Chân dung ngoại binh cao 1m92 của HAGL

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?; M.U sẵn sàng bán Bruno Fernandes với giá 100 triệu bảng; Fermin Lopez sẽ nhận lương cao nếu đến Chelsea; Everon và Fiorentina theo đuổi Victor Lindelof; Cristiano Ronaldo có giao kèo đặc biệt với “Boukie”.