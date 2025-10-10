Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 16:10 GMT+7

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025

+ aA -
Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 10/10/2025 16:10 GMT+7
Bộ VHTTDL đã chặn, gỡ 10.713 bài viết vi phạm pháp luật Việt Nam trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm trên YouTube; chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm trên Tiktok.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam

Tại họp báo thường kỳ Quý III năm 2025 diễn ra vào chiều 10/10, Bộ VHTTDL đã cung cấp nhiều thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III.

Theo đó, trong quý III năm 2025, lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã thu hồi 1 giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 96%) trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%) trên YouTube; chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%) trên Tiktok. Theo dõi, giám sát hoạt động của 6 doanh nghiệp nước ngoài xuyên biên giới.

Ông Lê Quang Tự Do trao đổi thông tin tại họp báo. Ảnh: Trần Huấn

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, từ năm 2017, Cục đã triển khai việc chặn, gỡ các thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội. Cục luôn có lực lượng chuyên trách để tra quét, phát hiện sau đó chặn gỡ tin xấu độc, tin giả, tin xúc phạm danh dự – nhân phẩm (tổ chức và cá nhân), tin chống phá chế độ…

“Chúng tôi làm các việc này dự theo quy trong Nghị định 72 năm 2013, giờ là Nghị định 147 năm 2024. Cách thức làm là sử dụng người lẫn công cụ kỹ thuật để tra quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới để họ chặn gỡ trong vòng 24 tiếng.

Trong 2 năm gần đây, mức độ chặn gỡ luôn đạt được tỉ lệ 90% trở lên. Sắp tới, trước thềm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch trực chiến, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới cũng trực 24/7 để chặn gỡ các thông tin trong vòng 2 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện. Chúng tôi cũng triển khai thêm chiến dịch chặn gỡ các trang tin tức xuyên biên giới mà chỉ chuyên tung tin giả”, ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ Quý III năm 2025 diễn ra vào chiều 10/10. Ảnh: Trần Huấn

Theo ông Lê Quang Tự Do, hiện có thực trạng nhức nhối đó là mở Tiktok, YouTube ra sẽ xuất hiện rất nhiều kênh tự xưng là trang tin hot sử dụng thuật toán AI để làm ra những thông tin sai lệch, thậm chí chống phá chế độ.

“Trước đây, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để xử lý những trang tin như thế này. Nhưng hiện nay, sau quá trình đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu họ chặn gỡ các thông tin xấu độc thì mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Từ tháng 9/2025, chúng tôi đã tiến hành chặn gỡ các thông tin xấu độc, tin giả… góp phần thanh lọc thông tin trên các nền tảng số”, ông Lê Quang Tự Do trao đổi thêm.

Liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, trong quý III năm 2025, Cục Điện ảnh đã ban hành đề án Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra tại TP.HCM. Cấp giấy phép phân loại: 41 phim truyện nước ngoài, 17 phim Việt Nam; 10 phim tài liệu nước ngoài; 27 phim tài liệu Việt Nam; 17 phim hoạt hình nước ngoài; 2 phim hoạt hình Việt Nam và 3 phim ngắn. Quyết định không cho phép phổ biến: 2 phim nước ngoài, 1 phim Việt Nam. Cấp giấy phép phân loại cho: 57 phim truyện nước ngoài; 1 phim tài liệu nước ngoài tham gia Liên hoan phim, Liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam và nước ngoài.

Theo thông tin ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh trao đổi với Dân Việt, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV dự kiến diễn từ ngày 21 – 25/11 với quy mô khoảng 1000 người. Điểm nổi bật của Liên hoan phim Việt Nam năm nay là có sự tham dự chính thức của 34 lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh các tỉnh thành. Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ có hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về bài học thu hút các đoàn làm phim về với địa phương.

Ngoài ra, trong cơ cấu giải thưởng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ lần đầu tiên có giải thưởng tôn vinh cá nhân có nhiều đóng góp cho điện ảnh, tôn vinh cá nhân nước ngoài có đóng góp cho điện ảnh Việt Nam.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, năm nay Liên hoan phim Việt Nam có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất từ trước tới nay với tổng số lượng là 130 phim bao gồm cả 3 thể loại.

