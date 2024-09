Cháy lớn kho xưởng ở Hoài Đức, Hà Nội

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 29/9, một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra tại 1 kho xưởng trên đường Di Ái, xã Di Trạch (huyện Hoài Đức).

Thông tin ban đầu, đám cháy bắt nguồn từ kho hàng thiết bị y tế. Do trong kho nhiều loại vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh.

Do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh. Ảnh: MXH

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã huy động lực lượng chữa cháy của Công an huyện Hoài Đức và Công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng khẩn trương tới hiện trường cứu hoả.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế, đám cháy rất may không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.