Tiền vệ Lương Thanh Ngọc Lâm 1m63 (Ninh Bình FC): “Mũi khoan trong tay áo"

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Ứng viên nặng ký cho danh hiệu “Kỳ quan Đô thị Tương lai”
Ngày 31/10 vừa qua, chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức New7Wonders phát động, đã chính thức mở cổng, kêu gọi cộng đồng toàn cầu tìm ra những biểu tượng tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Trong danh sách đề cử sơ bộ, Việt Nam gây chú ý với Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị lấn biển tại Cần Giờ, phát triển theo mô hình ESG++, mang tầm vóc quốc tế.