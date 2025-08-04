Ông Trump cho Nga 'cơ hội cuối cùng' để đàm phán ngừng bắn ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Steve Witkoff. Ảnh Kevin Dietsch/Hình ảnh Getty

Ông Witkoff có thể sẽ đến Moscow vào thứ Tư hoặc thứ Năm tuần này, Tổng thống Donald Trump nói với báo giớ.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng ngày càng mất kiên nhẫn, sau sáu tháng nỗ lực ngoại giao của ông Trump nhưng vẫn chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình – thậm chí là một lệnh ngừng bắn – nhằm kết thúc cuộc chiến giữa Nga và Ukraine từ tháng 2/2022.

Tháng trước, ông Trump đã đưa ra tối hậu thư 50 ngày cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, đe dọa trừng phạt và áp thuế – bao gồm cả các biện pháp trừng phạt thứ cấp với những khách hàng mua năng lượng lớn nhất của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ – nếu Kremlin không đồng ý ngừng bắn.

Tuần trước, ông Trump đã rút ngắn thời hạn này xuống còn 10 ngày, với lý do Nga vẫn tiếp tục các đợt không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Thời hạn 10 ngày đó sẽ kết thúc vào thứ Sáu tuần này.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, hôm thứ Hai 4/8 xác nhận Nga “không loại trừ khả năng” đón tiếp ông Witkoff tại Moscow vào cuối tuần.

“Chúng tôi luôn hoan nghênh ông Witkoff đến Moscow và coi trọng các cuộc tiếp xúc như vậy. Đây là những trao đổi quan trọng, có ý nghĩa và rất hữu ích”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng cho biết các nỗ lực hòa giải của Mỹ vẫn đang tiếp tục: “Chúng tôi cam kết với giải pháp chính trị - ngoại giao cho vấn đề Ukraine, và những nỗ lực của Mỹ trong vai trò trung gian là rất đáng chú ý, đặc biệt là trong bối cảnh đàm phán trực tiếp Nga – Ukraine vẫn đang được xúc tiến”.

Hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga dẫn lời ông Peskov cho biết, Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi “các bước chuẩn bị ở cấp chuyên gia” hoàn tất – một đề xuất mà Kiev nhiều lần đưa ra nhưng trước đây đều bị từ chối.

Ukraine hiện ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Mỹ, coi đó là điều kiện tiên quyết để tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình đầy đủ.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cũng đăng bài trên Telegram hôm thứ Hai, kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường áp lực với Nga: “Thế giới có đủ sức mạnh để chấm dứt cuộc chiến này và bảo vệ người dân. Chúng tôi trông đợi những quyết định mạnh mẽ từ Mỹ, châu Âu và cộng đồng quốc tế về việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với hoạt động thương mại năng lượng của Nga cũng như ngành ngân hàng của Moscow”.

Ông Andriy Kovalenko – người đứng đầu Trung tâm Chống Tin giả thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine – tuyên bố rằng, chuyến thăm của ông Witkoff sẽ là “cơ hội cuối cùng để Nga chấm dứt chiến tranh”.

“Nếu chuyến đi thất bại, các biện pháp trừng phạt sẽ được kích hoạt”, ông Kovalenko viết trên Telegram.

Quan hệ Mỹ - Nga cũng trở nên căng thẳng trong tuần qua, khi ông Trump công khai chỉ trích cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ông Medvedev đã gọi tối hậu thư của Trump là “hành động gây hấn và có nguy cơ đẩy nước Mỹ vào chiến tranh, không chỉ với Nga mà với chính bản thân mình”.



