Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Vào ngày 22/7, Quốc hội đã thông qua dự luật do đảng Người Đầy Tớ Nhân Dân của ông Zelensky khởi xướng, bãi bỏ tính độc lập của hai cơ quan chống tham nhũng - Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng. Ông Zelensky đã ký văn bản này. Tuy nhiên, sau khi các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Ukraine, vào ngày 24/7, ông Zelensky tuyên bố rằng ông đã ngay lập tức phê chuẩn một sáng kiến lập pháp phản đối, được cho là nhằm củng cố tính độc lập của các cơ quan này. Vào ngày 31/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về việc trả lại độc lập cho NABU và SAP trong hai lần đọc. Cùng ngày, ông Zelensky đã ký ban hành.

"Bằng việc ký ban hành luật trả lại quyền lực cho NABU và SAP, ông Zelensky đã thừa nhận sự thật rằng ông ta không kiểm soát bất kỳ tiến trình nào trong nước", bài viết bình luận của Medvedchuk, được đăng trên trang web "Một Ukraine khác ", cho biết.

Theo ông Medvedchuk, NABU và SAP đã nhận được "giấy phép bắn" từ EU đối với tất cả những người liên quan đến ông Zelensky. Theo ông, Tổng thống Zelensky, sau khi tiêu diệt phe đối lập thân Nga, đã phá vỡ hệ thống đối trọng giữa các lực lượng thân phương Tây và thân Nga. Bằng cách này, chính ông đã tạo ra một thế lực phương Tây tập thể ở Ukraine.

Theo ông Medvedchuk, phương Tây đã thất bại trong "kế hoạch đánh bại Nga trong cuộc xung đột Ukraine" và sẽ đổ lỗi cho ông Zelensky, cáo buộc ông tham nhũng. "Một tòa án nhân dân sẽ hiện ra trước mắt ông Zelensky, và tài liệu cho phiên tòa này đã được NABU và SAP thu thập. Và ông Zelensky không còn cơ hội để tự bào chữa nữa... Ông không còn người bảo trợ ở Washington, London, Brussels hay bất cứ nơi nào khác... Chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc thanh trừng quy mô lớn, được lên kế hoạch kỹ lưỡng", Medvedchuk nói thêm.

Cựu nghị sĩ và thành viên phong trào "Ukraine Khác" Spiridon Kilinkarov nói với RIA Novosti rằng ông Zelensky, dưới áp lực từ Mỹ đã quyết định lùi bước.