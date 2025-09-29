Châu Ngọc Quang báo tin dữ, chia tay ĐT Việt Nam

Châu Ngọc Quang báo tin dữ cho Ninh Bình FC và ĐT Việt Nam

Vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC có chuyến làm khách tới sân Lạch Tray gặp CLB Hải Phòng. Dù liên tục vượt lên dẫn trước, nhưng rốt cục Hoàng Đức và các đồng đội đành chấp nhận hoà 2-2 và đứt mạch thắng kể từ đầu mùa.

Không chỉ bị đứt mạch thắng, Ninh Bình FC còn nhận tin vui về nhân sự. Theo đó, tiền vệ Châu Ngọc Quang đã dính chấn thương ở trận đấu này. Cụ thể, sau một pha tranh chấp ngay phút thứ 10, cựu tiền vệ HAGL đổ gục ra sân và tỏ ra rất đau đớn. Ngau sau đó, cầu thủ mang áo số 10 đã phải rời sân bằng cáng.

Theo kiểm tra sơ bộ ban đầu, đội ngũ y tế của Ninh Bình FC nhận định, Châu Ngọc Quang bị tổn thương dây chằng đầu gối phải, nghi đứt dây chằng. Hiện tại, đầu gối của tiền vệ này vẫn sưng khá to và chưa thể thực hiện các kiểm tra chuyên sâu.

Dự kiến trong tuần này, Châu Ngọc Quang sẽ được đưa vào TP Hồ Chí Minh để kiểm tra kỹ lưỡng chấn thương. Tuy nhiên, nhiều khả năng, cựu cầu thủ HAGL sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng 7-8 tháng.

Đây là thông tin cực kỳ đáng lo cho Ninh Bình FC cũng như cả ĐT Việt Nam. Với chấn thương này, Châu Ngọc Quang chắc chắn sẽ bỏ lỡ 2 lượt trận đấu với Nepal vào tháng 10 tới cũng như nhiều khả năng là trận đấu quan trọng gặp ĐT Malaysia vào tháng 3 năm sau.

Châu Ngọc Quang sinh năm 1996, thi đấu cho tuyển Việt Nam lần đầu vào năm 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng sau đó vắng mặt thời HLV Philippe Troussier.

Khi HLV Kim Sang-sik lên dẫn dắt ĐT Việt Nam, Châu Ngọc Quang khá hợp chiến thuật và được trọng dụng kể từ ASEAN Cup 2024. Trận gần nhất gặp ĐT Malaysia trên sân khách, Châu Ngọc Quang đá trọn vẹn 90 phút.

Ở cấp CLB, Châu Ngọc Quang cũng đang thi đấu thường xuyên ở Ninh Bình FC ở mùa giải 2025/2026. Trước đó, anh có nhiều năm làm trụ cột HAGL.