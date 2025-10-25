Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích "đáng gờm"

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật (ngày 26/10/2025) tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Huế, Tiền Giang, Khánh Hòa và Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam và đang được giáo viên, học sinh cả nước mong đợi.

4 thí sinh giành chiến thắng ở 4 Quý góp mặt vào cuộc thi Năm, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 là:



Nhất Quý 1: Lê Quang Duy Khoa, Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Huế.

Nhất Quý 2: Nguyễn Nhựt Lam, Trường THPT Cái Bè, Tiền Giang.

Nhất Quý 3: Đoàn Thanh Tùng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa.

Nhất Quý 4: Trần Bùi Bảo Khánh, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Cả 4 em đều có những thành tích đáng nể và bứt phá trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Huế

Giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 160 điểm, Lê Quang Duy Khoa là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết Năm. Với thành tích này, Duy Khoa đã mang cầu truyền hình trận chung kết Năm lần thứ 3 liên tiếp về với Huế.

Đây là lần thứ 8 ngôi trường bên bờ sông Hương góp mặt trong trận chung kết Olympia, cũng là ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào chung kết năm nhất tính đến hiện tại, trong đó, có 3 Quán quân chung kết Năm (Hồ Ngọc Hân năm 2009, Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016 và Võ Quang Phú Đức năm 2024). Nếu Duy Khoa chiến thắng ở trận chung kết, Huế sẽ là địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất cả nước với 4 thí sinh.

Tại các cuộc thi Tuần, Tháng, Quý, Duy Khoa gây ấn tượng với sự điềm tĩnh, chắc chắn qua từng phần thi.

Duy Khoa từng là Quán quân cuộc thi Nguyệt Quế Đỏ VI; Giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh 2025-2026; Giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh 2024-2025. Giải Nhất xếp hạng toàn quốc cấp thành phố Olympic tiếng Anh trên internet IOE 2024-2025. Sở thích là của Khoa là đọc sách, tiểu thuyết kinh điển, nghe nhạc.

Nguyễn Nhựt Lam - Trường THPT Cái Bè, Tiền Giang

Nguyễn Nhựt Lam là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sau khi giành chiến thắng cuộc thi Quý 2 với 290 điểm. Nhựt Lam cũng là thí sinh có điểm số ở cuộc thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết Năm.

Với chiến thắng của Nhựt Lam, đây là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè (trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Sau sáp nhập tỉnh, thành, nếu Nhựt Lam giành chiến thắng, Đồng Tháp sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Nhựt Lam từng đạt Giải Nhì học sinh giỏi môn tiếng Anh năm 2024; Giải Nhì học sinh giỏi môn tiếng Anh năm 2025. Sở thích của em là đọc sách và nghe nhạc Sơn Tùng MTP.

Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa

Đoàn Thanh Tùng mang điểm cầu trận chung kết Năm Đường lên đỉnh Olympia sau khi chiến thắng ở cuộc thi Quý 3 với 255 điểm.



Nói đến bí quyết đến với chung kết cuộc thi này, Tùng cho hay: "Thực chất cũng không có bí quyết gì đâu, chủ yếu cố gắng rèn luyện kiến thức đã học trên nhà trường, ngoài xã hội và sự tìm hiểu qua mạng xã hội để áp dụng".

Nếu Thanh Tùng chiến thắng ở trận chung kết năm thứ 25, Khánh Hòa sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Khánh Hòa mới một lần có cầu truyền hình trận chung kết Olympia. Thành tích cao nhất của học sinh Khánh Hòa ở sân chơi trí tuệ này đến nay là vị trí Á quân của Nguyễn Hải Đăng năm 2019.

Thanh Tùng đạt thủ khoa môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh (năm học 2022-2023); Thủ khoa môn Sinh học kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Khánh Hoà (năm học 2025 - 2026); Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (năm học 2024 - 2025); Huy chương Bạc môn Sinh học kỳ thi Olympic 30/4 (năm học 2024 - 2025). Sở thích của em là đọc sách, chơi thể thao.

Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Trần Bùi Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi Quý 4 với tổng điểm 270.

Bảo Khánh cũng là thí sinh giành chiến thắng trong trận thi đấu Quý đặc biệt, có sự cạnh tranh lớn khi vòng thi có tới 5 thí sinh do sự cố của chương trình ở cuộc thi Tháng trước đó. Mặc dù là thí sinh cuối cùng với ít thời gian ôn luyện hơn nhưng ngược lại, Bảo Khánh đã tích lũy kinh nghiệm từ các thí sinh thi trước để làm hành trang tốt nhất cho mình trong trận chung kết.

Nam sinh quyết tâm “đã bước vào trận chung kết, mục tiêu đặt ra chắc chắn phải cao nhất”.

Trước đó, Bảo Khánh giành Giải Nhất kỳ thi HSG cấp Thành phố các môn khoa học năm học 2022 - 2023; Giải Nhì kỳ thi HSG cấp Thành phố môn Sinh học năm học 2023 - 2024; Giải Nhì kỳ thi HSG cấp Thành phố môn Sinh học năm học 2024 - 2025; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2025 (HSGS Olympiad).

Với sự có mặt của Bảo Khánh, Hà Nội tiếp tục là địa phương có nhiều thí sinh tham dự chung kết nhưng sẽ có quán quân Olympia thứ 2 nếu em chiến thắng ở trận chung kết Năm. Học sinh Hà Nội đầu tiên trở thành quán quân Olympia là Phan Minh Đức (cũng là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) ở năm thứ 10.