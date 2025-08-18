Chiến sĩ quả cảm: Tiến Luật và Phan Mạnh Quỳnh giải cứu hàng trăm nạn nhân trên con tàu đang bốc cháy

Khi bóng tối và nỗi sợ trở thành bài kiểm tra quả cảm

Ngay từ những phút mở đầu tập 4 Chiến sĩ quả cảm, không khí đã trở nên căng thẳng khi Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận (Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM) đưa ra thử thách đặc biệt: bài kiểm tra thực hành mò tìm tang vật dưới nước - một nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác cứu nạn cứu hộ dưới nước của những chiến sĩ thực thụ bất kể ngày đêm hay môi trường khắc nghiệt hiểm trở.

Đối diện với bóng tối, độ sâu và sự mịt mù mà mắt thường không thể nhận biết, 12 nghệ sĩ nhập vai lần đầu chạm tới cảm giác vượt qua nỗi sợ mà những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ buộc phải trải qua. Tại đây, họ phải lần mò tìm kiếm tang vật dưới nước và áp lực bài học về “sợi dây sinh tử” vào thực tế. Tuy nhiên, giữa môi trường lạnh lẽo và ngột ngạt, nỗi sợ bản năng hiện lên rõ rệt.

Các nghệ sĩ bước vào thử thách mò tìm tang vật dưới nước. (Ảnh: NSX)

Tại nhiệm vụ này, Kiều Minh Tuấn khóc thét khi chạm phải món đồ lạ dưới nước. Nam diễn viên ví cảm giác ấy như bản thân đang bước vào một bộ phim kinh dị: “Mình nghĩ trong đầu, không biết nếu những người đi vớt xác họ chạm phải thi thể thì sẽ căng thẳng đến như thế nào”.

Ngay cả Thành Trung, người vốn tự tin vào khả năng bơi lội từ nhỏ, cũng phải thừa nhận sự hoang mang tột độ khi bước vào thử thách này. Trong bóng tối bao phủ, nam MC quên mất quy tắc quan trọng nhất là nắm chặt “sợi dây sinh tử” kết nối với đồng đội. Anh kể: “Ở những giây đầu tiên khi tôi lặn xuống, tôi có cảm giác vô cùng sợ hãi. Lúc đó, tôi không thể kiểm soát hơi thở gấp gáp của chính mình. Nhưng tôi đã cố gắng tự trấn an bản thân và rồi tôi bình tĩnh giữ chặt sợi dây, đi theo hướng của nó để mò tìm đồ vật”. Khi đã tìm được tang vật, Thành Trung đã lấy lại tinh thần và lưu ý thực hiện theo bài học giật dây 3 lần để báo hiệu rằng mình muốn trở về bờ.

Đằng sau đó là câu chuyện xúc động từ chính người hùng thầm lặng - những người chiến sĩ Công an nhân dân âm thầm hy sinh mạng sống của chính mình vì sứ mệnh “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ” và không một lời than vãn, kêu ca vì khó khăn, vất vả. Trả lời thắc mắc của Tiến Luật về động lực theo đuổi công việc này hơn chục năm nay, Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận tâm sự: “Quá trình làm mình gắn bó với đồng đội, anh em. Và sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cứu người, cảm nhận được ánh mắt, giọt nước mắt của người nhà nạn nhân thì lúc đó còn cảm xúc hơn rất nhiều lần”.

Cuộc giải cứu nạn nhân giữa rừng mưa

Giữa đêm tối lạnh lẽo trong khu rừng sâu, dòng nước xiết, 12 chiến sĩ nhập vai bước vào một thử thách mới: diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình hiểm trở. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Chí Thành (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.Hồ Chí Minh), các nghệ sĩ được chia thành ba tổ, mỗi tổ đảm nhận một nhiệm vụ sống còn trong cuộc chạy đua với thời gian: Trinh sát cứu nạn cứu hộ; Triển khai hệ dây; Cố định dây, kéo dây triển khai đèn chiếu sáng.

Các nghệ sĩ tham gia giải cứu nạn nhân giữa rừng. (Ảnh: NSX)

Ở phần việc tưởng chừng đơn giản là triển khai đèn chiếu sáng, Lê Dương Bảo Lâm và Long Hạt Nhài vừa thể hiện sự tự tin vừa lộ vẻ hoang mang. Sự tự tin đến từ việc từng quen với các thiết bị ánh sáng trong công việc nghệ thuật, nhưng sự hoang mang xuất phát từ việc chưa hiểu hết vai trò trọng yếu của người điều khiển ánh sáng trong môi trường khắc nghiệt này. Khi trực tiếp vác đèn lên vách đá, Lê Dương Bảo Lâm mới thấm thía: “Không có cây đèn chiếu sáng là mọi thứ tối om không nhìn thấy gì, thiếu đèn thì mọi khâu cũng không thể nào tiếp tục được”.

Trong khi đó, tại khu vực địa hình gập ghềnh với những vách đá trơn trượt và cây cối chắn lối, Thành Trung, Song Luân và Neko Lê đối diện với muôn vàn khó khăn khi triển khai hệ thống dây cứu hộ. Song Luân tiết lộ: “Việc triển khai hệ dây rất phức tạp, rất cầu kỳ. Qua vách núi, mọi thứ công phu, kỳ công lắm”. Họ phải sử dụng khí tài máy cưa để gạt bỏ chướng ngại vật, tạo lối đi thuận tiện cho đồng đội và đưa băng ca tiếp cận vị trí nạn nhân. Neko Lê ban đầu ngỡ rằng nhiệm vụ của tổ mình là đơn giản nhất: “Tôi nghĩ mình chỉ cần tiếp băng ca đến vị trí nạn nhân, công việc của tổ triển khai hệ dây sao lại đơn giản quá vậy. Nhưng tới khi làm rồi tôi mới hiểu là có quá nhiều việc chúng tôi phải làm”.

Ở vị trí trinh sát cứu nạn cứu hộ, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát giữ trọng trách sơ cứu nạn nhân, trong khi Kiều Minh Tuấn và MONO khẩn trương thiết lập đường dây đưa băng ca đến vị trí của nạn nhân. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Song Luân bất ngờ báo hiệu: “Hết dây rồi” trong lúc băng ca chưa kịp tiếp cận nạn nhân. Cả đội thoáng hoang mang, nhưng nhờ sự tiếp ứng kịp thời của các tiểu đội trưởng, tình huống nguy cấp đã nhanh chóng được xử lý.

Sức nặng của một cơ thể chưa đầy 100kg bỗng trở thành gánh nặng khủng khiếp khi đặt trong địa hình hiểm trở. Theo lệnh chỉ huy, tổ triển khai hệ đèn chiếu sáng lập tức chi viện cho tổ triển khai hệ dây. 5 chiến sĩ cùng phối hợp, dồn toàn bộ sức lực để đưa nạn nhân trở về an toàn.



Sau cùng, nạn nhân được đưa đến điểm túc trực của đội ngũ y tế an toàn tuyệt đối. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng của họ chính là để bản thân và đồng đội trở về an toàn. Chính vì vậy, các chiến sĩ lại tiếp tục hợp lực kéo dây để đưa đồng đội từ dưới vách đá trở về, khép lại hành trình giải cứu đầy quả cảm.

Giải cứu 200 nạn nhân trong chuyến tàu lênh đênh trên sông Sài Gòn

Sau khi hoàn thành bài tập huấn cứu người gián tiếp và trực tiếp dưới nước cùng Đại úy Trần Văn Thịnh (Tổ đặc biệt tinh nhuệ dưới nước, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh), 12 nghệ sĩ nhập vai tưởng chừng có thể thả lỏng đôi chút. Nhưng bất ngờ, một mệnh lệnh thực chiến được đưa ra ở thời khắc không ai ngờ tới: một con tàu du lịch chở hơn 200 hành khách và nhân viên trên sông Sài Gòn bất ngờ bốc cháy từ khu vực gian bếp.

Tiến Luật và Phan Mạnh Quỳnh trải qua nhiều thử thách trong chương trình. (Ảnh: NSX)

Không khí trở nên căng như dây đàn. Tất cả nhanh chóng theo điều lệnh chỉ huy, lập tức bước vào buổi diễn tập thực chiến khốc liệt nhất từ đầu hành trình. Khi tiếp cận hiện trường bằng cano, các nghệ sĩ choáng ngợp trước độ đầu tư “như thật” của chương trình. Thành Trung không giấu nổi sự bất ngờ: “Tôi không nghĩ sẽ có một nhiệm vụ thực chiến trên một con tàu lớn đến như vậy, cùng với số lượng nạn nhân nhiều đến như vậy”.

Nhiệm vụ được phân chia khẩn trương: Thành Trung, Ngô Kiến Huy, Neko Lê và MONO đảm nhận vai trò trinh sát, tiếp cận và trấn an hàng trăm nạn nhân đang hoảng loạn trên tàu. Liên Bỉnh Phát và Lê Dương Bảo Lâm lao xuống nước, nhận nhiệm vụ cứu những người liều mình nhảy xuống sông để thoát thân. Trong khi đó, ba cặp Tiến Luật - Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân - Long Hạt Nhài, Kiều Minh Tuấn - Quốc Thiên chia thành các mũi tiến công bằng cano, trực diện dập lửa trên con tàu khổng lồ. Với sự phối hợp ăn ý, họ đã thành công trong việc giải cứu các nạn nhân trên con tàu, hoàn thành nhiệm vụ của chương trình.

