Ngày 16/9, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ đối với Lương Công Thuận (SN 1998) và Lê Văn Nhâm (SN 1992) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt 2 chủ kênh tiktok chuyên dàn dựng clip phản cảm, gây rối trật tự

Trong đó Thuận là chủ tài khoản tiktok “Thuận khùng báo đời”, Nhâm là chủ kênh tiktok “Minh báo đời yêu em”.

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Thời gian qua, Công an TP.HCM tăng cường lực lượng, phương tiện nắm tình hình trên không gian mạng; qua đó phát hiện 2 tài khoản tiktok trên thường xuyên “livestream” thực hiện các thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem, đội quần lót vào mặt người đi đường...).

Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương trên địa bàn TP tổ chức truy xét, bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan.

Ngày 12/9, phát hiện 2 tài khoản tiktok trên cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Thuận khi đối tượng đang thực hiện hành vi gây rối tại 1 khách sạn trên địa bàn phường Thới An.

Đồng thời tiếp truy xét và chỉ trong chưa tới 24 giờ sau đã bắt giữ Nhâm, khi đối tượng lẩn trốn.

Do cần tiền tiêu xài, cả 2 sử dụng kênh tiktok trên đã nhiều lần cùng nhau bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật, khiến nhiều người bất bình và lên án như nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ.

Các đối tượng đã thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau xe ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông…

Thuận, Nhâm thông báo trên tài khoản tiktok, nếu muốn đối tượng “livestream” thực hiện các “thử thách” - tình huống như trên thì người xem phải trả tiền; mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng.

Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Nhóm đối tượng còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.

Công an TP.HCM khẳng định, hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻ.

Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ súy cho các nội dung nhảm nhí, câu view. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật.