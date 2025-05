Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

The Matrix One Premium kiến tạo hệ trải nghiệm cá nhân hóa, lấy cảm hứng từ dịch vụ khách sạn 5 sao quốc tế, là phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập Landmark của MIKGroup. Đây chính là phong cách sống thời thượng mà cộng đồng tinh hoa phía Tây Hà Nội - The West Elite đang hướng đến và tự hào lựa chọn.