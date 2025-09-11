“Chơi sang ở Nghệ An”, nuôi gà đẻ phòng điều hòa, thu hơn 10 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

5 triệu đồng vốn đầu tư nuôi gà đẻ, cả nhà chịu nóng nhường quạt cho vật nuôi

Về xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An nhắc đến lão nông Trần Xuân Sơn (SN 1968, chủ trang trại gà Lương Sơn) thì ai cũng biết.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sơn còn thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con trong địa phương phát triển kinh tế. Ngoài ra, ông Sơn cũng rất năng nổ trông công tác xã hội, nên được người dân yêu mến.

Hiện, ông Sơn sở hữu trang trại nuôi gà đẻ trứng với tổng đàn 17.000 con. Trung bình mỗi ngày, ông Sơn thu hoạch hơn 13.000 quả trứng mang về thu nhập gần 40 triệu đồng.

Ông Trần Xuân Sơn (trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An) Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 chia sẻ bí quyết nuôi gà đẻ trứng chất lượng cao, giá bán tốt. Thực hiện: Nguyễn Tình

Tuy nhiên để có được thành công như ngày hôm nay, lão nông cũng đã trải qua không ít lần thất bại. Thậm chí có thời điểm tưởng chừng như phải bỏ cuộc vì không “gánh” được khoản lỗ hàng ngày.

“Năm 2001, tôi khởi nghiệp, bắt tay vào nuôi gà với 2 bàn tay trắng. Không có vốn, tôi phải nhờ người thân vay được 5 triệu đồng để mua thức ăn, giống về nuôi.

Thời tiết nắng nóng, cả nhà cũng chỉ được một cái quạt điện, gia đình tôi cũng nhường cho đàn gà. Người có thể chịu nóng, nhưng đàn gà nóng quá sẽ chết, thì mình lại trắng tay. Mới đầu mình không biết kỹ thuật nên gà chết, chậm lớn, tỷ lệ đẻ trứng thấp. Đối mặt với nhiều khó khăn, tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc”, ông Sơn chia sẻ thêm.

Đặc biệt, vào năm 2004, thời điểm dịch cúm gia cầm bùng phát trên diện rộng. Gà thương phẩm, trứng gà không thể tiêu thụ được. Đến mức, gà thịt, trứng gà bán không ai mua, cho chẳng người nào thèm lấy. Ông Sơn còn phải đưa đàn gà hơn 800 con của mình vào rừng để “chạy dịch”.

Hiện ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An sở hữu trang trại nuôi gà đẻ trứng với hệ thống chuồng lạnh hiện đại. Mỗi năm, ông Sơn thu về hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: N.T

“Thời điểm đó, theo quy định, nếu phát hiện ổ dịch sẽ tiêu hủy đàn gia cầm trong phạm vi 3km. Nếu gần nơi mình xảy ra dịch bệnh thì đàn gà cũng sẽ bị tiêu hủy. Tôi đưa đàn gà vào rừng lánh nạn. Tuy nhiên, trứng gà, gà thịt cũng không bán được. Hàng ngày, mình phải lấy quả trứng gà, đập vào sắn, ngô chế biến thành thức ăn để duy trì đàn gà”, ông Sơn chia sẻ thêm.

Đây cũng được xem là giai đoạn khó khăn nhất đối với ông Sơn trong quá trình nuôi gà đẻ trứng. Ông vẫn nhớ như in, giai đoạn cùng cực này kéo dài khoảng 1 tháng 20 này. Khi hết dịch, giá trứng gà lại tăng vọt lên mức hơn 3.000 đồng/quả. Mức giá này so với thời điểm đó là cực cao. Đàn gà hơn 800 con đẻ trứng xòn xòn, giúp ông Sơn thu về một khoản lớn, có kinh phí để đầu tư, phát triển trang trại.

Người đầu tiên trong vùng xin dồn điền, đổi thửa để lập trang trại nuôi gà đẻ trong phòng điều hòa

Ông Sơn tiếp tục tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi gà bằng cách tham gia học lớp sơ cấp thú y, các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân các cấp tổ chức.

Về nhà ông Sơn cũng tìm hiểu thêm kỹ thuật thông qua sách báo, thông tin trên mạng xã hội; cá nhân ông Sơn cũng đi thực tế nhiều mô hình phát triển hiệu quả, từ đó rút ra cho bản thân được nhiều kinh nghiệm hơn, biết cách chăm sóc đàn gà, đầu tư hệ thống chuồng trại, kinh doanh sao cho có hiệu quả.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An chia sẻ bí quyết nuôi gà trong chuồng lạnh, đẻ trứng xòn xòn. Ảnh: N.T

“Tôi nhận thấy muốn chăn nuôi lớn thì phải có đất để làm trang trại. Nhưng đất của gia đình lại nằm rải rác ở nhiều nơi. Tôi nảy ra sáng kiến tự dồn điền đổi thửa. Gia đình có mấy thửa ruộng nằm rải rác ở các cánh đồng khác nhau, tôi thương lượng với bà con để đổi cho họ nhằm tập trung về một nơi để lấy đất sản xuất.

Đi từng nhà, gặp từng người, thuyết phục họ hết mức, bà con ai cũng hiểu và đồng ý đổi, cuối cùng thì gia đình tôi đã có được 0,6 ha đất để xây dựng trang trại tập trung”, ông Sơn chia sẻ.

Năm 2014, ông Sơn quyết định “chơi sang” khi mạnh dạn đầu tư một chuồng chăn nuôi với hệ thống chuồng lạnh. Trong chuồng nuôi gà được lắp đặt các thiết bị công nghệ cao. Tổng diện tích chuồng trại là 1.000 m2, ông Sơn nuôi 5.000 con gà đẻ trứng.

