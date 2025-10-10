Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam

Tại họp báo thường kỳ Quý III năm 2025 diễn ra vào chiều 10/10, Bộ VHTTDL đã cung cấp nhiều thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III.

Theo đó, trong quý III năm 2025, lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã thu hồi 1 giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 96%) trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%) trên YouTube; chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%) trên Tiktok. Theo dõi, giám sát hoạt động của 6 doanh nghiệp nước ngoài xuyên biên giới.

Ông Lê Quang Tự Do trao đổi thông tin tại họp báo. Ảnh: Trần Huấn

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, từ năm 2017, Cục đã triển khai việc chặn, gỡ các thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội. Cục luôn có lực lượng chuyên trách để tra quét, phát hiện sau đó chặn gỡ tin xấu độc, tin giả, tin xúc phạm danh dự – nhân phẩm (tổ chức và cá nhân), tin chống phá chế độ…

“Chúng tôi làm các việc này dự theo quy trong Nghị định 72 năm 2013, giờ là Nghị định 147 năm 2024. Cách thức làm là sử dụng người lẫn công cụ kỹ thuật để tra quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới để họ chặn gỡ trong vòng 24 tiếng.

Trong 2 năm gần đây, mức độ chặn gỡ luôn đạt được tỉ lệ 90% trở lên. Sắp tới, trước thềm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch trực chiến, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới cũng trực 24/7 để chặn gỡ các thông tin trong vòng 2 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện. Chúng tôi cũng triển khai thêm chiến dịch chặn gỡ các trang tin tức xuyên biên giới mà chỉ chuyên tung tin giả”, ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ Quý III năm 2025 diễn ra vào chiều 10/10. Ảnh: Trần Huấn

Theo ông Lê Quang Tự Do, hiện có thực trạng nhức nhối đó là mở Tiktok, YouTube ra sẽ xuất hiện rất nhiều kênh tự xưng là trang tin hot sử dụng thuật toán AI để làm ra những thông tin sai lệch, thậm chí chống phá chế độ.

“Trước đây, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để xử lý những trang tin như thế này. Nhưng hiện nay, sau quá trình đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu họ chặn gỡ các thông tin xấu độc thì mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Từ tháng 9/2025, chúng tôi đã tiến hành chặn gỡ các thông tin xấu độc, tin giả… góp phần thanh lọc thông tin trên các nền tảng số”, ông Lê Quang Tự Do trao đổi thêm.

Liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, trong quý III năm 2025, Cục Điện ảnh đã ban hành đề án Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra tại TP.HCM. Cấp giấy phép phân loại: 41 phim truyện nước ngoài, 17 phim Việt Nam; 10 phim tài liệu nước ngoài; 27 phim tài liệu Việt Nam; 17 phim hoạt hình nước ngoài; 2 phim hoạt hình Việt Nam và 3 phim ngắn. Quyết định không cho phép phổ biến: 2 phim nước ngoài, 1 phim Việt Nam. Cấp giấy phép phân loại cho: 57 phim truyện nước ngoài; 1 phim tài liệu nước ngoài tham gia Liên hoan phim, Liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam và nước ngoài.

Theo thông tin ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh trao đổi với Dân Việt, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV dự kiến diễn từ ngày 21 – 25/11 với quy mô khoảng 1000 người. Điểm nổi bật của Liên hoan phim Việt Nam năm nay là có sự tham dự chính thức của 34 lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh các tỉnh thành. Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ có hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về bài học thu hút các đoàn làm phim về với địa phương.

Ngoài ra, trong cơ cấu giải thưởng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ lần đầu tiên có giải thưởng tôn vinh cá nhân có nhiều đóng góp cho điện ảnh, tôn vinh cá nhân nước ngoài có đóng góp cho điện ảnh Việt Nam.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, năm nay Liên hoan phim Việt Nam có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất từ trước tới nay với tổng số lượng là 130 phim bao gồm cả 3 thể loại.

Trong 3 tháng của Quý IV, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Bộ Công thương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ triển lãm mùa Thu năm 2025 vào tháng 10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở dự liệu và lập bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa và Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Đề án Giải thưởng sáng tạo và xây dựng thương hiệu quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa; Đề án Hệ thống các công trình nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu và maket trang trí Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chương trình nghệ thuật phục vụ phiên Khai mạc, các hoạt động nghệ thuật bên lề khác...).

Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu dân cư và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn toàn quốc; Lễ Tổng kết và Trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025; Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc và Triều Tiên, Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội; Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam; Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV; Đợt phim kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026 - 2046 và xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN (AMMS8) và các Hội nghị liên quan tại Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á tại Bahrain. Tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan và các sự kiện thể thao quốc tế năm 2025.

Hoàn thiện đề án thành lập Văn phòng Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Lào; Đề án Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai kế hoạch tổ chức “Diễn đàn thường niên Du lịch xanh quốc gia”; Kế hoạch triển khai đề án “Một số mô hình phát triển du lịch đêm”; Bộ tiêu chí đánh giá nền tảng số quốc gia về Quản trị và kinh doanh du lịch; các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG về phát triển nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.