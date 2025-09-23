Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nepal rúng động vì biểu tình
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Điểm nóng
Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:41 GMT+7

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

+ aA -
PV (Theo RIA) Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:41 GMT+7
Nền nông nghiệp "Vườn Địa Đàng" - nhờ khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ, cùng những truyền thống văn hóa và lịch sử được vun đắp qua nhiều thế kỷ - đã cho phép nông dân Nga sống thoải mái và nuôi sống cả lục địa đến tận cùng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ảnh minh hoạ của AI

Trong lịch sử gần đây, nông dân châu Âu rất nổi tiếng và giàu có. Họ sở hữu tài sản quý giá nhất mà EU sở hữu đó là đất đai. Đối với nông dân Nga, với lãnh thổ rộng lớn đến khó tin, đất đai thì vô cùng dồi dào, đủ cho tất cả mọi người. Trong khu "Vườn Địa Đàng" đó, vấn đề lãnh thổ là then chốt. Mật độ dân số quyết định giá cả, không phải trên mỗi hecta, mà là trên mỗi mét vuông.

Nhiệm vụ mà những người theo chủ nghĩa toàn cầu đặt ra là siết chặt nông dân bằng các quy tắc và quy định để khiến sản xuất nông nghiệp trở nên kiệt quệ. Giống như bất kỳ tội ác nào, việc triệt tiêu nông dân châu Âu được thực hiện dưới những khẩu hiệu đẹp đẽ nhất.

Khi mới thành lập, EU không chỉ là một liên minh của than và thép, mà còn của ngũ cốc, thịt và sữa. Chính sách Nông nghiệp Chung đã được xây dựng, và để đảm bảo ý tưởng về sự chung sống được chấp nhận rộng rãi, đã được hỗ trợ bởi các khoản phân bổ ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đô la. Trong nhiều thập kỷ, các khoản phân bổ này chiếm hơn một nửa toàn bộ ngân khố của EU.

Sau đó những người theo chủ nghĩa toàn cầu đã trả tiền cho nông dân để đạt được năng suất ngũ cốc và hạn ngạch sữa gia súc, để không sử dụng đất canh tác, để không sử dụng phân bón. Việc tuân thủ các quy tắc và quy định, cùng với việc giảm sản lượng, đã biến giá mua từ mức hợp lý thành mức giá cao ngất ngưởng.

Một kết quả hoàn toàn hợp lý: những người theo chủ nghĩa toàn cầu, những người đứng sau tất cả các chuỗi cung ứng lớn, từ bán lẻ đến các công ty sữa và thịt, đã từ chối mua nguyên liệu thô từ nông dân châu Âu. Họ ưa chuộng trái cây và quả mọng từ Maroc, gia cầm và trứng từ Ukraine. Không phải tất cả nguyên liệu nông nghiệp đều được liệt kê, nhưng đây là một xu hướng, không phải vấn đề về mức độ toàn diện của danh mục sản phẩm.

Vậy là nông dân châu Âu sắp bị mua lại đất đai với giá gần như bằng không. Mục tiêu của những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa đã đạt được.

Họ nói rằng không phải ai cũng đồng tình với điều này. Và nông dân Pháp dường như lại sẵn sàng "chặn" điều gì đó một lần nữa trong tuần này. Có thể khẳng định rằng cả họ, cũng như các đồng nghiệp của họ ở Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan và các nước khác sẽ không thành công.

EU sẽ giải quyết tình hình này bằng roi vọt - tức là bộ máy đàn áp - hoặc củ cà rốt - lời hứa về "những khoản trợ cấp mới". Những cuộc nổi dậy nửa nông dân này sẽ không ngăn cản được những người có ý định tiêu diệt nông dân.

Trong khi đó, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp ở Nga không bị chi phối bởi hạn ngạch của chính phủ, hoàn toàn ngược lại, được hỗ trợ bởi hạn ngạch bằng những khoản phân bổ khổng lồ. Điều này khiến những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa tức giận. Họ từ chối tin vào những con số, hay chính mắt họ nhìn thấy.

