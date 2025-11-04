Chủ đề nóng

Thể thao
Tiền vệ Lương Thanh Ngọc Lâm 1m63 (Ninh Bình FC): "Mũi khoan trong tay áo"

Minh Hoàng Thứ ba, ngày 04/11/2025 18:10 GMT+7
Tiền vệ cánh Lương Thanh Ngọc Lâm của Ninh Bình FC là cầu thủ sở hữu chiều cao khiêm tốn bậc nhất V.League 2025/2026. Anh chỉ cao 1m63.
Tiền vệ Lương Thanh Ngọc Lâm 1m63 (Ninh Bình FC)

Lương Thanh Ngọc Lâm sinh ngày 20/9/1998. Ảnh: FBNV.
Lương Thanh Ngọc Lâm trưởng thành từ lò đào tạo CLB Đắk Lắk. Ảnh: FBNV.
Hiện tại, vẫn chưa biết Lương Thanh Ngọc Lâm bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Đắk Lắk từ năm nào. Ảnh: FBNV.
Sau khi rời Đắk Lắk năm 2023, Lương Thanh Ngọc Lâm lần lượt đầu quân cho CLB Gia Định và Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: FBNV.
Tháng 1/2024, Lương Thanh Ngọc Lâm chính thức gia nhập Ninh Bình FC. Ảnh: FBNV.
Lương Thanh Ngọc Lâm sở hữu chiều cao 1m63, cân nặng 55kg. Ảnh: FBNV.
Vị trí sở trường của Lương Thanh Ngọc Lâm là tiền vệ cánh. Ảnh: FBNV.
Tuy chỉ sở hữu chiều cao 1m63, nhưng Lương Thanh Ngọc Lâm lại có tốc độ rất cao cùng sự lắt léo, xông xáo. Ảnh: FBNV.
Mùa giải này, Lương Thanh Ngọc Lâm có 4 lần ra sân trên mọi đấu trường nhưng đều từ ghế dự bị (thi đấu tổng cộng 41 phút), đóng góp được 1 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ảnh: FBNV.
Từ mùa giải năm ngoái đến nay, Lương Thanh Ngọc Lâm thường xuyên được vào sân khi đội nhà đang chơi tấn công bế tắc hoặc lúc cục diện trận đấu đã an bài. Ảnh: FBNV.

