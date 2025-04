Sáng 28/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng, 1 tum ở số 87A ngách 99/110/85 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, Công an thành phố đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Định Công và người dân tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo Công an thành phố đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy đau lòng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương ở quận Hoàng Mai vào rạng sáng nay. Ảnh: CAHN

Thời điểm phát hiện vụ cháy, ngọn lửa đã bùng phát từ tầng 2 rồi lan lên tầng 3. Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách mặt đường giao thông khoảng 30m, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, kịp thời cứu được một người bị thương, đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến 3 giờ 46 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt; lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả.