Châu Ngọc Quang báo tin dữ, chia tay ĐT Việt Nam

Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch tỉnh Gia Lai về dòng vốn đầu tư “khủng” đổ vào địa phương
Ông Nguyễn Văn Châu - Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã gửi báo cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về kết quả thu hút và hỗ trợ đầu tư trên toàn tỉnh. 9 tháng đầu năm 2025, Gia Lai đã ghi nhận 144 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến 78.003 tỷ đồng, trong đó dòng vốn FDI chiếm hơn 1,4 tỷ USD. Nhiều dự án trọng điểm đang chờ phê duyệt, cho thấy bức tranh đầu tư đang khởi sắc mạnh sau sáp nhập, đặc biệt tại khu vực Gia Lai Đông.