Trong 3 tháng của Quý IV, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Bộ Công thương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ triển lãm mùa Thu năm 2025 vào tháng 10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở dự liệu và lập bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa và Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Đề án Giải thưởng sáng tạo và xây dựng thương hiệu quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa; Đề án Hệ thống các công trình nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu và maket trang trí Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chương trình nghệ thuật phục vụ phiên Khai mạc, các hoạt động nghệ thuật bên lề khác...).

Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu dân cư và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn toàn quốc; Lễ Tổng kết và Trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025; Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc và Triều Tiên, Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội; Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam; Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV; Đợt phim kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026 - 2046 và xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN (AMMS8) và các Hội nghị liên quan tại Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á tại Bahrain. Tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan và các sự kiện thể thao quốc tế năm 2025.

Hoàn thiện đề án thành lập Văn phòng Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Lào; Đề án Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai kế hoạch tổ chức “Diễn đàn thường niên Du lịch xanh quốc gia”; Kế hoạch triển khai đề án “Một số mô hình phát triển du lịch đêm”; Bộ tiêu chí đánh giá nền tảng số quốc gia về Quản trị và kinh doanh du lịch; các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG về phát triển nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Tham khảo thêm

Trình diễn gần 100 bộ trang phục truyền thống của nhiều quốc gia tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Trình diễn gần 100 bộ trang phục truyền thống của nhiều quốc gia tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Trao tặng bức tranh “Vinh quy bái tổ” từng đoạt hai kỷ lục Việt Nam cho Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Trao tặng bức tranh “Vinh quy bái tổ” từng đoạt hai kỷ lục Việt Nam cho Văn Miếu – Quốc Tử Giám

122 tác phẩm xuất sắc lọt Chung khảo Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”

122 tác phẩm xuất sắc lọt Chung khảo Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai doanh nhân sau nhiều năm gắn bó.

Phim Hàn lao đao năm 2025, Netflix trở thành điểm tựa sống còn

Văn hóa - Giải trí
Phim Hàn lao đao năm 2025, Netflix trở thành điểm tựa sống còn

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Văn hóa - Giải trí
Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Văn hóa - Giải trí
Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Văn hóa - Giải trí
Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Đọc thêm

Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam
Tin tức

Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam

Tin tức

Chiều 15/10, sau 2 ngày và 2 đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng các đội thiện nguyện đã tìm thấy thi thể của cả 3 bố con trên sông Lam.

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng chục nghìn bình nước uống được bơm từ nước máy, giả nhãn 'Lavie' tiêu thụ tại Hà Nội
Ảnh

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng chục nghìn bình nước uống được bơm từ nước máy, giả nhãn "Lavie" tiêu thụ tại Hà Nội

Ảnh

Lực lượng chức năng vừa triệt phá xưởng sản xuất chuyên làm giả bình nước của hãng Lavie. Đáng lo ngại, toàn bộ số nước trong các bình mang mác giả "Lavie" thực chất được bơm từ nước máy. Hoạt động ngay giữa khu dân cư đông đúc, cơ sở này đã tuồn ra thị trường hàng chục nghìn bình nước giả, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Báo chí là 'cầu nối tri thức', là đòn bẩy niềm tin giúp doanh nghiệp tránh bị hiểu lầm là 'greenwashing'
Nhà nông

Báo chí là "cầu nối tri thức", là đòn bẩy niềm tin giúp doanh nghiệp tránh bị hiểu lầm là "greenwashing"

Nhà nông

Đây là chia sẻ của bà Lưu Thị Thu Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH trong chiều nay (15/10), tại lớp tập huấn "Nâng cao năng lực truyền thông báo chí về trung hòa carbon" được tổ chức ở Nghệ An.

