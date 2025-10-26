Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Đông Tây - Kim Cổ
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 13:32 GMT+7

Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?

+ aA -
Nguyệt Phạm (Theo Phụ Nữ Số) Chủ nhật, ngày 26/10/2025 13:32 GMT+7
Chu Bá Thông và Vương Trùng Dương đều từng được bình chọn là người có võ công cao nhất trong các kỳ Hoa Sơn luận kiếm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?

Chu Bá Thông và Vương Trùng Dương, hai cao thủ võ công cái thế trong "Anh Hùng Xạ Điêu", luôn là đề tài bàn luận sôi nổi của giới mộ điệu. Liệu rằng ở giai đoạn cuối truyện, Chu Bá Thông đã đủ sức đánh bại sư huynh của mình hay chưa?

Huyền thoại giang hồ phân tranh

Theo trang tin Sohu, vào thời điểm cuối "Anh Hùng Xạ Điêu", Chu Bá Thông vẫn chưa thể vượt qua được sư huynh của mình. Những luận điểm dưới đây sẽ cho thấy điều đó.

Thứ nhất, trong lần luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn đầu tiên, Vương Trùng Dương đã giành vị trí quán quân trong Thiên hạ ngũ tuyệt, chứng tỏ ông vượt trội hơn hẳn so với bốn người còn lại, trong khi đó, Chu Bá Thông vẫn còn kém xa họ.

Vào thời điểm cuối
Võ công của Chu Bá Thông tiến bộ vượt bậc sau khi học được "Cửu Âm Chân Kinh" tại Đào Hoa đảo. (Ảnh: Sohu)

Thứ hai, võ công của Chu Bá Thông tiến bộ vượt bậc sau khi học được "Cửu Âm Chân Kinh" tại Đào Hoa đảo. Tuy nhiên, do không dám công khai luyện tập, nên "Cửu Âm Chân Kinh" chỉ giúp ông nâng cao lý thuyết võ học chứ không thực sự cải thiện kỹ năng chiến đấu.

Thứ ba, trước khi qua đời, Vương Trùng Dương đã nghiên cứu "Cửu Âm Chân Kinh" và tìm ra cách hóa giải chiêu thức của phái Cổ Mộ, cho thấy võ công của ông đã đạt đến một tầm cao mới.

Thứ tư, khi đạt đến cảnh giới võ công như Chu Bá Thông, việc đột phá là vô cùng khó khăn, mỗi bước tiến đều đòi hỏi nỗ lực phi thường.

Bí mật "Cửu Âm Chân Kinh" và nỗ lực luyện công của Chu Bá Thông

Chu Bá Thông trên danh nghĩa là sư đệ, nhưng thực chất lại được Vương Trùng Dương truyền thụ võ công, nên có thể xem Chu Bá Thông là đệ tử của Vương Trùng Dương, là đại sư huynh của "Toàn Chân thất tử". Vào thời điểm diễn ra Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Vương Trùng Dương đã là nhân vật có võ công cái thế, trở thành nhân vật trung tâm của Ngũ tuyệt. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Vương Trùng Dương và bốn người còn lại trong Ngũ tuyệt không quá lớn, minh chứng là ông đã phải mất 7 ngày 7 đêm mới giành chiến thắng chung cuộc.

Trong khi đó, võ công của Chu Bá Thông thời điểm này còn kém xa bốn người còn lại trong Ngũ tuyệt, chứ chưa nói đến việc so sánh với Vương Trùng Dương. Điển hình như trong lần Vương Trùng Dương giả chết để dụ Âu Dương Phong lộ diện, Chu Bá Thông đã ra tay ngăn cản nhưng hoàn toàn thất bại.

Vào thời điểm cuối
Chu Bá Thông được Vương Trùng Dương truyền thụ võ công. (Ảnh: Sohu)

Sau khi phát hiện ra việc Hoàng Dược Sư sao chép lại hạ quyển "Cửu Âm Chân Kinh", Chu Bá Thông đã mang theo quyển thượng đến Đào Hoa đảo để hỏi tội. Kết quả là ông bị Hoàng Dược Sư đánh bại và giam giữ trên đảo suốt 15 năm. Trong khoảng thời gian bị giam cầm, Chu Bá Thông đã học theo cách của vợ Hoàng Dược Sư, chỉ đọc "Cửu Âm Chân Kinh" mà không luyện tập.

Sau này, Quách Tĩnh tình cờ lạc vào hang động của Chu Bá Thông trên Đào Hoa đảo và mang theo quyển hạ "Cửu Âm Chân Kinh" lấy được từ Mai Siêu Phong. Chu Bá Thông đã dạy toàn bộ "Cửu Âm Chân Kinh" cho Quách Tĩnh. Nhờ trí thông minh hơn người, ông đã lĩnh hội được toàn bộ lý thuyết của "Cửu Âm Chân Kinh". Có thể nói, võ công của Chu Bá Thông đã có sự tiến bộ đáng kể trong giai đoạn này. Tuy nhiên, vì không dám thất hứa với sư huynh, ông đã không luyện tập nên thực chiến không có nhiều tiến bộ.

Vương Trùng Dương - Đỉnh cao võ học nhờ "Cửu Âm Chân Kinh"

Sau Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Vương Trùng Dương được giao trọng trách bảo quản "Cửu Âm Chân Kinh". Dù không luyện tập võ công trong bí kíp này, nhưng với một kỳ thư như vậy, ông không thể cưỡng lại việc đọc qua. Sau khi đọc xong, ông nhận ra "Cửu Âm Chân Kinh" quả thực thâm sâu khó lường.

Vào thời điểm cuối
Sau Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Vương Trùng Dương được giao trọng trách bảo quản "Cửu Âm Chân Kinh". (Ảnh: Sohu)

Trước đây, ông chưa tìm ra cách hóa giải võ công của phái Cổ Mộ, nhưng sau khi đọc "Cửu Âm Chân Kinh", ông đã tìm ra được phương pháp. Võ công của Vương Trùng Dương vốn đã là thiên hạ đệ nhất, sau khi lĩnh hội "Cửu Âm Chân Kinh", ông càng hiểu rõ võ học hơn, đạt đến cảnh giới dung hợp thông suốt. Có thể nói, võ công của Vương Trùng Dương lúc này đã đạt đến đỉnh cao, vượt xa thời điểm Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất. Trong khi đó, ở thời điểm kết thúc "Anh Hùng Xạ Điêu", Chu Bá Thông không thể đạt đến trình độ này.

Nút thắt hạn chế - Rào cản khó khăn trên con đường võ học

Dù là luyện võ hay học tập bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào, đều có quy luật chung là khi đạt đến một trình độ nhất định, chúng ta sẽ gặp phải nút thắt hạn chế. Nút thắt này rất khó vượt qua, mỗi bước tiến đều vô cùng khó khăn.

Giống như Quách Tĩnh lúc mới theo Giang Nam thất quái học võ, từ 6 tuổi đến 16 tuổi, suốt 10 năm, Quách Tĩnh vẫn không tìm được phương pháp luyện tập phù hợp, võ công không có nhiều tiến bộ, chỉ quanh quẩn ở mức thấp. Nguyên nhân là do Giang Nam thất quái không tìm được phương pháp sư phạm phù hợp với Quách Tĩnh, dẫn đến việc ông gặp phải nút thắt rào cản trong quá trình tu luyện.

Vào thời điểm cuối
Vào thời điểm cuối "Anh Hùng Xạ Điêu", Chu Bá Thông có thể đánh bại được Vương Trùng Dương không?- Ảnh 4.Đến cuối "Thần Điêu Hiệp Lữ", sau nhiều năm khổ luyện "Cửu Âm Chân Kinh", Chu Bá Thông mới đạt đến trình độ ngang bằng với Vương Trùng Dương. (Ảnh: Sohu)

Chu Bá Thông cũng vậy, ở giai đoạn cuối "Anh Hùng Xạ Điêu", võ công của ông tuy đã có nhiều tiến bộ so với trước, nhưng để đột phá, vượt qua Vương Trùng Dương là điều không thể. Phải đến cuối "Thần Điêu Hiệp Lữ", sau nhiều năm khổ luyện "Cửu Âm Chân Kinh", Chu Bá Thông mới đạt đến trình độ ngang bằng với Vương Trùng Dương.

Tóm lại, ở phần cuối của "Anh Hùng Xạ Điêu", võ công của Chu Bá Thông vẫn chưa thể sánh bằng Vương Trùng Dương, ông vẫn chưa thể đánh bại được sư huynh của mình.

Theo: Theo Phụ Nữ Số

Tham khảo thêm

Vì sao Chu Bá Thông rất coi thường Giáng long thập bát chưởng?

Vì sao Chu Bá Thông rất coi thường Giáng long thập bát chưởng?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

4 vị tướng võ công cao nhất trong chính sử Tam Quốc: Triệu Vân, Lữ Bố không có tên

Trong danh sách này, có vị tướng không được nổi tiếng như Triệu Vân hay Lữ Bố.

Ngoài Hàng long thập bát chưởng, Kiều Phong được truyền tuyệt kỹ nào để trở thành vô song?

Đông Tây - Kim Cổ
Ngoài Hàng long thập bát chưởng, Kiều Phong được truyền tuyệt kỹ nào để trở thành vô song?

Đông Hải đại vương Đoàn Thượng là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ
Đông Hải đại vương Đoàn Thượng là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

Vì sao Hạng Vũ học chữ không thành, học kiếm thuật cũng không nên?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao Hạng Vũ học chữ không thành, học kiếm thuật cũng không nên?

