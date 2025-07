Cả nước vừa hoàn tất việc công bố các quyết định về thành lập đảng bộ và nhân sự lãnh đạo địa phương, một bước chuẩn bị quan trọng để vận hành bộ máy chính quyền hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố. Đây được coi là một bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước và thể chế của hệ thống chính trị.



Cùng với đó, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo với các nhân sự chủ chốt như bí thư, chủ tịch tỉnh, thành phố cũng nhanh chóng được tiến hành. Dàn lãnh đạo mới có sự kết hợp giữa những gương mặt mới và các cán bộ kỳ cựu, từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng.

50% Chủ tịch UBND tỉnh không là người địa phương

Với danh sách Chủ tịch 34 tỉnh, thành, có một điểm đáng chú ý là không có nữ Chủ tịch tỉnh, thành nào trong đợt sắp xếp, kiện toàn lần này. Toàn bộ lãnh đạo chính quyền địa phương đều là nam.

Cơ cấu nhân sự cân bằng giữa cán bộ địa phương và cán bộ luân chuyển, với 17 Chủ tịch tỉnh là người địa phương (50%) và 17 Chủ tịch tỉnh không phải người địa phương (50%).

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cao Bằng

Phần lớn Chủ tịch UBND cấp tỉnh có độ tuổi dao động từ 45-55 tuổi (26 người, chiếm hơn 76%); còn lại từ 55-65 tuổi (8 người, chiếm hơn 23%).

Trong đó, Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước là ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Ông Hòa 45 tuổi, là Tiến sĩ Kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Bí thư Thành ủy Cao Bằng.

Có 2 Uỷ viên Trung ương Đảng, 3 Ủy viên Trung ương dự khuyết

Trong số 34 Chủ tịch tỉnh, có 2 người là Uỷ viên Trung ương Đảng gồm ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (trái) và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: DV

3 Chủ tịch tỉnh, thành là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.



5 Chủ tịch tỉnh từng là sĩ quan quân đội, công an

Một điểm đặc biệt khác là trong số 34 chủ tịch tỉnh, thành, có 5 người từng công tác trong lực lượng vũ trang của quân đội và công an.

Một là Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu. Ông Lâu sinh năm 1970, quê ở Sóc Trăng, là Cử nhân Chính trị học. Với hàm Đại tá, ông từng là Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Hai là ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh năm 1968, có hàm Thiếu tướng. Ông từng kinh qua các cương vị như Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Giám đốc Công an Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.



Ba là Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu. Ông Châu sinh năm 1972, có trình độ Tiến sĩ Luật và mang hàm Thiếu tướng. Ông từng là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu. Ảnh: TTXVN

Bốn là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười. Ông sinh năm 1969, quê ở Quảng Nam, có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân An ninh. Ông Mười là Đại tá, từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị V, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Người thứ năm là ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ông Ngọc sinh năm 1972, quê ở Vĩnh Phúc, có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân kinh tế. Với cấp hàm Đại tá, ông Ngọc từng nắm giữ các vị trí như Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.