Cha già 70 tuổi hàng tháng chi tiền cho con gái 38 tuổi “đu idol”

Một người phụ nữ Nhật Bản, 38 tuổi, có học vấn cao nhưng mắc các vấn đề tâm lý và không thể duy trì công việc ổn định, đã sống phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ suốt 8 năm qua. Cô còn yêu cầu khoản “trợ cấp đu idol” hàng tháng trị giá 50.000 yên (khoảng 340 USD) để phục vụ sở thích hâm mộ diễn viên.

Cha của cô, ông Yuichi, năm nay 70 tuổi, từng là giám đốc một công ty thương mại. Ông đã làm việc không ngừng nghỉ trong thời trẻ, nuôi dạy hai con vào những trường đại học danh tiếng. Trong khi con trai 40 tuổi đã tự lập từ lâu, con gái ông vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ cho mọi chi phí sinh hoạt, từ ăn ở, quần áo đến tiền bảo hiểm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô liên tục thất bại trong việc xin việc khi bị từ chối bởi 100 công ty. Dù được cha giúp vào làm tại một công ty con, cô nhanh chóng nghỉ việc vì thấy “nhàm chán”. Những công việc sau đó cũng không kéo dài, thậm chí có lúc cô bị bóc lột đến mức phải ngủ trên bìa carton tại văn phòng, khiến sức khỏe suy sụp và từng tìm đến cái chết.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Trong nhiều năm, thu nhập hàng tháng của cô chưa bao giờ vượt quá 100.000 yên. Ngay cả với những công việc đơn giản, sự tự ái quá cao khiến cô khó hòa nhập và sớm bị cho thôi việc. Các buổi xem mặt do mẹ sắp xếp cũng thất bại, với 10 cuộc hẹn đều bị từ chối.

Có lúc, cô bật khóc hỏi bố mẹ: “Con đã làm gì sai? Chẳng lẽ con chưa từng cố gắng làm theo những gì bố mẹ dạy?”.

Người mẹ cho rằng chồng mình có lỗi vì thiếu quan tâm trong việc nuôi dạy con, bà nói rằng: “Vì ông không bao giờ nói gì, nên chúng ta đã thất bại trong việc làm cha mẹ. Con cái là tấm gương phản chiếu cách dạy dỗ của cha mẹ”.

Hiện tại, ngoài việc chi trả toàn bộ sinh hoạt phí cho con, ông Yuichi còn đều đặn đưa cho con gái khoản “trợ cấp đu idol” 50.000 yên mỗi tháng. Ông chia sẻ: “Con gái tôi mê các diễn viên lồng tiếng. Khi thấy nó vui vẻ trò chuyện với mẹ về điều này, tôi cảm thấy có lẽ như vậy cũng ổn. Tôi vẫn muốn lo cho con khi còn khỏe mạnh, và hy vọng có thể để lại chút gì đó cho con. Tôi đi làm đến giờ chỉ đơn giản là vì tình thương của một người cha”.

Câu chuyện do tạp chí Serai đăng tải đã làm dấy lên tranh luận về vấn đề “8050” ở Nhật Bản – hiện tượng những người ở tuổi 50 vẫn phải dựa dẫm vào bố mẹ đã ngoài 80.

Một số người cảm thông: “Đúng là một người cha có trách nhiệm. Chúng tôi đu idol chỉ bằng cách xem miễn phí trên điện thoại thôi”.

Nhưng cũng có ý kiến trái chiều: “Cha mẹ nuông chiều con quá mức sẽ hại con. Đây là hậu quả, khó có thể cảm thông”.