Hà Nội: Bất ngờ kiểm tra đột xuất thực phẩm ăn bán trú, phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng nghìn quả trứng cút luộc có mùi lạ
Xã hội

Hà Nội: Bất ngờ kiểm tra đột xuất thực phẩm ăn bán trú, phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng nghìn quả trứng cút luộc có mùi lạ

Xã hội

Tại buổi kiểm tra giám sát sáng ngày 15/10, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) bất ngờ phát hiện nhiều túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn có mùi khó chịu.

Thanh niên túng thiếu lên mạng rao bán thận, bị lừa sang Campuchia rơi vào cảnh 'địa ngục'
Pháp luật

Thanh niên túng thiếu lên mạng rao bán thận, bị lừa sang Campuchia rơi vào cảnh "địa ngục"

Pháp luật

Tin lời dụ dỗ trên mạng xã hội, hai thanh niên ở tỉnh Gia Lai bị lừa sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc trực tuyến, bị tịch thu giấy tờ, đe dọa tính mạng và đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng. Cả hai may mắn trốn thoát về nước và trình báo công an.

Pháo tự hành 'Made in Vietnam”: Đột phá về hỏa lực
Đông Tây - Kim Cổ

Pháo tự hành "Made in Vietnam”: Đột phá về hỏa lực

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 2019, kênh QPVN đã giới thiêu một sản phẩm pháo tự hành mới của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đó là pháo 85mm trên khung gầm xe tải việt dã Ural của Xí nghiệp Z751.

Ba Lan tuyên bố chấn động về kế hoạch chiến tranh của Ukraine với Nga
Thế giới

Ba Lan tuyên bố chấn động về kế hoạch chiến tranh của Ukraine với Nga

Thế giới

Người Ukraine dự định tiếp tục chiến đấu với Nga trong 3 năm nữa, và các nước châu Âu phải sẵn sàng cho khả năng Nga có thể tấn công sâu vào khu vực này - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski cho biết.

Đà Nẵng: Hơn 700 tỷ đồng giúp mang mái ấm đến 12.000 hộ dân
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Hơn 700 tỷ đồng giúp mang mái ấm đến 12.000 hộ dân

Đại đoàn kết dân tộc

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh, thành phố đã phân bổ gần 706 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 12.298 căn nhà, hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Nhà nông

Tại buổi gặp mặt với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những lời biểu dương đối với vai trò tiên phong của người nông dân và sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Thủ khoa đầu vào Đại Học Mở TP.HCM kể về cú 'vấp ngã' khi thi vào lớp 10
Chuyển động Sài Gòn

Thủ khoa đầu vào Đại Học Mở TP.HCM kể về cú "vấp ngã" khi thi vào lớp 10

Chuyển động Sài Gòn

Chia sẻ về khởi đầu không như ý, Doãn Hoài Khánh Ly, cựu học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận 12 (TP.HCM), thừa nhận việc thi trượt lớp 10 công lập bắt nguồn từ sự chủ quan của bản thân. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, em đã đạt được thành tích thủ khoa vượt ngoài mong đợi.

Cựu tuyển thủ Bắc Ireland gia nhập Hà Nội FC
Thể thao

Cựu tuyển thủ Bắc Ireland gia nhập Hà Nội FC

Thể thao

Hà Nội FC tiếp tục củng cố ban huấn luyện khi bổ nhiệm trợ lý Warren Feeney, cộng sự thân tín của HLV Harry Kewell.

Jennifer Aniston chọn sống bình yên sau hai thập kỷ cầu con bất thành
Văn hóa - Giải trí

Jennifer Aniston chọn sống bình yên sau hai thập kỷ cầu con bất thành

Văn hóa - Giải trí

Jennifer Aniston thừa nhận cô đã buông bỏ khát vọng làm mẹ sau 20 năm cố gắng. Cô cũng không nhận con nuôi vì muốn đứa trẻ mang huyết thống của mình.

Vì sao một trường tiểu học ở Quảng Trị xin số tài khoản của phụ huynh để gửi lại tiền xã hội hóa?
Xã hội

Vì sao một trường tiểu học ở Quảng Trị xin số tài khoản của phụ huynh để gửi lại tiền xã hội hóa?

