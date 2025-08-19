Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 09:39 GMT+7

Chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 09:39 GMT+7
Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 và có hiệu lực từ ngày 18/8/2025.
Ngày 19/8, nguồn tin cho biết, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết chỉ định chức danh Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, căn cứ công văn số 278 ngày 11/8 của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác cán bộ, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Quyết nghị chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18/8/2025.

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18/8/2025

Trước khi được chỉ định về phường Quảng Phú giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, ông Huỳnh Ngọc Bá giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có quyết định số 569 điều động ông Nguyễn Minh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/8.

