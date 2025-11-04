Tiền vệ Lương Thanh Ngọc Lâm 1m63 (Ninh Bình FC): “Mũi khoan trong tay áo"

Thể thao

Nếu như nhóm đầu rất “chật chội” khi Ninh Bình FC, CLB CAHN và Thể Công Viettel bám sát nhau thì ở cuối bảng có tới 5 đội đang cùng điểm và khu vực “có nguy cơ” đã lan tới cả vị trí của đội ĐKVĐ (chỉ hơn nhóm cuối vỏn vẹn 1 điểm). Lâu rồi khán giả mới lại được chứng kiến sự đua tranh gay gắt như vậy…