Xã hội

Trường Tiểu học số 1 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tới các lớp xin số tài khoản của phụ huynh để hoàn trả số tiền xã hội hóa đã thu trước đó. Sự việc diễn ra sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin nhà trường thu tiền xã hội hóa với mức 312.000 đồng/học sinh, gây nhiều ý kiến trái chiều.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hành trình của trí tuệ, khát vọng vươn mình của người nông dân
Media

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hành trình của trí tuệ, khát vọng vươn mình của người nông dân

Media

Chuỗi chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025) đã khép lại bằng những dấu ấn đậm nét, những sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong ngày 14/10.

Bộ GDĐT bác tin 'giải tán toàn bộ trường tư thục khiến học sinh phải chuyển trường'
Xã hội

Bộ GDĐT bác tin "giải tán toàn bộ trường tư thục khiến học sinh phải chuyển trường"

Xã hội

Bộ GDĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh.

Dự án trồng rau VietGAP 'núp bóng' nuôi gà: Hơn bốn tháng sau chỉ đạo thu hồi, quyết định vẫn chưa được ban hành
Kinh tế

Dự án trồng rau VietGAP "núp bóng" nuôi gà: Hơn bốn tháng sau chỉ đạo thu hồi, quyết định vẫn chưa được ban hành

Kinh tế

Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Canh Vinh (nay thuộc tỉnh Gia Lai) bị phát hiện loạt sai phạm nghiêm trọng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã có chỉ đạo thu hồi dự án, xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm từ tháng 6/2025 nhưng sau 4 tháng, dự án vẫn chưa bị thu hồi.

Tìm thấy thi thể người bố quyên sinh cùng 2 con nhỏ trên sông Lam
Tin tức

Tìm thấy thi thể người bố quyên sinh cùng 2 con nhỏ trên sông Lam

Tin tức

Đến thời điểm hiện tại, thi thể của cả 3 bố con đã được tìm thấy tại khu vực gần cầu Cửa Hội.

Một người đàn ông ở Gia Lai rơi xuống giếng hoang sâu 15m, may mắn được cứu sống sau gần 1 ngày mất tích
Tin tức

Một người đàn ông ở Gia Lai rơi xuống giếng hoang sâu 15m, may mắn được cứu sống sau gần 1 ngày mất tích

Tin tức

Trong lúc đi làm rẫy, ông Phan Văn H. (63 tuổi, ngụ xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) không may rơi xuống một giếng hoang sâu khoảng 15m và mất liên lạc với gia đình gần một ngày. May mắn, ông đã được lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu kịp thời.

Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách núi ở Thái Lan cuối cùng cũng được ly hôn sau 6 năm
Xã hội

Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách núi ở Thái Lan cuối cùng cũng được ly hôn sau 6 năm

Xã hội

Một tòa án ở Trung Quốc đã chấp thuận đơn ly hôn của người phụ nữ từng sống sót sau khi bị chồng đẩy xuống vách núi ở Thái Lan cách đây 6 năm. Sự việc khiến mạng xã hội Trung Quốc vỡ òa trong niềm vui.

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?
Gia đình

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

Gia đình

Khám xét căn hộ Ngân 98, công an thu giữ nhiều vật chứng. Tìm hiểu cách đặt két sắt đúng phong thủy để hút tài lộc vào nhà.

Ông Trump giơ 'gậy Tomahawk' đe dọa, Nga không run sợ, Ukraine thành bàn cờ sinh tử
Thế giới

Ông Trump giơ "gậy Tomahawk" đe dọa, Nga không run sợ, Ukraine thành bàn cờ sinh tử

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể hừng hực khí thế và muốn phô trương sức mạnh sau “chiến thắng” ở Trung Đông giúp chấm dứt cuộc chiến ở Gaza nhưng ông đã sai lầm khi cho rằng có thể dùng tên lửa Tomahawk để khiến Tổng thống Nga Putin chùn bước ở Ukraine, theo iNews.

