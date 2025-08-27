Ngoại binh toả sáng, Thép xanh Nam Định ngược dòng đánh bại PVF-CAND

Thép xanh Nam Định đấu với PVF-CAND: Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tìm lại niềm vui chiến thắng

Đội hình xuất phát:

Thép xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Romulo, Caio, Hoàng Anh, A Mít, Brenner.

PVF-CAND: Minh Long, Bảo Long, Hiểu Minh, Eyenga, Anh Quân, Văn Trạng, Xuân Bắc, Công Đến, Thanh Nhàn, Samson, Amarildo.

Ghi bàn: Eyenga (52', phản lưới), Caio (66') - Thanh Nhàn (45+2').

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Thép xanh Nam Định đấu với PVF-CAND: Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, Thép xanh Nam Định chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Phút thứ 9, Văn Vĩ treo bóng từ quả phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm để Brenner bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng đích.

Nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ nên Thép xanh Nam Định hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 17, Lâm Ti Phông nhả bóng thuận lợi trong vòng cấm, song Brenner lại xử lý quá chậm nên để Huỳnh Công Đến kịp lùi về cản phá.

Phút 23, Văn Kiên thực hiện pha chuyền bóng kỹ thuật trong vòng cấm để Brenner dứt điểm một chạm buộc thủ môn Minh Long phải đổ người cứu thua cho PVF-CAND.

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Trước sức ép của Thép xanh Nam Định, PVF-CAND buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 31 và 39, A Mít cùng Hoàng Anh thay nhau dứt điểm về phía khung thành thủ môn Minh Long nhưng không thành công.

Mãi đến phút 41, PVF-CAND mới tạo ra được tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên. Nhận đường chuyền từ quả phạt góc bên cánh phải của Xuân Bắc, Samson ngả người móc bóng nhưng không trúng đích.

Phút 45+2, Thanh Nhàn dùng kỹ thuật loại bỏ sự đeo bám của Văn Tới trong vòng cấm trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho PVF-CAND.

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Thép xanh Nam Định đấu với PVF-CAND: Sang hiệp hai, Thép xanh Nam Định tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 51, Romulo bật tường ăn ý với Caio trong vòng cấm trước khi chuyền bóng để Văn Vĩ dứt điểm dội cột dọc khung thành thủ môn Minh Long.

Phút 52, Romulo thực hiện đường chuyền khó chịu từ quả đá phạt góc bên cánh trái vào trong vòng cấm khiến Eyenga lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về lưới nhà, gỡ hoà 1-1 cho Thép xanh Nam Định.

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Sau khi có được bàn gỡ, Thép xanh Nam Định tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 66, Brener thực hiện đường chuyền từ cánh trái vào trong vòng cấm để Caio xoay người dứt điểm trong vòng cấm làm tung lưới thủ thành Minh Long, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Thép xanh Nam Định tiếp tục ép sân nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Vì vậy, tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài Nguyễn Viết Duẩn nổi hồi còi kết thúc 90 phút.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn