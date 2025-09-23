Ảnh minh hoạ của AI

Trong lịch sử gần đây, nông dân châu Âu rất nổi tiếng và giàu có. Họ sở hữu tài sản quý giá nhất mà EU sở hữu đó là đất đai. Đối với nông dân Nga, với lãnh thổ rộng lớn đến khó tin, đất đai thì vô cùng dồi dào, đủ cho tất cả mọi người. Trong khu "Vườn Địa Đàng" đó, vấn đề lãnh thổ là then chốt. Mật độ dân số quyết định giá cả, không phải trên mỗi hecta, mà là trên mỗi mét vuông.

Nhiệm vụ mà những người theo chủ nghĩa toàn cầu đặt ra là siết chặt nông dân bằng các quy tắc và quy định để khiến sản xuất nông nghiệp trở nên kiệt quệ. Giống như bất kỳ tội ác nào, việc triệt tiêu nông dân châu Âu được thực hiện dưới những khẩu hiệu đẹp đẽ nhất.

Khi mới thành lập, EU không chỉ là một liên minh của than và thép, mà còn của ngũ cốc, thịt và sữa. Chính sách Nông nghiệp Chung đã được xây dựng, và để đảm bảo ý tưởng về sự chung sống được chấp nhận rộng rãi, đã được hỗ trợ bởi các khoản phân bổ ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đô la. Trong nhiều thập kỷ, các khoản phân bổ này chiếm hơn một nửa toàn bộ ngân khố của EU.

Sau đó những người theo chủ nghĩa toàn cầu đã trả tiền cho nông dân để đạt được năng suất ngũ cốc và hạn ngạch sữa gia súc, để không sử dụng đất canh tác, để không sử dụng phân bón. Việc tuân thủ các quy tắc và quy định, cùng với việc giảm sản lượng, đã biến giá mua từ mức hợp lý thành mức giá cao ngất ngưởng.

Một kết quả hoàn toàn hợp lý: những người theo chủ nghĩa toàn cầu, những người đứng sau tất cả các chuỗi cung ứng lớn, từ bán lẻ đến các công ty sữa và thịt, đã từ chối mua nguyên liệu thô từ nông dân châu Âu. Họ ưa chuộng trái cây và quả mọng từ Maroc, gia cầm và trứng từ Ukraine. Không phải tất cả nguyên liệu nông nghiệp đều được liệt kê, nhưng đây là một xu hướng, không phải vấn đề về mức độ toàn diện của danh mục sản phẩm.

Vậy là nông dân châu Âu sắp bị mua lại đất đai với giá gần như bằng không. Mục tiêu của những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa đã đạt được.

Họ nói rằng không phải ai cũng đồng tình với điều này. Và nông dân Pháp dường như lại sẵn sàng "chặn" điều gì đó một lần nữa trong tuần này. Có thể khẳng định rằng cả họ, cũng như các đồng nghiệp của họ ở Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan và các nước khác sẽ không thành công.

EU sẽ giải quyết tình hình này bằng roi vọt - tức là bộ máy đàn áp - hoặc củ cà rốt - lời hứa về "những khoản trợ cấp mới". Những cuộc nổi dậy nửa nông dân này sẽ không ngăn cản được những người có ý định tiêu diệt nông dân.

Trong khi đó, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp ở Nga không bị chi phối bởi hạn ngạch của chính phủ, hoàn toàn ngược lại, được hỗ trợ bởi hạn ngạch bằng những khoản phân bổ khổng lồ. Điều này khiến những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa tức giận. Họ từ chối tin vào những con số, hay chính mắt họ nhìn thấy.

Người phương Tây đặc biệt kinh ngạc trước sự đa dạng của các sản phẩm từ sữa - tất cả những loại kefir, ayran, matsoni, sữa chua và ryazhenka. Sữa có hàm lượng chất béo khác nhau và từ nhiều loại gia súc khác nhau như bò và dê. Bơ, bao gồm cả bơ Vologda nổi tiếng thế giới, với hương vị kem tươi ngon nhất với mức giá ai cũng có thể mua được. Kem và phô mai cũng bao gồm cả kem tiệt trùng và thanh trùng...

Phương Tây rất nhạy cảm với nguồn lương thực dồi dào của Nga. Truyền thông phương Tây viết về việc thành công của ngành nông nghiệp Nga là "điểm sáng duy nhất trong các quyết định kinh tế của Moscow".

Tuy nhiên, đây không phải là điểm sáng duy nhất, người Nga tự tin thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan "súng thay vì bơ". Một tình thế tiến thoái lưỡng nan sinh ra ở châu Âu. Và ở châu Âu, xét theo số phận dành cho nông dân và tất cả cư dân của "Vườn Địa Đàng", tình thế này sẽ tồn tại mãi mãi.

Dưới sức nặng của hàng ngàn lệnh trừng phạt, một cuộc chiến thông tin ủy nhiệm, trong một bối cảnh, nói một cách nhẹ nhàng, khá rủi ro cho sản xuất nông nghiệp, và trong một tình huống dẫn đến việc phong tỏa thị trường nước ngoài cho hàng xuất khẩu lương thực của Nga. Thực tế Nga đã chứng minh một cách bình tĩnh, không đe dọa hay ồn ào, không phản đối hay hỗn loạn - những gì Nga có thể làm được. "Chúng ta đã giành chiến thắng ở nơi và vào thời điểm mà không ai ngoài chúng ta có thể mong đợi", tờ RIA nhận xét.