Lừa đảo tuyển dụng trực tuyến: Bẫy tinh vi nhắm vào người tìm việc
Doanh nghiệp

Lừa đảo tuyển dụng trực tuyến: Bẫy tinh vi nhắm vào người tìm việc

Doanh nghiệp

Trong thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo tuyển dụng đang có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến. Nhiều đối tượng đã lợi dụng danh tiếng và uy tín của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để mạo danh, đăng tải thông tin tuyển dụng giả mạo với mục đích lừa đảo ứng viên.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và cấu trúc
Tin tức

GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và cấu trúc

Tin tức

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã chia sẻ những điểm mới mang tính đột phá về cấu trúc văn kiện, quan điểm phát triển và các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn tới.

Một xã tại Hà Nội ước tính thiệt hại 500 tỷ đồng sau trận lũ lịch sử
Bạn đọc

Một xã tại Hà Nội ước tính thiệt hại 500 tỷ đồng sau trận lũ lịch sử

Bạn đọc

Hơn 4.000 hộ dân bị ngập, tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng là hậu quả nặng nề do bão số 11 (Matmo) gây ra tại xã Trung Giã, TP. Hà Nội. Ngay khi nước rút, nơi đây vẫn ngổn ngang; nhiều con đường nồng nặc mùi bùn, người dân tất bật dọn dẹp bùn đất, phơi đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa
Pháp luật

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Pháp luật

Có 141 người phải hầu tòa do tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc tại khánh sạn Pullman Hà Nội. Trong số này, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc “đỏ đen” hơn 7 triệu USD còn cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũng chơi 4,2 triệu USD.

Thành Cát Tư Hãn “xoá sổ” kinh đô hơn 1 triệu người sinh sống của nhà Kim
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn “xoá sổ” kinh đô hơn 1 triệu người sinh sống của nhà Kim

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lần thứ hai dẫn quân uy hiếp kinh đô của nhà Kim (Bắc Kinh ngày nay), một cuộc biến loạn diễn ra, mà nhờ đó, Thành Cát Tư Hãn không lâu sau đã hạ được kinh đô sầm uất bậc nhất một thời ở Trung Hoa.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ
Tin tức

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển được phân công đảm nhận Trưởng BCĐ chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của Quảng Ngãi, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.

Ngành Y tế TP.HCM: 'Lưới chắn bảo vệ sức khỏe', sẵn sàng đón khoảng 51 triệu lượt người khám bệnh
Chuyển động Sài Gòn

Ngành Y tế TP.HCM: "Lưới chắn bảo vệ sức khỏe", sẵn sàng đón khoảng 51 triệu lượt người khám bệnh

Chuyển động Sài Gòn

Sự kiện sáp nhập 3 Sở Y tế đã đưa TP.HCM trở thành đầu tàu y tế quy mô siêu đô thị. Trước vị thế mới, ngành Y tế đã triển khai một loạt hành động cụ thể, giải quyết các điểm nghẽn về quá tải, khoảng cách và hạ tầng quản lý.

Shinhan Life Việt Nam tài trợ điều trị cho bệnh nhi ung thư, tặng hàng nghìn phần cơm nghĩa tình tại BV Nhi đồng
Nhân ái

Shinhan Life Việt Nam tài trợ điều trị cho bệnh nhi ung thư, tặng hàng nghìn phần cơm nghĩa tình tại BV Nhi đồng

Nhân ái

Mới đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, tài trợ chi phí điều trị cho 15 bệnh nhi ung thư; trao tặng 300 phần quà cùng 1.500 phần cơm nghĩa tình cho bệnh nhi và người nhà tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM nhân dịp Tết Trung thu, với tổng giá trị tài trợ hơn 220 triệu đồng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về giảm nhiều đầu mối trong các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính khi tinh gọn
Tin tức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về giảm nhiều đầu mối trong các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính khi tinh gọn

Tin tức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương khẳng định việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy luôn là vấn đề hệ trọng, được Trung ương và các cấp ủy đặc biệt quan tâm.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

4

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

5

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