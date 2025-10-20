Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng "lạ"

Hôn nhân ngắn ngủi và những tiết lộ gây tranh cãi

Ngày 20/10, cựu vũ công người Mỹ Kevin Federline sẽ phát hành cuốn hồi ký mang tên “You thought you knew”, kể lại thời gian anh chung sống cùng ca sĩ Britney Spears. Trong sách, Kevin mô tả vợ cũ là người có nhiều hành vi thất thường và mất kiểm soát, điều mà anh cho rằng từng khiến cuộc sống gia đình rơi vào hỗn loạn.

Britney Spears và Kevin Federline kết hôn năm 2004 sau vài tháng hẹn hò. Họ có hai con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi). Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2007, sau nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn. Khi ly hôn, Kevin giành quyền nuôi hai con, còn Britney phải trả tiền cấp dưỡng hàng tháng. Theo trang Page Six, nữ ca sĩ gửi cho chồng cũ khoảng 40.000 USD mỗi tháng để trang trải chi phí nuôi con tại Hawaii.



Kevin Federline sắp phát hành cuốn hồi ký hé lộ nhiều chi tiết riêng tư về cuộc hôn nhân 3 năm với Britney Spears. News.

Tuy nhiên, Kevin cho rằng số tiền anh nhận không nhiều như công chúng nghĩ. Anh viết rằng khi Britney nộp đơn ly hôn vào năm 2006, anh chỉ được nhận 20.000 USD mỗi tháng cho cả hai con, cùng 20.000 USD tiền trợ cấp hôn nhân trong một năm. Nam vũ công kể lại khoảnh khắc biết tin ly hôn khi đang ở Canada quảng bá album: “Bộ não tôi như tê liệt. Tôi nhìn chằm chằm vào người thông báo tin đó, không tin nổi. Không ai nói trước với tôi, và đó là cách tôi biết Britney đã đệ đơn ly hôn”.

Kevin khẳng định, đội ngũ của Britney đã khuyên cô nộp đơn trước để giữ hình ảnh sau khi từng là người bị chia tay trong cuộc tình với Justin Timberlake. Tháng 10/2007, tòa án trao quyền nuôi con cho Kevin, còn khoản trợ cấp từ Britney dự kiến chấm dứt vào tháng 11/2024. Trong suốt 17 năm qua, anh sống chủ yếu bằng khoản tiền này, đồng thời lập gia đình mới và có thêm hai con gái là Jordan và Peyton.

Britney Spears lên tiếng phản ứng và bày tỏ tổn thương

Trước những chia sẻ trong hồi ký, Britney Spears đã đăng tải thông điệp trên trang cá nhân, bày tỏ nỗi đau và sự mệt mỏi khi liên tục bị chồng cũ “thao túng tinh thần”. Cô viết: “Tôi luôn cầu xin để được sống cùng các con. Tôi cảm thấy kiệt sức khi người khác kiếm tiền từ câu chuyện của tôi. Tôi là người duy nhất bị tổn thương trong tất cả những lời nói đó”.

Nữ ca sĩ cho biết hai con trai từng chứng kiến việc cha thiếu tôn trọng mẹ, và cô mong họ sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình khi trưởng thành. Britney chia sẻ thêm rằng cô đã nhiều lần cố gắng liên lạc với các con nhưng không được đáp lại. Đầu năm nay, cô đăng bức ảnh gặp con trai Jayden tại biệt thự riêng, đánh dấu cuộc gặp hiếm hoi sau nhiều năm xa cách.

Ngôi sao 44 tuổi khẳng định: “Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ gặp các con khi tôi cảm thấy sẵn sàng. Có người đang kiếm tiền bằng những lời bịa đặt trong cuốn sách đó, còn tôi thì phải chịu tổn thương”.

Britney Spears từng nhiều lần nhắc đến cuộc hôn nhân với Kevin Federline trong các bài viết và phỏng vấn. Cô thừa nhận đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao nhưng đời sống riêng rơi vào khủng hoảng. Sau ly hôn, nữ ca sĩ mất quyền nuôi con và bị giám hộ suốt nhiều năm, trước khi giành lại quyền tự quyết vào năm 2021.

Giới truyền thông Mỹ cho rằng việc Kevin phát hành hồi ký đúng thời điểm Britney vừa ổn định cuộc sống là động thái gây chú ý, có thể khiến mối quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng. Trong khi đó, Kevin hiện từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến phản ứng của vợ cũ.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông với Britney Spears, cho rằng việc liên tục nhắc lại quá khứ chỉ khiến cô thêm tổn thương. Cộng đồng mạng cũng kêu gọi tôn trọng đời tư của nữ ca sĩ, thay vì khai thác câu chuyện cá nhân để thu hút sự chú ý.

Dù chia tay đã gần hai thập kỷ, câu chuyện giữa Britney Spears và Kevin Federline vẫn thu hút công chúng. Hôn nhân của họ từng là biểu tượng cho một thời kỳ huy hoàng của làng giải trí Mỹ, nơi sự nổi tiếng đi kèm với tổn thương và cô đơn. Giờ đây, khi mỗi người đều có cuộc sống riêng, những lời kể trong hồi ký của Kevin có thể khơi lại nỗi đau cũ và khiến dư luận đặt câu hỏi về ranh giới giữa quyền tự do phát ngôn và sự tôn trọng người từng gắn bó.

Britney Spears từng nói: “Nếu ai đó thực sự hiểu tôi, họ sẽ không quan tâm đến những bài báo lá cải nói về sức khỏe tinh thần hay việc tôi uống rượu. Họ sẽ nhìn thấy một người mẹ chỉ muốn được yêu thương và ở bên con mình”.

Cuốn hồi ký “You thought you knew” của Kevin Federline dự kiến ra mắt ngày 20/10. Công chúng đang chờ xem những tiết lộ trong sách sẽ ảnh hưởng ra sao đến mối quan hệ mong manh giữa hai người từng một thời là cặp đôi đình đám của Hollywood.

