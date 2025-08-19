Chân dung thủ môn cao 1m98, từng khoác áo U20 Brazil vừa gia nhập Thép xanh Nam Định

Nhà nông

Nhà nông

Trên địa bàn phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, phường Hòa Bình thuộc TP Hòa Bình) có 327 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 31 đối tượng là con của người bị nhiễm chất độc hóa học cũng đang phải chịu di chứng nặng nề. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự biết ơn, sẻ chia cho những hi sinh của thế hệ cha ông ta vì độc lập, tự do của đất nước.