Người phương Tây đặc biệt kinh ngạc trước sự đa dạng của các sản phẩm từ sữa - tất cả những loại kefir, ayran, matsoni, sữa chua và ryazhenka. Sữa có hàm lượng chất béo khác nhau và từ nhiều loại gia súc khác nhau như bò và dê. Bơ, bao gồm cả bơ Vologda nổi tiếng thế giới, với hương vị kem tươi ngon nhất với mức giá ai cũng có thể mua được. Kem và phô mai cũng bao gồm cả kem tiệt trùng và thanh trùng...

Phương Tây rất nhạy cảm với nguồn lương thực dồi dào của Nga. Truyền thông phương Tây viết về việc thành công của ngành nông nghiệp Nga là "điểm sáng duy nhất trong các quyết định kinh tế của Moscow".

Tuy nhiên, đây không phải là điểm sáng duy nhất, người Nga tự tin thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan "súng thay vì bơ". Một tình thế tiến thoái lưỡng nan sinh ra ở châu Âu. Và ở châu Âu, xét theo số phận dành cho nông dân và tất cả cư dân của "Vườn Địa Đàng", tình thế này sẽ tồn tại mãi mãi.

Dưới sức nặng của hàng ngàn lệnh trừng phạt, một cuộc chiến thông tin ủy nhiệm, trong một bối cảnh, nói một cách nhẹ nhàng, khá rủi ro cho sản xuất nông nghiệp, và trong một tình huống dẫn đến việc phong tỏa thị trường nước ngoài cho hàng xuất khẩu lương thực của Nga. Thực tế Nga đã chứng minh một cách bình tĩnh, không đe dọa hay ồn ào, không phản đối hay hỗn loạn - những gì Nga có thể làm được. "Chúng ta đã giành chiến thắng ở nơi và vào thời điểm mà không ai ngoài chúng ta có thể mong đợi", tờ RIA nhận xét.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Điểm nóng
Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Ba Lan ký thoả thuận hợp tác với Trung Quốc khiến châu Âu nổi giận

Điểm nóng
Ba Lan ký thoả thuận hợp tác với Trung Quốc khiến châu Âu nổi giận

Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

Điểm nóng
Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Điểm nóng
Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Đọc thêm

Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có mặt tại trụ sở công an để làm việc, liên quan đến MV “Anh em trước sau như một” của nhóm Ngũ Hổ Tướng đang gây nhiều tranh cãi.

Mỹ Tâm “chơi lớn” với 4 vạn người
Văn hóa - Giải trí

Mỹ Tâm “chơi lớn” với 4 vạn người

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ chơi lớn với live concert 4 vạn người diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 13/12, kể về hành trình 20 năm ca hát.

Vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường: Nghi mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà
Chuyển động Sài Gòn

Vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường: Nghi mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường, công an xác định nguyên nhân nghi mâu thuẫn trong việc cho thuê nhà.

Sẽ giảm sâu các trường đại học trong thời gian tới: Vì sao cần thiết?
Xã hội

Sẽ giảm sâu các trường đại học trong thời gian tới: Vì sao cần thiết?

Xã hội

"Việc sắp xếp khoảng 140 trường đại học theo tinh thần Nghị quyết 71 là cần thiết", các chuyên gia, nhà trường nêu ý kiến.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến: Đại hội Đảng bộ MTTQVN, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng
Tin tức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến: Đại hội Đảng bộ MTTQVN, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng

Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ này mà còn định hướng lãnh đạo của Đảng bộ trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tin sáng (23/9): Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?
Thể thao

Tin sáng (23/9): Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?

Thể thao

Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?; Vinicius có thể sớm chia tay Real Madrid; AC Milan chuẩn bị gia hạn với Christian Pulisic; Mối quan hệ giữa Chelsea và Nicolas Jackson là không thể hàn gắn; Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo làm lành với chị gái.

VinFast VF 3 được vinh danh “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Indonesia
Kinh tế

VinFast VF 3 được vinh danh “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Indonesia

Kinh tế

Ngày 22/9 tại Jakarta, Indonesia- Mẫu xe VinFast VF 3 đã xuất sắc được vinh danh là “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Lễ trao giải Carvaganza Editors’ Choice Awards, một trong những giải thưởng ô tô độc lập và danh giá bậc nhất Indonesia.

Thủ tướng: Thủ tướng: 70 - 100 triệu đồng/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mua?
Nhà đất

Thủ tướng: Thủ tướng: 70 - 100 triệu đồng/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mua?

Nhà đất

Giá nhà chung cư chạm ngưỡng 70 - 100 triệu đồng/m2 khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính bức xúc, cho rằng đây là mức giá không phù hợp nhu cầu thực. Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp toàn diện kéo giảm giá, thúc đẩy nhà ở xã hội.

VinFast Minio Green gây sốt trong lần đầu xuất hiện: Nhỏ gọn, tiết kiệm, chạy dịch vụ chỉ 1 năm hoàn vốn
Kinh tế

VinFast Minio Green gây sốt trong lần đầu xuất hiện: Nhỏ gọn, tiết kiệm, chạy dịch vụ chỉ 1 năm hoàn vốn

Kinh tế

Tại lễ bàn giao Limo Green tại Hà Nội mới đây, sự chú ý của nhiều khách hàng đổ về mẫu xe Minio Green được trưng bày tại sự kiện.

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu
Xã hội

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Xã hội

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất phát từ đam mê khoa học và khả năng sáng tạo từ năm 14 tuổi.

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã bất ngờ tiết lộ về quá khứ "một thời oanh liệt" của Cường Đô La, khi cả hai còn chơi thân với nhau 20 năm về trước.

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Bitcoin giảm sốc, nhà đầu tư hoảng loạn
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Bitcoin giảm sốc, nhà đầu tư hoảng loạn

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Thị trường tiền mã hóa chứng kiến cú giảm mạnh khi Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana... đồng loạt lao dốc.

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu sau tín hiệu từ Fed
Kinh tế

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu sau tín hiệu từ Fed

Kinh tế

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu, khi thị trường tiếp nhận loạt bình luận từ các quan chức Fed về lập trường chính sách tiền tệ mới nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I vào sáng nay (23/9).

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam
Nhà nông

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe kỹ thuật sớm
Kinh tế

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe kỹ thuật sớm

Kinh tế

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang được các địa phương tăng tốc thi công. Rất nhiều gói thầu đạt tiến độ cao, song vẫn còn vướng mắc về vật liệu và kết nối. Mục tiêu sẽ thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 TP.HCM vào cuối năm 2025.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Công được tôn 'Võ thánh', còn 'Võ thần' là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Công được tôn "Võ thánh", còn "Võ thần" là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu như Quan Vũ được ca tụng là “Võ thánh” thì Triệu Vân (Triệu Tử Long) được người đời tôn làm “Võ thần”. Danh hiệu này của Triệu Vân gắn liền với sự kiện ông bế theo Lưu Thiện (A Đẩu) – con trai Lưu Bị – một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây quân Tào trong Tam quốc diễn nghĩa.

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga
Điểm nóng

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Điểm nóng

Lực lượng vũ trang Đức đang lên kế hoạch ứng phó với dòng binh sĩ bị thương đổ về hàng ngày trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa NATO và Nga, Reuters đưa tin.

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)
Bạn đọc

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)

Bạn đọc

Dù được yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình, hoàn trả mặt bằng ban đầu xong trước ngày 28/7/2025, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, phần móng, trụ cột của công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở xã Thanh Thủy (Phú Thọ) vẫn chưa được xử lý xong…

Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Dembele xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2025
Thể thao

Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Dembele xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2025

Thể thao

Một số tờ báo Tây Ban Nha cho rằng, với màn trình diễn chói sáng ở mùa giải 2024/25, tiền đạo Ousmane Dembele xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng 2025.

Hiệu quả của nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững: Minh chứng từ những con số
Giảm nghèo nông thôn

Hiệu quả của nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững: Minh chứng từ những con số

Giảm nghèo nông thôn

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ là một chính sách an sinh, mà đã thực sự trở thành một "dòng vốn mồi" quan trọng, khơi dậy tiềm năng, thay đổi diện mạo các vùng khó khăn.

