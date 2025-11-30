Chợ phiên vùng cao A Lưới: Không gian văn hoá rực rỡ và động lực sinh kế của đồng bào

Trong các ngày 29 và 30/11/2025, tại xã A Lưới 2, TP. Huế diễn ra chương trình Chợ phiên vùng cao A Lưới với chủ đề “Phiên chợ mùa đông” năm 2025.

Đến với phiên chợ, du khách được trải nghiệm sắc màu vùng cao sống động qua những nông sản núi rừng, ẩm thực truyền thống, các sản phẩm dệt Zèng, đan lát, các trò chơi dân gian và những điệu múa mang âm sắc đại ngàn.

Chợ phiên vùng cao A Lưới mang đậm sắc màu văn hóa và ẩm thực núi rừng.

Tại đây du khách có thể tự tay giã gạo làm bánh A Qoạt, tham gia nhảy sạp, cà kheo, hay thưởng thức cơm lam, gà nướng, măng rừng… Những hoạt động này vừa mang lại trải nghiệm thú vị, vừa giúp khách hiểu hơn về văn hóa bản địa.

Nhiều năm trở lại đây, chợ phiên vùng cao A Lưới trở thành điểm hẹn cuối tuần của đồng bào các dân tộc. Từ những gùi măng rừng, hũ mật ong, nếp than, gạo Ra Dư cho đến thổ cẩm dệt tay, chiếu Âmber…, mỗi sản phẩm tại chợ đều chứa đựng câu chuyện văn hóa và tinh thần cần mẫn của người dân vùng cao A Lưới.

Không chỉ là nơi bán hàng, chợ phiên còn là sợi dây kết nối cộng đồng. Tiếng nói cười, nhịp chiêng, tiếng khèn hòa cùng sắc màu váy áo rực rỡ của những cô gái Tà Ôi, Cơ Tu, Bru – Vân Kiều tạo nên không gian lễ hội sống động.

Lãnh đạo xã A Lưới 2 chi đạo công tác tổ chức chợ phiên vùng cao. Từ chỗ tự phát, nay chợ phiên vùng cao A Lưới từng bước được tổ chức bài bản.

Một trong những dấu ấn của chợ phiên vùng cao A Lưới là sắc màu thổ cẩm. Váy áo, khăn thêu, túi dệt Zèng với hoa văn truyền thống rực rỡ làm nên bản sắc độc đáo của vùng cao. Chỉ riêng việc ngắm nhìn những bà, những chị xúng xính xuống chợ cũng là một trải nghiệm thú vị, khiến du khách dừng chân thật lâu. Mỗi họa tiết trên vải thổ cẩm đều là ký ức, là câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác.

Ẩm thực tại chợ phiên vùng cao luôn thu hút khách. Cơm lam, rượu cần, cá suối nướng, măng rừng, bò vàng, gà bản, mật ong rừng… không chỉ ngon mà còn mang đậm hồn vía núi rừng.

Từ chỗ tự phát, nay chợ phiên vùng cao A Lưới từng bước được tổ chức bài bản, có khu bán sản phẩm OCOP, khu ẩm thực, khu hàng thủ công mỹ nghệ, khu nông sản… Quy hoạch rõ ràng giúp bà con bán hàng thuận lợi, còn du khách dễ dàng trải nghiệm trọn vẹn hơn. Một số homestay trên địa bàn đã kết nối tour đưa khách về đúng dịp chợ phiên để mua hàng, tham quan làng nghề, đi bộ đường rừng và trải nghiệm đời sống vùng đồng bào dân tộc.

Không chỉ là nơi bán hàng, chợ phiên vùng cao A Lưới còn là sợi dây kết nối cộng đồng.

Chị Hồ Thị Hiền- một trong những người tham gia bán hàng tại chợ cho biết: “Nhờ chợ phiên, tôi có thêm khách quen từ nhiều nơi. Khi không họp chợ, tôi làm hàng để gửi đi các tỉnh, thành cho khách. Nếp than, gạo Ra Dư, rượu sâm, vải thổ cẩm, mật ong rừng… là những mặt hàng được đặt mua nhiều nhất. Phiên chợ không chỉ giúp bà con tăng thu nhập mà còn hình thành thói quen sản xuất hàng hóa, góp phần cải thiện đời sống đồng bào”.

Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, ông Phan Duy Khanh, chia sẻ: “Đối với khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, chợ phiên là một trong những trải nghiệm bản địa sâu sắc nhất khi khám phá vùng cao của TP. Huế”.

Ẩm thực vùng cao A Lưới hấp dẫn du khách.

Theo ông Phan Duy Khanh, chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi giao thương, mà còn là “bảo tàng sống” về đời sống bản địa, nơi ký ức được khơi dậy và tương lai sinh kế được mở ra. Nếu được tổ chức chuyên nghiệp và bền vững, chợ phiên sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong chiến lược phát triển của TP. Huế.

Nhiều địa phương vùng cao ở nước ta đã biến chợ phiên thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tuần, và vùng A Lưới đang đi theo hướng này. Với cảnh quan nguyên sơ, nền văn hóa đậm bản sắc và cộng đồng dân tộc thiểu số giàu truyền thống, vùng A Lưới có đầy đủ điều kiện để xây dựng chợ phiên vùng cao thành sản phẩm du lịch – văn hóa – kinh tế đặc trưng.