Đàn gà được chăm sóc đúng kỹ thuật, sống trong chuồng lạnh ổn định nhiệt độ, độ ẩm, chế độ dinh dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn nên rất khỏe mạnh, đẻ trứng xòn xòn. Mỗi năm, gia đình ông Sơn thu được từ 1.400.000 đến 1.500.000 quả trứng với giá bình quân 2.300 đồng/quả cho thu nhập 3,2 đến 3,4 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra từ nguồn phân thải ra của gà, ông Sơn học cách ủ và đóng thành các bao bì để cung ứng ra thị trường cho bà con nông dân dùng làm phân bón cây xanh, giúp gia đình có thêm lợi nhuận bình quân 100 triệu đồng/năm.

Gà ở phòng lạnh, ăn thảo dược đẻ trứng giàu omega 3, được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và tiêu chuẩn VietGap giúp ông Sơn mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: N.T

Sau khi trừ chi phí, trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng mang lại lợi nhuận từ 450 đến 500 triệu đồng/năm cho gia đình ông Sơn. Từ đó, gia đình đã trang trải được các khoản đầu tư ban đầu, nuôi con ăn học và có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi.

Năm 2022, ông Sơn tiếp tục mở rộng diện tích chuồng lạnh. Đến nay, gia đình đã có hai dãy chuồng lạnh hiện đại với tổng diện tích 3.000 m2 và 23.000 con gà (trong đó 17.000 con gà mái đã cho thu hoạch trứng và 6.000 con gà mái hậu bị). Mỗi ngày cho 13.000 quả trứng, bình quân thu được 3.900.000 trứng/năm. Thị trường tiêu thụ ổn định giá cả, lợi nhuận thu về từ trứng gà đạt gần 9 tỷ đồng/năm.

Ngoài nguồn thu từ trứng gà, mỗi năm gia đình còn bán gà thịt (từ gà không còn cho thu hoạch trứng); nguồn phân bón cho cây trồng (phân gà hoai mục) đạt 120 tấn/năm.

Gà ở phòng lạnh, ăn thảo dược đẻ trứng giàu omega 3, có từng nào bán cũng hết

Trang trại của gia đình ông Sơn được biết đến là một trong những trang trại đầu tiên của địa phương áp dụng phương pháp nuôi chuồng lạnh. Chuồng trại được xây dựng kiên cố bằng bê tông, khung thép, hệ thống máy lạnh làm mát không khí, cùng máng nước tự động, khay để thức ăn, xung quanh chuồng trại là vườn cây xanh rợp bóng mát.



Với hệ thống chuồng trại hiện đại, mỗi ngày ông Sơn ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An thu về hơn 13.000 quả trứng gà, thu nhập gần 40 triệu đồng. Ảnh: N.T

Quá trình chăn nuôi, ông Sơn cũng dùng men vi sinh để xử lý phân thải từ gà để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thức ăn cho đàn gà sử dụng cám của công ty CP, ngoài ra, ông Sơn còn dùng chế phẩm thảo dược….để cho những quả trứng gà thảo dược có hàm lượng omega 3, các chỉ số về DHA, vitamin A, B1, B12, protein cao hơn trứng thường; đồng thời giảm cholesterol, không dư lượng chất kháng sinh và hoóc môn sinh trưởng trong trứng, tốt cho sức khoẻ.

“Ngoài hiệu quả kinh tế mô hình nuôi gà chuồng lạnh còn giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sản phẩm trứng gà Lương Sơn của gia đình tôi đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao vào cuối năm 2023 và tiêu chuẩn VietGap năm 2024.

Thông qua quảng bá sản phẩm trên hệ thống mạng xã hội, tham gia triển lãm tại hội chợ, gian hàng trưng bày sản phẩm…, nhờ đó, sản phẩm trứng gà Lương Sơn ngày càng được nhiều người, nhiều nơi biết đến và tiêu thụ ổn định thị trường trong và ngoài tỉnh”, ông Sơn phấn khởi chia sẻ thêm.

Ngoài làm kinh tế giỏi, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Nghệ An còn rất tích cực trong công tác xã hội, hỗ trợ người dân trên địa bàn. Ảnh: N.T

Tổng doanh thu từ trang trại nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Sơn bình quân 10 đến 11 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu về 1,5 đến 2,5 tỷ đồng/năm.

Ngoài phát triển kinh tế gia đình, bản thân và gia đình ông Sơn luôn thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thực hiện đóng phúc lợi xã hội, tích cực trong các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn bằng con giống, thức ăn và kỹ thuật.

Bên cạnh đó trang trại còn còn tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động, lao động thời vụ từ 12 đến 14 lao động. Ông Sơn cũng là Chi Hội phó nông dân tại địa phương, luôn hoạt động tích cực giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế.

Ngoài việc tổ chức phổ biến các kiến thức về khoa học kỹ thuật cho những người chăn nuôi gà ở địa phương, ông Sơn còn làm tốt công tác tuyên truyền cho hội viên về các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước cũng như của địa phương đề ra, phổ biến các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho gia cầm cho các hội viên trong chi hội từ đó hạn chế được dịch bệnh trên gia cầm của địa bàn.



Năm 2020, ông Sơn được công nhận danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp tỉnh. Hàng năm, lão nông đều được UBND xã xét đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; Là mô hình điển hình “dân vận khéo” các cấp. Năm 2025, ông Trần Xuân Sơn vinh dự được vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.