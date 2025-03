Chi tiết 30 địa điểm công an cấp xã nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe ở Hà Nội

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, ngoài 2 điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại hai cơ sở và một điểm hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố - Chi nhánh số 1 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã triển khai thêm địa điểm ở 30 trụ sở công an xã, phường, thị trấn để tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn Thủ đô, qua đó hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ cộng đồng thời tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Việc tiếp nhận này được thực hiện từ ngày 28/3.

30 địa điểm gồm: