bị bắt để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê Sơn La) kết hôn lần đầu vào năm 2015 và có con gái là cháu H.T.N.L. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam. Hai vợ chồng cùng ba người con, bao gồm cả cháu L., chuyển đến thuê nhà tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm) vào cuối năm 2024.

Sự việc bạo hành nghiêm trọng xảy ra vào tối 18/10/2025. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Nam đưa cháu L. đến nhà mẹ đẻ ăn cơm, tại đây Nam cùng người thân có sử dụng bia rượu. Đến khoảng 22 giờ, cả hai trở về nhà trọ.

Hình ảnh bé gái với chi chít thương tích.

Tại nhà trọ, trong lúc nói chuyện, Nam trở nên bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý của đối tượng. Nguyễn Văn Nam đã dùng tay, sau đó là gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu L. Đáng chú ý, đối tượng này còn tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu của cháu bé khiến cháu L. bị thương và chảy máu.

Sau khi hành hung cháu L., Nam tự sơ cứu băng bó vết thương cho cháu rồi để cháu bé đi ngủ. Sáng hôm sau (19/10), Nam khóa cửa nhốt cháu L. một mình trong nhà trọ và đi làm. Khoảng 7 giờ 30 phút, cháu L. đã mở được cửa sổ và kêu cứu. Người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương.

Nam khai nhận đã dùng búa đinh bạo hành con riêng của vợ chỉ vì cháu bé trả lời "không đúng ý". 

Cháu L. sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm để cấp cứu và phải chuyển tiếp ra Bệnh viện TP Vinh (cũ, thuộc tỉnh Nghệ An) để điều trị chuyên sâu.

Theo kết quả kiểm tra y tế, cháu H.T.N.L. bị nhiều thương tích tại các vùng đầu, ngực, tay, đùi và lưng. Tinh thần cháu bé cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi.

Còn về phía đối tượng Nguyễn Văn Nam, sau khi gây án, Nam bỏ về nhà mẹ đẻ và lẩn trốn trên mái nhà. Đến khoảng 22 giờ tối cùng ngày (19/10), lực lượng Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện và bắt giữ thành công Nguyễn Văn Nam, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành đối với cháu L.

Xét thấy hành vi bạo hành của Nguyễn Văn Nam có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, sáng 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố, bắt giữ và tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Bắt bố dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Bắt bố dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Công an vào cuộc xác minh bé gái bị cha dượng đánh phải nhập viện

Công an vào cuộc xác minh bé gái bị cha dượng đánh phải nhập viện

