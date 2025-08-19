Chân dung thủ môn cao 1m98, từng khoác áo U20 Brazil vừa gia nhập Thép xanh Nam Định

Nghệ sĩ Ưu tú đóng Thứ trưởng Bộ Ngoại trong phim “Mưa đỏ” đỏ hoe mắt kể áp lực khi nhận vai
Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Thị Thúy Hà cho biết chị rất áp lực khi được mời đóng vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong phim "Mưa đỏ"
Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.