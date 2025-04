Chủ tịch huyện biên giới ở Long An đề nghị CSGT tuần tra, xử lý xe tải chở đất vi phạm tốc độ, quá tải trọng

Sáng 3/4, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) Dương Thị Ngọc Trang cho biết, Chủ tịch UBND huyện này đã có công văn gửi Công an tỉnh Long An đề nghị xem xét, chỉ đạo cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh tăng cường, tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp xe tải (xe ben) chở đất vi phạm tốc độ, tải trọng, cơi nới thùng xe trên đường tỉnh 838 đoạn qua huyện Đức Huệ.

"Hiện tại, ban ngày tình trạng vi phạm giảm nhưng không nhiều. Về đêm thì chúng tôi chưa nắm hết. Việc xe ben hoạt động vi phạm có thể là do lực lượng tỉnh làm nhiệm vụ xuất hiện ít hơn so thời điểm còn Công an huyện", bà Trang nói.



Xe ben chở đất từ mỏ đất ở xã lưu thông trên đường tỉnh 838, huyện Đức Huệ quá tốc độ, quá tải trọng gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh: T.L



Qua phản ánh của một số người dân, tình trạng xe ben chở đất hoạt động xuyên đêm trên đoạn đường Tho Mo - Mỹ Thạnh Bắc - cầu Đức Huệ, chạy tốc độ cao, chở nặng rất mất an toàn vào ban đêm. Đây là thời điểm người dân nghỉ ngơi nhưng bị "phá giấc ngủ” do tiếng xe chạy xuyên đêm, gây ồn ào, mất an toàn giao thông...

Một người dân thông tin, các xe tải chở đất hoạt động ban đêm thuộc mỏ đất ấp 5, xã Mỹ Quý Tây và mỏ đất ở xã Mỹ Thạnh Bắc, phía sau Trường THCS Mỹ Thạnh Bắc.

“Tôi đã gọi điện thoại tới Công an thị trấn Đông Thành (huyện Đức Huệ), nhưng được trả lời tuyến đường này thuộc tỉnh quản lý nên không thể giải quyết được. Có cách nào để chấm dứt tình trạng xe chở đất xuyên đêm, chạy tốc độ cao, quá tải, ồn ào, mất an toàn... hay không?”, người dân này bức xúc.

Xe ben chở đất lưu thông trên tuyến đường tỉnh 838 qua khu trung tâm thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ giữa đêm. Ảnh: T.L



Theo Chủ tịch UBND Đức Huệ Đào Ngọc Thanh, qua rà soát, hiện nay trên tuyến đường tỉnh 838, địa bàn huyện Đức Huệ xảy ra tình trạng xe tải chở đất chạy tốc độ cao, cơi nới thùng xe, tải trọng lớn…

Trên cơ sở chức năng và thẩm quyền được giao, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan trao đổi, làm việc với các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để giải quyết.

Ngoài ra, UBND huyện còn đề nghị Công an tỉnh Long An xem xét, chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 838 địa bàn huyện Đức Huệ, đặc biệt là các trường hợp xe tải chở đất vi phạm tốc độ, cơi nới thùng xe…