Ai là mật thám bên cạnh Lưu Bị, từng gài bẫy Triệu Vân và Quan Vũ?

Đông Tây - Kim Cổ
Ai là mật thám bên cạnh Lưu Bị, từng gài bẫy Triệu Vân và Quan Vũ?

Đọc thêm

Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp
Xã hội

Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp

Xã hội

Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm, khó phát hiện sớm do triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với sỏi niệu quản hoặc hẹp niệu quản mắc phải.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh: 'Đến tuổi này, tôi không còn sợ mất hình ảnh'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh: "Đến tuổi này, tôi không còn sợ mất hình ảnh"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh chia sẻ với Dân Việt rằng ông không còn quá bận tâm đến việc giữ gìn hình ảnh cá nhân khi nhận vai ở thời điểm hiện tại.

Di dời khẩn cấp hơn 150 người dân ở vùng Trà Leng, nơi từng bị sạt lở làm chết và mất tích hàng chục người
Tin tức

Di dời khẩn cấp hơn 150 người dân ở vùng Trà Leng, nơi từng bị sạt lở làm chết và mất tích hàng chục người
6

Tin tức

Chiều 26/10, UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng cho biết, mưa lớn trên địa bàn xã Trà Leng khiến nhiều sông suối nước dâng rất cao chảy siết, sạt lở lớn đã xảy ra trên địa bàn. Không riêng gì ở Trà Leng, mà các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, nước lũ dâng cao có thể gây cô lập nhiều nơi nếu mưa lớn kéo dài.

Ông Trump tới châu Á giữa lúc Nhà Trắng hỗn loạn, ép Trung Quốc vào cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine
Thế giới

Ông Trump tới châu Á giữa lúc Nhà Trắng hỗn loạn, ép Trung Quốc vào cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khởi hành chuyến công du châu Á kéo dài 6 ngày, với mục tiêu vừa đàm phán thương mại với Trung Quốc, vừa tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao từ Bắc Kinh để chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine.

Tiền rẻ, tài sản nóng: Cảnh báo “tác động ngược' và 3 giải pháp khóa van rủi ro
Kinh tế

Tiền rẻ, tài sản nóng: Cảnh báo “tác động ngược" và 3 giải pháp khóa van rủi ro

Kinh tế

Khi tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa kinh tế thực và dòng vốn chỉ chảy vào tài sản, nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ lặp lại chu kỳ "tiền rẻ, tài sản nóng" như giai đoạn 2017-2018. Giải pháp lúc này không chỉ nằm ở việc kiểm soát tiền tệ, mà còn là sự phối hợp chính sách đồng bộ và tái cơ cấu dòng vốn.

Đoàn Văn Hậu chia tay CLB CAHN?
Thể thao

Đoàn Văn Hậu chia tay CLB CAHN?

Thể thao

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại CLB CAHN trở nên bấp bênh khi hợp đồng sắp hết hạn mà chưa gia hạn, cộng với chấn thương dai dẳng khiến sự nghiệp của anh gặp rắc rối lớn.

Về thăm những nông dân tỷ phú tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Về thăm những nông dân tỷ phú tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Xe chúng tôi băng băng trên những cung đường nông thôn mới xinh đẹp, rợp hoa và bóng cây dẫn vào trang trại của các nông dân tỷ phú tại TP.HCM. Người canh tác hữu cơ, người phát triển mô hình nông nghiệp 4.0, liên kết cả trăm nông dân cùng làm ăn lớn. Đây đều là những nông dân kiểu mới mang trong mình khát khao làm giàu, đưa nông thôn TP.HCM ngày càng hiện đại và phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu 5 nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế
Xã hội

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu 5 nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế

Xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII diễn ra sáng 26/10. Theo Phó Thủ tướng, ngành Y tế cần đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Gia Cát Lượng không phải là nhà tiên tri duy nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa
Đông Tây - Kim Cổ

Gia Cát Lượng không phải là nhà tiên tri duy nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa

Đông Tây - Kim Cổ

Ý tưởng chia thiên hạ làm ba phần không chỉ là công lao của riêng Gia Cát Lượng, mà là "ý kiến đại diện" của thời đại, khi nhiều nhân vật kiệt xuất đều nhìn thấy.

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo nóng về đợt mưa lũ, nguy cơ ngập úng toàn thành phố
Nhà nông

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo nóng về đợt mưa lũ, nguy cơ ngập úng toàn thành phố

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã phát cảnh báo nóng về đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 28/10, với tổng lượng mưa có thể vượt 600mm, nguy cơ cao gây ngập úng diện rộng và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền núi.

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Xã hội

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Xã hội

Lần đầu tiên, Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc quy tụ và tôn vinh 80 điển hình tiên tiến. Đây là đại hội ghi nhận nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến nhất trong các lần đại hội từ trước cho tới nay.

