Thị trường tài sản số hôm nay 19/8: Bitcoin, ETH, XRP, SOL giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?
Thị trường tài sản số hôm nay 19/8 chứng kiến màu đỏ với hàng trăm triệu USD bị thanh lý, khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất yếu hơn.
Ngày 19/8, nguồn tin cho biết, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết chỉ định chức danh Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo đó, căn cứ công văn số 278 ngày 11/8 của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác cán bộ, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Quyết nghị chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18/8/2025.
Trước khi được chỉ định về phường Quảng Phú giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, ông Huỳnh Ngọc Bá giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.
Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có quyết định số 569 điều động ông Nguyễn Minh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/8.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Lễ công bố quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời định hướng công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản sau khi được ghi danh, ngày 18/8.