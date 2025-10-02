Con cua đinh "khổng lồ", con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách

Anh Nguyễn Thành Tâm - Chủ nhiệm Hợp tác xã du lịch Cồn Sơn Xanh cho biết, con cua đinh lớn nhất đang được nuôi tại Cồn Sơn nặng đến 54kg và đã 42 tuổi.

Con cua đinh "khổng lồ"-ba ba Nam bộ, có trọng lượng 54kg là con động vật hoang dã thuộc dạng khủng được anh Nguyễn Thành Tâm nuôi bảo tồn, đang phục vụ khách du lịch tham quan ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

"Đây là con cua đinh được người dân bắt tại Cồn Sơn từ khi nó chỉ mới 0,5kg và được một người bạn của tôi mua lại nuôi đến lớn. Thấy tôi muốn bảo tồn các con vật từng có ở Cồn Sơn nên người bạn này đã chia lại" - anh Tâm nói.

Ngoài con cua đinh nặng 54 kg trên, anh Tâm còn nuôi bảo tồn con cua đinh khác nặng 27kg (21 tuổi) và một số con nhỏ nữa.

Cận cảnh con cua đinh (loài ba ba Nam bộ) nặng đến 54kg và đã 42 tuổi ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

Anh Tâm muốn du khách đến Cồn Sơn dễ dàng khám phá được nền văn hóa Cồn Sơn, nên những gì liên quan đến nông cụ sản xuất, tư liệu, con vật xuất hiện trên đây đều được anh mong muốn sưu tầm, bảo tồn.



Xiếc ếch là một trong những hoạt động trong cả quy trình mô hình nuôi ếch của anh Trần Thành Nam tại Cồn Sơn.

Anh Trần Thành Nam tại Cồn Sơn vừa nuôi ếch bán vừa huấn luyện ếch diễn xiếc nhảy qua vòng cho khách thưởng thức. Ảnh: H.X

Hiện, anh Nam có 2.000 con trưởng thành có thể biểu diễn xiếc ếch cho khách xem, ngoài ra anh còn có khoảng 1.000 con ếch nhỏ.

Anh Nam chia ra nhiều vèo nuôi, trong đó có 2 vèo phía trước để phục vụ cho khách tham quan xem xiếc ếch, những vèo phía sau là ếch nhỏ.

Ở tầng dưới của các vèo nuôi ếch, anh Trần Thành Nam thả nuôi 20.000 con cá gồm cá rô, cá chép, cá tra,...Ảnh: H.X

Ở tầng dưới của các vèo trên, anh thả nuôi 20.000 con cá gồm cá rô, cá chép, cá tra,...những con cá này chủ yếu ăn thức ăn thừa và chất thải từ ếch ở tầng trên.



Ngoài ra, anh Nam còn bán ếch giống, ếch thịt và cho khách trải nghiệm dịch vụ câu ếch.

Chồn hương leo trèo trên vai người là cách làm độc lạ của anh Trần Minh Nghiệm. Đặc điểm của chồn hương là ngủ ban ngày, ban đêm thức, không tiếp xúc người lạ. Tuy nhiên, dưới bàn tay huấn luyện khéo léo của anh, chồn hương trở nên vô cùng thân thiện, có thể leo trèo trên vai khách.

Chồn hương leo trèo trên vai khách Tây. Ảnh: H.X

Hiện anh Nghiệm có 140 con chồn hương (nhốt riêng trong 140 ô khác nhau). Trong đó, đã và đang huấn luyện được 11 con, trong đó có 3 con có thể chơi đùa với khách.

Khách thích thú khi chồn hương leo trèo trên vai. Ảnh: H.X

Anh Nghiệm chia sẻ: "Chồn hương bản tính ăn thịt, hung dữ, nếu thấy người lạ nó có thể tông chuồng làm cơ thể chảy máu. Để đón khách tham quan, anh đã rất vất vả huấn luyện. Riêng những con này, anh phải cắt móng và răng mỗi tuần để không làm tổn thương khách".