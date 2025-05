Chân dung 2 người Trung Quốc đào trộm mộ Vua Lê Túc Tông

Ngày 7/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự SHEN JIANGYANG và DENG ZHIJI (quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả. Sự việc bắt nguồn từ đêm 3/5/2025, khi Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu lăng mộ Vua Lê Túc Tông (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) bị xâm hại cùng nhiều vật dụng nghi vấn.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự SHEN JIANGYANG; DENG ZHIJI (quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả lăng mộ Vua Lê Túc Tông. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã thực hiện hành vi đào trộm mộ Vua Lê Túc Tông để tìm cổ vật.

Cuộc truy vết diễn ra khẩn trương. Phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, các trinh sát đã lần theo dấu vết nóng của các đối tượng. Đến 14h ngày 4/5/2025, SHEN JIANGYANG và DENG ZHIJI đã bị bắt giữ khi đang tìm đường trốn chạy ra Móng Cái (Quảng Ninh), vị trí bắt giữ chỉ cách cửa khẩu quốc tế khoảng 15km.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận đã nhập cảnh Việt Nam từ 28/4 với mục đích trộm cắp cổ vật từ các lăng mộ.

Cụ thể, khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng mang theo một bộ dụng cụ thăm dò, gồm 1 cây săm bằng kim loại chuyên dùng săn tìm đồ cổ và máy gắn thiết bị cảm ứng dò tìm kim loại. Khi đến địa bàn thành phố Thanh Hóa, các đối tượng lưu trú tại một khách sạn ở phường Điện Biên, sau đó thuê xe máy đến khu lăng mộ Vua Lê Túc Tông để quan sát, nghiên cứu địa hình. Sau đó mua thêm một số dụng cụ để thực hiện việc đào mộ, như: Khoan điện cầm tay, dây thừng, mền bông, cưa tay, bao bì, bạt, bao tay, xẻng, xà beng…

Trong ngày 3/5, chúng đã săm thăm dò và đào bới tại khu lăng mộ Vua Lê Túc Tông nhưng không tìm được gì có giá trị. Khi phát hiện có người qua lại, các đối tượng đã để lại dụng cụ đào bới và bỏ đi.



Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra.