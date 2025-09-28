Ninh Bình FC đứt mạch thắng

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V.League 2025/2026 vào tối 28/09/2025 giữa CLB Hải Phòng và Ninh Bình FC đã diễn ra đầy hấp dẫn với một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, kết thúc với kết quả hòa 2-2. Dù không bên nào giành trọn 3 điểm, nhưng người hâm mộ đã được chứng kiến một trận cầu kịch tính với những pha bóng tốc độ và các tình huống xử lý đẳng cấp.

Ngay từ những phút đầu, cả hai đội đều thể hiện sự thận trọng nhất định. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến ở phút 15 khi trọng tài quyết định cho Ninh Bình FC hưởng quả phạt đền sau tình huống Gustavo ngã trong vòng cấm.

Trên chấm 11 mét, tiền vệ Hoàng Đức đã không mắc sai lầm nào, nhẹ nhàng đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, CLB Hải Phòng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 22, Gustavo một lần nữa đưa bóng vào lưới CLB Hải Phòng, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 45'+1. Từ một pha tấn công bên cánh phải, Hữu Nam khống chế bóng bình tĩnh rồi nhả lại cho Bicou dứt điểm chuẩn xác đánh bại Đặng Văn Lâm, san bằng tỷ số 1-1 cho CLB Hải Phòng.

Bàn thắng đến sau pha thiếu tập trung của hàng thủ Ninh Bình FC. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1, hứa hẹn 45 phút tiếp theo bùng nổ.

Bước sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao và những pha ăn miếng trả miếng. Phút 50, Ninh Bình FC một lần nữa vươn lên dẫn trước. Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Geovane Magno tung một cú sút chân trái hiểm hóc về góc xa, khiến Đình Triệu chỉ còn biết đứng nhìn, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Thế nhưng, CLB Hải Phòng cho thấy bản lĩnh của mình. Phút 63, đội chủ nhà lại san bằng tỷ số theo một cách đầy bất ngờ. Từ cánh phải, Hữu Nam thực hiện một pha rót bóng sâu vào vòng cấm. Thủ môn Đặng Văn Lâm của Ninh Bình FC có phần lưỡng lự, để bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Tỷ số lúc này là 2-2.

Những phút cuối trận chứng kiến màn trình diễn chói sáng của thủ thành Đặng Văn Lâm. CLB Hải Phòng dồn ép mạnh mẽ, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Phút 68, Friday rướn người dứt điểm về góc xa nhưng Đặng Văn Lâm kịp dùng chân cứu thua.

Đến phút 75, một cú đánh đầu hiểm hóc của cầu thủ CLB Hải Phòng buộc Đặng Văn Lâm phải bay người đẩy bóng ra hết biên ngang. Và ở phút 83, CLB Hải Phòng tiếp tục có pha căng ngang nguy hiểm thẳng vào khung thành, nhưng một lần nữa, Đặng Văn Lâm phản xạ xuất thần cứu thua, giữ lại 1 điểm quý giá cho Ninh Bình FC.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, một kết quả phản ánh đúng diễn biến kịch tính trên sân, nơi cả hai đội đã cống hiến hết mình. Như vậy, đội bóng đất cố đô đã không còn duy trì được mạch thắng tại V.League mùa giải năm nay.

