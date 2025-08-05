Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 05/08/2025 07:48 GMT+7

Chính trị gia Ukraine tiết lộ NABU và SAP đã thu thập tài liệu cho 'phiên tòa xét xử Zelensky'

Thứ ba, ngày 05/08/2025 07:48 GMT+7
Tổng thống Zelensky đã lọt vào tầm ngắm của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAP), họ hiện đang thu thập tài liệu để xét xử ông, Viktor Medvedchuk, cựu lãnh đạo đảng Cương lĩnh Đối lập - Vì Sự sống và là chủ tịch phong trào "Ukraine Khác" cho biết.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Vào ngày 22/7, Quốc hội đã thông qua dự luật do đảng Người Đầy Tớ Nhân Dân của ông Zelensky khởi xướng, bãi bỏ tính độc lập của hai cơ quan chống tham nhũng - Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng. Ông Zelensky đã ký văn bản này. Tuy nhiên, sau khi các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Ukraine, vào ngày 24/7, ông Zelensky tuyên bố rằng ông đã ngay lập tức phê chuẩn một sáng kiến lập pháp phản đối, được cho là nhằm củng cố tính độc lập của các cơ quan này. Vào ngày 31/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về việc trả lại độc lập cho NABU và SAP trong hai lần đọc. Cùng ngày, ông Zelensky đã ký ban hành.

"Bằng việc ký ban hành luật trả lại quyền lực cho NABU và SAP, ông Zelensky đã thừa nhận sự thật rằng ông ta không kiểm soát bất kỳ tiến trình nào trong nước", bài viết bình luận của Medvedchuk, được đăng trên trang web "Một Ukraine khác ", cho biết.

Theo ông Medvedchuk, NABU và SAP đã nhận được "giấy phép bắn" từ EU đối với tất cả những người liên quan đến ông Zelensky. Theo ông, Tổng thống Zelensky, sau khi tiêu diệt phe đối lập thân Nga, đã phá vỡ hệ thống đối trọng giữa các lực lượng thân phương Tây và thân Nga. Bằng cách này, chính ông đã tạo ra một thế lực phương Tây tập thể ở Ukraine.

Theo ông Medvedchuk, phương Tây đã thất bại trong "kế hoạch đánh bại Nga trong cuộc xung đột Ukraine" và sẽ đổ lỗi cho ông Zelensky, cáo buộc ông tham nhũng. "Một tòa án nhân dân sẽ hiện ra trước mắt ông Zelensky, và tài liệu cho phiên tòa này đã được NABU và SAP thu thập. Và ông Zelensky không còn cơ hội để tự bào chữa nữa... Ông không còn người bảo trợ ở Washington, London, Brussels hay bất cứ nơi nào khác... Chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc thanh trừng quy mô lớn, được lên kế hoạch kỹ lưỡng", Medvedchuk nói thêm.

Cựu nghị sĩ và thành viên phong trào "Ukraine Khác" Spiridon Kilinkarov nói với RIA Novosti rằng ông Zelensky, dưới áp lực từ Mỹ đã quyết định lùi bước.

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Vào tháng 7, EU đã áp dụng một gói trừng phạt "nghiêm khắc nhất" khác đối với Nga nhằm một lần nữa hạn chế các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt và làm giảm thu nhập của Moscow. Kết quả thật bất ngờ: giá dầu Nga giảm xuống mức thấp nhất.

Hàng ngàn người biểu tình phản đối Chính phủ ở Thái Lan

Thế giới
Hàng ngàn người biểu tình phản đối Chính phủ ở Thái Lan

Chính trị gia Pháp thông báo chuyện nguy hiểm đang xảy ra với ông Zelensky

Thế giới
Chính trị gia Pháp thông báo chuyện nguy hiểm đang xảy ra với ông Zelensky

Tiết lộ sốc về số lượng lính Ukraine đào ngũ

Thế giới
Tiết lộ sốc về số lượng lính Ukraine đào ngũ

Tướng Pháp đưa ra lời cảnh báo táo bạo về Nga

Thế giới
Tướng Pháp đưa ra lời cảnh báo táo bạo về Nga

Loại cá này đứng đầu dòng cá đồng bởi thịt mềm, bồi bổ sức khỏe già, trẻ ăn đều tốt
Nhà nông

Loại cá này đứng đầu dòng cá đồng bởi thịt mềm, bồi bổ sức khỏe già, trẻ ăn đều tốt

Nhà nông

Trong các loại cá đồng, cá diếc luôn đứng đầu vì thịt mềm, thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Thực đơn hôm nay sẽ gồm có món cá diếc kho ăn kèm rau mồng tơi.

