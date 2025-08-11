Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên

Crystal Palace đấu với Liverpool: Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên

Ở trận tranh Siêu cúp Anh 2025 diễn ra tối 10/8 (giờ Việt Nam), Liverpool thi đấu áp đảo nhưng bị Crystal Palace cầm hòa 2-2 sau 90 phút. Hugo Ekitike (4') và Jeremie Frimpong (21') là những người lập công cho "The Kop". Hai bàn thắng của Palace đến từ Jean-Philippe Mateta (17' pen) và Ismaila Sarr (77').

Bước vào loạt đá luân lưu, Crystal Palace xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Eberechi Eze và Borna Sosa là những cầu thủ đá hỏng 11m bên phía Palace. Những cầu thủ thực hiện không thành công của Liverpool gồm Mohamed Salah, Alexis Mac Allister và Harvey Elliott. Kết quả này giúp "Những chú đại bàng" giành Siêu cúp Anh 2025.



Ảnh: ChatGPT.

Crystal Palace đấu với Liverpool: Theo thống kê của hãng Opta, đây là trận tranh Siêu cúp Anh thứ 3 liên tiếp phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu và là trận thứ 5 trong 7 năm qua. Liverpool đã thua cả 3 trận tranh Community Shield gần nhất mà họ phải đá luân lưu vào năm 2019, 2020 và 2025.

Trong lịch sử, những CLB giành Community Shield thường không có thành tích tốt ở mùa giải Ngoại hạng Anh mùa giải tiếp theo. Cụ thể, chỉ có 1/14 CLB giành Siêu cúp Anh gần nhất đăng quang tại Premier League mùa tiếp theo là Man City (2018/19).

Kể từ khi HLV Oliver Glasner dẫn dắt Crystal Palace (ngày 24/2/2024), chỉ có 3 cầu thủ tại Premier League ghi được nhiều bàn thắng hơn Jean-Philippe Mateta (31 bàn) trên mọi đấu trường gồm Erling Haaland (Man City, 50 bàn), Mohamed Salah (Liverpool, 40 bàn) và Alexander Isak (Newcastle, 38 bàn).

Crystal Palace đấu với Liverpool: Ở trận đấu vừa qua, cả 2 tân binh Ekitike và Frimpong đều lập công cho Liverpool. Đây là lần đầu tiên có 2 cầu thủ ghi bàn trong trận ra mắt “The Kop” trong cùng một trận đấu kể từ tháng 8/2006 (bàn thắng của Craig Bellamy và Mark Gonzalez trước Maccabi Haifa).

Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng, tiền vệ Curtis Jones của Liverpool thực hiện 53 đường chuyền ở trận đấu vừa qua với tỷ lệ thành công đạt 100%.

Tiền vệ Florian Wirtz đã tạo ra 3 trong 4 cơ hội ghi bàn của Liverpool trong hiệp một trận đấu vừa qua, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.

Jeremie Frimpong hiện đã trực tiếp tham gia vào 14 bàn thắng trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải trước (6 bàn thắng, 8 pha kiến tạo).