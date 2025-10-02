Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ năm, ngày 02/10/2025 12:29 GMT+7

Con cua đinh "khổng lồ", con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách

+ aA -
Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 02/10/2025 12:29 GMT+7
Khách tham quan Cồn Sơn, TP Cần Thơ, thích thú với trải nghiệm ngắm nhìn con cua đinh "khổng lồ"-ba ba Nam bộ, nặng 54kg, con ếch biểu diễn xiếc, con chồn hương leo trèo trên vai người. Đây là những cách làm mới của các thành viên thuộc hợp tác xã du lịch Cồn Sơn Xanh, khiến du khách vô cùng thích thú.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Anh Nguyễn Thành Tâm - Chủ nhiệm Hợp tác xã du lịch Cồn Sơn Xanh cho biết, con cua đinh lớn nhất đang được nuôi tại Cồn Sơn nặng đến 54kg và đã 42 tuổi.

Con cua đinh "khổng lồ"-ba ba Nam bộ, có trọng lượng 54kg là con động vật hoang dã thuộc dạng khủng được anh Nguyễn Thành Tâm nuôi bảo tồn, đang phục vụ khách du lịch tham quan ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

"Đây là con cua đinh được người dân bắt tại Cồn Sơn từ khi nó chỉ mới 0,5kg và được một người bạn của tôi mua lại nuôi đến lớn. Thấy tôi muốn bảo tồn các con vật từng có ở Cồn Sơn nên người bạn này đã chia lại" - anh Tâm nói.

Ngoài con cua đinh nặng 54 kg trên, anh Tâm còn nuôi bảo tồn con cua đinh khác nặng 27kg (21 tuổi) và một số con nhỏ nữa.

Cận cảnh con cua đinh (loài ba ba Nam bộ) nặng đến 54kg và đã 42 tuổi ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

Anh Tâm muốn du khách đến Cồn Sơn dễ dàng khám phá được nền văn hóa Cồn Sơn, nên những gì liên quan đến nông cụ sản xuất, tư liệu, con vật xuất hiện trên đây đều được anh mong muốn sưu tầm, bảo tồn.

Xiếc ếch là một trong những hoạt động trong cả quy trình mô hình nuôi ếch của anh Trần Thành Nam tại Cồn Sơn.

Anh Trần Thành Nam tại Cồn Sơn vừa nuôi ếch bán vừa huấn luyện ếch diễn xiếc nhảy qua vòng cho khách thưởng thức. Ảnh: H.X

Hiện, anh Nam có 2.000 con trưởng thành có thể biểu diễn xiếc ếch cho khách xem, ngoài ra anh còn có khoảng 1.000 con ếch nhỏ.

Anh Nam chia ra nhiều vèo nuôi, trong đó có 2 vèo phía trước để phục vụ cho khách tham quan xem xiếc ếch, những vèo phía sau là ếch nhỏ.

Ở tầng dưới của các vèo nuôi ếch, anh Trần Thành Nam thả nuôi 20.000 con cá gồm cá rô, cá chép, cá tra,...Ảnh: H.X

Ở tầng dưới của các vèo trên, anh thả nuôi 20.000 con cá gồm cá rô, cá chép, cá tra,...những con cá này chủ yếu ăn thức ăn thừa và chất thải từ ếch ở tầng trên.

Ngoài ra, anh Nam còn bán ếch giống, ếch thịt và cho khách trải nghiệm dịch vụ câu ếch.

Chồn hương leo trèo trên vai người là cách làm độc lạ của anh Trần Minh Nghiệm. Đặc điểm của chồn hương là ngủ ban ngày, ban đêm thức, không tiếp xúc người lạ. Tuy nhiên, dưới bàn tay huấn luyện khéo léo của anh, chồn hương trở nên vô cùng thân thiện, có thể leo trèo trên vai khách.

Chồn hương leo trèo trên vai khách Tây. Ảnh: H.X

Hiện anh Nghiệm có 140 con chồn hương (nhốt riêng trong 140 ô khác nhau). Trong đó, đã và đang huấn luyện được 11 con, trong đó có 3 con có thể chơi đùa với khách.

Khách thích thú khi chồn hương leo trèo trên vai. Ảnh: H.X

Anh Nghiệm chia sẻ: "Chồn hương bản tính ăn thịt, hung dữ, nếu thấy người lạ nó có thể tông chuồng làm cơ thể chảy máu. Để đón khách tham quan, anh đã rất vất vả huấn luyện. Riêng những con này, anh phải cắt móng và răng mỗi tuần để không làm tổn thương khách".

Tham khảo thêm

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Ở Phú Thọ có một nơi, dân nuôi 'gà khổng lồ', gà ta thả vườn, nuôi loài thú gặm tre nứa mà giàu lên

Ở Phú Thọ có một nơi, dân nuôi "gà khổng lồ", gà ta thả vườn, nuôi loài thú gặm tre nứa mà giàu lên

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông
Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát "mỹ nhân, khanh tướng"

Nhà nông
Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát 'mỹ nhân, khanh tướng'

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Nhà nông
Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Nhà nông
Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Đọc thêm

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA

Thể thao

Sau khi đổ lỗi cho Indonesia, báo chí Malaysia chuyển sang đổ lỗi của LĐBĐ Việt Nam (VFF) vì báo cáo sai phạm lên LĐBĐ thế giới (FIFA).

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt
Tin tức

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 48 đại biểu cùng với 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội để đại diện cho hơn 27 vạn đảng viên trong quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển
Xã hội

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển

Xã hội

Nguyễn Thị Khánh Linh và La Lan Kha - 2 thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Thăng Long đã chia sẻ quyết tâm học tập tốt để ra trường được làm công việc yêu thích.

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục
Văn hóa - Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục

Văn hóa - Giải trí

Chiếc áo crop top cắt xẻ táo bạo của Ninh Dương Lan Ngọc đang vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?

Đông Tây - Kim Cổ

Giày cao gót – biểu tượng quyến rũ của phái đẹp hôm nay – từng gắn liền với những kỵ binh Ba Tư trên lưng ngựa và cả vị vua quyền lực Louis XIV của nước Pháp. Vậy ai mới thực sự là “cha đẻ” của đôi giày đã làm thay đổi lịch sử thời trang và địa vị xã hội này?

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường
Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường

Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường, thông tin được tổng hợp sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về 'sự lúng túng' trong ứng phó thiên tai cực đoan
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên, chia sẻ và nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan.

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Eastern FC vs Thép xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
5

Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cầu An Lạc (cầu dây văng sông Hiếu) đang gặp nhiều vấn đề khó, trong đó thiếu kinh phí GPMB cần được quan tâm tháo gỡ.

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của người chồng lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù màu xanh tròng vào cổ người chồng rồi siết đến chết.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi, bảo đảm sát thực tiễn, giải quyết tranh chấp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc
Năng lượng mới

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc

Năng lượng mới

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu máy móc, dây chuyền và phần mềm điều khiển từ nước ngoài. Sự lệ thuộc này khiến chi phí đầu tư tăng cao, khó khăn trong bảo trì, nâng cấp, đồng thời làm giảm tính linh hoạt trong sản xuất và khả năng ứng phó với nhu cầu thị trường.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga
Điểm nóng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng, cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc xung đột của Ba Lan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025 sáng 2/10, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài nhấn mạnh Đà Nẵng có tiềm năng trở thành hình mẫu phát triển kinh tế sáng tạo, hiện đại và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh
Tin tức

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tin tức

Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”