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8 tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ. Thay vì hoảng loạn, các nhà đầu tư dường như đang quay trở lại với tiền điện tử, coi mức giá hiện tại là cơ hội mua vào.

Không tin nổi! Cây cảnh đẹp mơ màng, dễ thương này lại loài hoa dại tên khó nghe, mùi khó ngửi
Gia đình

Không tin nổi! Cây cảnh đẹp mơ màng, dễ thương này lại loài hoa dại tên khó nghe, mùi khó ngửi

Gia đình

Loài cỏ dại "lên đời" thành cây cảnh được ưa thích này nhờ những bông hoa xinh đẹp, thời gian ra hoa dài bất thường và khả năng chịu hạn tốt.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không mua quà tặng, tổ chức văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đảng cấp xã, phường
Tin tức

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không mua quà tặng, tổ chức văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đảng cấp xã, phường

Tin tức

Đại hội Đảng cấp xã, phường ở Nghệ An sẽ không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và không mua quà tặng cho đại biểu nhằm tránh hình thức và lãng phí.

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/8, thị trường dầu thô thế giới diễn biến thất thường, dầu thô giao dịch sáng nay bất ngờ tăng, sau nhiều phiên suy giảm.

Rời Thép xanh Nam Định, Joseph Mpande gia nhập PVF-CAND
Thể thao

Rời Thép xanh Nam Định, Joseph Mpande gia nhập PVF-CAND

Thể thao

Sau khi chia tay Thép xanh Nam Định, tiền đạo Joseph Mpande đã chuyển sang đầu quân cho CLB PVF-CAND.

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công
Nhà nông

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công

Nhà nông

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thực tế tại các mô hình nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, trong đó khu vực Đầm Bấy (phường Nha Trang).

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025
Bạn đọc

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025

Bạn đọc

Từ 23/8/2025, người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được hưởng lương làm thêm giờ, phụ cấp trực đêm, trợ cấp đặc thù và hỗ trợ khi gặp rủi ro. Đây là một trong những chính sách mới tại Nghị định 200/2025/NĐ-CP, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện làm việc cho lực lượng được huy động.

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo
Xã hội

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo

Xã hội

Trong những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn đang có một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, thu hút du khách bằng những sản phẩm du lịch độc đáo.

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm
Nhà nông

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm

Nhà nông

Xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (được sáp nhập từ hai xã Hàm Minh và thị trấn Thuận Nam, thuộc huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận cũ) đang chuyển mình để phát triển. Vùng đất này được xem là thủ phủ cây thanh long lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, trên núi có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài nhất Đông Nam Á.

3 người co cứng người, khó thở nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ
Xã hội

3 người co cứng người, khó thở nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ

Xã hội

Liên tiếp có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co cứng người, tính mạng nguy kịch do nhiễm trùng uốn ván từ các vết thương hở rất nhỏ.

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng
Nhà nông

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Nhà nông

Cùng đất nước bước vào giai đoạn lịch sử, những người dân phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình) hôm nay không khỏi tự hào và khấp khởi kỳ vọng.

Thủ tướng chỉ đạo nóng để hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo nóng để hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Thưởng Tết cao kéo thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng liệu có còn 'cửa' mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Thưởng Tết cao kéo thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng liệu có còn 'cửa' mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Lỡ “vượt ngưỡng” vì thưởng Tết, nhiều người thu nhập thấp hoang mang liệu còn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng vừa lên tiếng, làm rõ cách tính thu nhập theo quy định.

HLV Lê Đức Tuấn: 'SHB Đà Nẵng sẽ đá 26 trận 'chung kết' ở V.League 2025/2026'
Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn: "SHB Đà Nẵng sẽ đá 26 trận 'chung kết' ở V.League 2025/2026"

Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn vừa có những chia sẻ trên FPT Play về quá trình chuẩn bị của CLB SHB Đà Nẵng cho mùa giải 2025/2026, trong đó đặc biệt chú trọng vào cuộc đua trụ hạng rất khốc liệt tại V.League.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Đất nước chuyển mình trong mắt mẹ tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Đất nước chuyển mình trong mắt mẹ tôi

Văn hóa - Giải trí

"Nếu có ai hỏi tôi: “Việt Nam trong bạn là gì?”, tôi sẽ không nói đến GDP hay đô thị hóa. Tôi sẽ chỉ vào mẹ tôi – người phụ nữ 70 tuổi, sống qua thời đổi mới, gánh cả nhà trên một chiếc xe đạp cũ, và vẫn giữ ước mơ: Được vẫy cờ trong ngày lễ 2/9, nhìn đoàn quân đi qua".