Nông dân thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm – câu chuyện đổi đời từ vùng trung du Gia Lai
Media

Nông dân thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm – câu chuyện đổi đời từ vùng trung du Gia Lai

Media

Từ những mảnh đất khô cằn của vùng trung du Gia Lai, nhiều nông dân đã mạnh dạn từ bỏ cách làm cũ, dám nghĩ khác, làm khác để khởi nghiệp ngay trên quê hương. Bằng sự sáng tạo và nghị lực, họ đã biến ruộng bắp, rẫy keo thành trang trại chim cảnh, nhà kính dưa lưới, vườn cây ăn quả trĩu quả… tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Labo phôi học ISO 5 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á
Tin tức

Labo phôi học ISO 5 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận có hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình “lab trong lab” đầu tiên tại châu Á, đánh dấu bước tiến vượt trội trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.

Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim 'Người Nhện'
Văn hóa - Giải trí

Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim "Người Nhện"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Tom Holland gặp tai nạn trên phim trường khiến anh bị chấn thương não, buộc phải tạm ngưng công việc và có thể làm thay đổi lịch phát hành của bộ phim “Người Nhện: Ngày mới” dự kiến ra mắt năm 2026.

Tối trời vô vùng rậm rạp ở Cà Mau rình bắt con đặc sản bình dân tên nghe mắc cười, bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

Tối trời vô vùng rậm rạp ở Cà Mau rình bắt con đặc sản bình dân tên nghe mắc cười, bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Trong cái tĩnh lặng đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, một chiếc vỏ lãi nhỏ vẫn rẽ qua những con rạch ngoằn ngoèo. Người điều khiển là anh Trần Văn Hận (45 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đầm Dơi trước đây) với hơn 20 năm làm nghề bắt ba khía.

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép
Pháp luật

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép

Pháp luật

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khoáng sản vàng.

Kỹ sư Bình Định bỏ phố về quê nuôi chim trĩ, nuôi ong dú, lãi gần 1 tỷ/năm, đạt sao OCOP cả làng phục lăn
Nhà nông

Kỹ sư Bình Định bỏ phố về quê nuôi chim trĩ, nuôi ong dú, lãi gần 1 tỷ/năm, đạt sao OCOP cả làng phục lăn
5

Nhà nông

Từ nghề kỹ sư xây dựng, anh Tô Vũ Thành Tín, tỉnh Gia Lai (xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trước sáp nhập) quyết định bỏ phố về quê đầu tư nuôi chim trĩ (là chim quý hiếm), nuôi ong dú (là loài ong cho mật quý). Trải qua không ít thất bại, đến nay anh đã thành công với 2 con vật nuôi mới này, mỗi năm thu lãi gần 1 tỷ đồng, sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Ông Putin bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Mỹ
Điểm nóng

Ông Putin bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Mỹ

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) một cách tự nguyện nếu Mỹ có động thái tương tự, theo kênh Telegram của Điện Kremlin.

1 cây cảnh này hơn 100 chậu nguyệt quế, hoa nở như ngàn môi hôn, thơm ngát nồng nàn, mang lại may mắn, hạnh phúc
Gia đình

1 cây cảnh này hơn 100 chậu nguyệt quế, hoa nở như ngàn môi hôn, thơm ngát nồng nàn, mang lại may mắn, hạnh phúc

Gia đình

Cây cảnh này tặng bạn ngàn bông hoa chúm chím tựa nụ hôn ngọt ngào khiến nhiều người xao xuyến, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025 có thực sự thuyết phục?
Thể thao

Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025 có thực sự thuyết phục?

Thể thao

Ousmane Dembele đã trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải 2024/2025. Mặc dù vậy, trên các diễn đàn bóng đá, không phải người hâm mộ Việt Nam nào cũng cho rằng ngôi sao người Pháp xứng đáng với danh hiệu này.

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

3

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

4

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

5

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn