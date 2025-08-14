Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên của Hà Nội chia sẻ lý do trở về Việt Nam

Phan Minh Đức cho biết: "Vào năm lớp 4, khi vào thăm bà ngoại trong Quảng Ngãi, tôi đã xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia và trả lời được một vài câu hỏi. Khi ấy mọi người hỏi bâng quơ rằng sau này cháu có thi chương trình này không, tôi đã nói rằng mình sẽ cố gắng.

Đến năm lớp 11, tôi đi bộ từ trường THPT Hà Nội - Amsterdam tới cổng Đài truyền hình Việt Nam, gửi tờ đơn đăng ký dự thi ở phòng chú bảo vệ, nhờ chú đưa tới cho đội ngũ sản xuất. Đó chính là những bước chân đầu tiên đưa tôi tới với Đường lên đỉnh Olympia”.

Hình ảnh Phan Minh Đức tại series "Ký ức VTV". (Ảnh: VTV)

Với Phan Minh Đức, kỷ niệm đáng nhớ nhất về chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2010 là ở thời gian giải lao, khi khán giả đang xem các đoạn quảng cáo trên truyền hình. "Đó là lúc chúng tôi quay sang nhau nói chuyện phiếm, chia sẻ về những dự định tương lai. Thời điểm ấy, tối nói với mọi người rằng mình sẽ vào ĐH Ngoại thương, học khoa Tài chính quốc tế. Tuy nhiên, như mọi người đã biết, sau đó tôi không vào ĐH Ngoại thương, cũng không học khoa này. Hiện tại, tôi mở trung tâm dạy Toán bằng tiếng Anh và hi vọng và chia sẻ những kiến thức mình có được ở nước ngoài với các bạn trẻ".

Nói về việc trở lại Việt Nam làm việc, Phan Minh Đức cho rằng: "Lựa chọn quay trở về hay ở lại Australia tùy vào cá nhân mỗi người. Đối với tôi, sau khi học tập tại đây, có một thời gian làm trợ giảng, tôi muốn đưa cách tư duy trong giảng dạy ở nước ngoài về Việt Nam.

Lúc học Đại học, thú thực tôi không xác định mình sẽ ở lại hay trở về, nhưng tới khi tích lũy đủ kinh nghiệm, tôi thấy Việt Nam mới là nơi tốt nhất để phát huy những thế mạnh của bản thân mình, sau đó mới là chia sẻ giá trị của bản thân mình với mọi người".

Phan Minh Đức tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2010. (Ảnh: VTV)

Phan Minh Đức là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10, cũng là thí sinh đầu tiên của TP Hà Nội chiến thắng tại trận Chung kết năm. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, ngành Tài chính kế toán. Tại đây, anh giữ vững phong độ học tập và tốt nghiệp với tấm bằng loại Xuất sắc.

Năm 2018, Minh Đức được chuyển thẳng lên học Tiến sĩ ngành Kinh tế năng lượng tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia. Nhà vô địch Olympia năm 10 cũng tham gia giảng dạy môn Nguyên lý kinh tế.

Đến năm tháng 3/2021, anh quyết định từ bỏ việc học Tiến sĩ và chuyển sang học Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp, định hướng chuyển đổi số. Năm 2024, anh về nước và trở thành Trưởng bộ phận học thuật Trung tâm Edison, chuyên phụ trách các lĩnh vực định hướng học tập và nghề nghiệp.



Cùng với đó, Phan Minh Đức thành lập trung tâm ôn luyện SAT, IELTS có tên “Future class - Đường lên đỉnh 1600 SAT”. Vào tháng 6 năm nay, anh mở thêm dự án “15h xây dựng kiến thức nền tảng digital SAT” dành cho học sinh từ lớp 9 trở lên.