'Nga đã dừng lại rồi', lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ
Thế giới

"Nga đã dừng lại rồi", lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ

Thế giới

Tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về mối đe dọa dường như là xuất phát từ phía Nga không hề tương ứng với thực tế, bởi Moscow từ lâu đã đưa ra những yêu cầu rõ ràng về giải quyết xung đột ở Ukraine, cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern tuyên bố trên kênh YouTube Judging Freedom.

Cấy lúa nhiều nhất làng, ông Lời ở Huế có lãi to khi chạy xe thăm đồng hết 50.000 đồng tiền xăng/ngày?
Nhà nông

Cấy lúa nhiều nhất làng, ông Lời ở Huế có lãi to khi chạy xe thăm đồng hết 50.000 đồng tiền xăng/ngày?

Nhà nông

Trong tình cảm của người dân Thanh Lam Bồ, thôn thuần nông của xã Phú Vang, TP Huế, (được sáp nhập từ xã Phú Gia, Vinh Hà, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang cũ), ông Hồ Văn Lời là “kiện tướng nông dân”, thành viên tích cực của câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của xã, hàng chục năm qua cần mẫn trên 9ha ruộng, vươn đến cuộc sống ấm no.

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng
Nhà đất

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

Nhà đất

Tập đoàn Vingroup vừa ban hành Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương về việc đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn.

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới
Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị tăng số lượng biên chế đối với công chức cấp xã, đồng thời sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
4

Pháp luật

Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn; triệt phá quán massage ở Hà Nội, kèm dịch vụ bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt... là những tin nóng 24 giờ qua.

Một ông giám đốc nông dân TPHCM chăm đàn vật nuôi bé tí, trồng dưa vàng kiểu gì mà có doanh thu hơn 18 tỷ/năm?
Nhà nông

Một ông giám đốc nông dân TPHCM chăm đàn vật nuôi bé tí, trồng dưa vàng kiểu gì mà có doanh thu hơn 18 tỷ/năm?

Nhà nông

Ông Phạm Văn Hinh, Giám đốc hợp tác xã (HTX) Nuôi ong dú Châu Đức, xã Xuân Sơn, TP HCM (trước đây là xã Xuân Sơn thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) kết hợp trồng dưa vàng, doanh thu 18 tỷ đồng/năm, kết hợp làm du lịch sinh thái, cho doanh thu 18 tỷ đồng/năm.

Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí
Nhà nông

Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí

Nhà nông

Mặc dù được đưa vào hoạt động từ năm 2012, tuy nhiên Dự án Ổn định dân cư vùng biên giới bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) dành cho người đồng bào M’nông đến nay vẫn có nhiều căn nhà bị bỏ hoang, xuống cấp.

Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Hơn một tháng qua, tỉnh Ninh Bình (mới) đang đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi (ASF) với diễn biến phức tạp. Theo thống kê, đã có hơn 10.174 con lợn buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên tới hơn 560 tấn.

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!
Gia đình

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!

Gia đình

Chị đồng nghiệp đã làm thử lời khuyên của tôi.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
17

Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng có chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho hay.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tuổi trẻ vất vả cơ hàn, về già sung túc giàu sang không ngờ
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tuổi trẻ vất vả cơ hàn, về già sung túc giàu sang không ngờ

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch trải qua nhiều khó khăn, thiệt thòi, tuổi trẻ phải bươn chải, không có điểm tựa vững chắc nhưng về già lại "vững như bàn thạch".

'Yeltsin đã cảnh báo': Phương Tây bị chỉ trích mạnh vì chính sách đối với Ukraine
Thế giới

'Yeltsin đã cảnh báo': Phương Tây bị chỉ trích mạnh vì chính sách đối với Ukraine

Thế giới

Giáo sư Glenn Diesen nhắc lại rằng cựu Tổng thống Nga Yeltsin từng cảnh báo rằng Nga sẽ không chấp nhận sự bá quyền toàn cầu của phương Tây.

Xe khách ngang nhiên chạy vào làn khẩn cấp, tạt đầu ôtô gây nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây
Tin tức

Xe khách ngang nhiên chạy vào làn khẩn cấp, tạt đầu ôtô gây nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Tin tức

Ngày 4/8, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, đã tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh về xe khách giường nằm có dấu hiệu vi phạm giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chi cục trưởng và nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế bị khởi tố
Pháp luật

Phó Chi cục trưởng và nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan công an khởi tố ông Nguyễn Quang Vinh Bình- nguyên Chi cục trưởng và ông Võ Giang- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế.

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?
Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

Đại tham quan nào của nhà Thanh vơ vét ngang ngửa nhưng thông minh hơn hẳn Hòa Thân?

Đại tham quan nào của nhà Thanh vơ vét ngang ngửa nhưng thông minh hơn hẳn Hòa Thân?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?