Tín dụng TP.HCM vượt 4,9 triệu tỷ đồng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế
Chuyển động Sài Gòn

Tín dụng TP.HCM vượt 4,9 triệu tỷ đồng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế

Chuyển động Sài Gòn

Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng tại TP.HCM đến cuối tháng 10/2025 ước đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì ổn định, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế thành phố.

Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết người ở cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết người ở cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 26/10, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ hung thủ dùng dao đâm 2 anh em khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra ở cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng(TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

CLB Công an TP.HCM khủng hoảng ngoại binh trước trận derby với CLB CAHN
Thể thao

CLB Công an TP.HCM khủng hoảng ngoại binh trước trận derby với CLB CAHN

Thể thao

Chuyến làm khách trong trận derby với CLB CAHN của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức gặp nhiều khó khăn bởi CLB Công an TP.HCM đang khủng hoảng ngoại binh nơi hàng công.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025: Chiến thắng ngoạn mục, giáo viên nhận xét 'như bách khoa toàn thư'
Xã hội

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025: Chiến thắng ngoạn mục, giáo viên nhận xét "như bách khoa toàn thư"

Xã hội

"Đối với em, các phần thi hôm nay rất trọn vẹn. Em đã thể hiện hết năng lực bản thân để về đích và giành vòng nguyệt quế", quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay.

Tái định cư khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Người dân có thể chọn mua đất ở Đông Anh giá từ 10 triệu đồng/m²
Tin tức

Tái định cư khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Người dân có thể chọn mua đất ở Đông Anh giá từ 10 triệu đồng/m²

Tin tức

Người dân trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Quảng trường - Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm có thể lựa chọn tái định cư tại nhiều khu vực khác nhau, với giá đất chỉ từ 10 triệu đồng/m² ở Đông Anh hoặc mua căn hộ tái định cư từ 28 triệu đồng/m².

TP.HCM cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa giao các đơn vị rà soát, cập nhật và bổ sung quỹ nhà ở xã hội vào quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, với quy mô khoảng 1.400 ha đất. Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người lao đông, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân: Nông dân, HTX kiến nghị nhiều vấn đề 'nóng' liên quan đến biến đổi khí hậu
Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân: Nông dân, HTX kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến biến đổi khí hậu

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, nhiều nông dân và giám đốc hợp tác xã (HTX) đã gửi gắm tâm tư, ý kiến kiến nghị về những vấn đề "nóng" như nâng cấp, cải thiện hạ tầng nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn về đất đai, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kẻ lật sử về Cách mạng Tháng Mười Nga là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Kẻ lật sử về Cách mạng Tháng Mười Nga là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Với vai trò là một trong những “kiến trúc sư” công cuộc cải tổ ở Liên Xô trên cương vị Trưởng ban Tuyên huấn của Đảng Cộng sản, A.Yakovlev tuyên bố rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga là “sai lầm của lịch sử”. Tuyên bố này của A.Yakovlev là một trong những vũ khí tư tưởng trong chiến lược làm tan rã Liên Xô theo kịch bản của phương Tây.

Loại rau có vị đắng cay lại là thuốc chữa bệnh, giúp tăng hương vị món ăn, đem làm nem chuẩn ngon
Gia đình

Loại rau có vị đắng cay lại là thuốc chữa bệnh, giúp tăng hương vị món ăn, đem làm nem chuẩn ngon

Gia đình

Theo Đông y, loại rau này có công dụng chủ yếu là khử mùi hôi, tanh, thông kinh hoạt lạc, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa,...

Đà Nẵng mưa to, nguy cơ ngập lụt diện rộng, ngành giáo dục kích hoạt phương án an toàn cho học sinh
Xã hội

Đà Nẵng mưa to, nguy cơ ngập lụt diện rộng, ngành giáo dục kích hoạt phương án an toàn cho học sinh

Xã hội

Trước diễn biến mưa lớn phức tạp từ ngày 26 đến 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

MC Quyền Linh làm điều này suốt 29 năm mỗi lần ra thăm mộ Lê Công Tuấn Anh
Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh làm điều này suốt 29 năm mỗi lần ra thăm mộ Lê Công Tuấn Anh

Văn hóa - Giải trí

Suốt 29 năm qua kể từ ngày Lê Công Tuấn Anh qua đời, chưa năm nào MC Quyền Linh quên mang theo một ly cà phê mỗi khi ra mộ thắp hương cho bạn.

36 dự án trên cả nước vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh, tranh giải thưởng gần 1 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

36 dự án trên cả nước vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh, tranh giải thưởng gần 1 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 chính thức khai mạc, quy tụ 36 dự án xuất sắc từ khắp cả nước tranh tài vòng chung kết toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng. Cuộc thi Khởi nghiệp xanh là sân chơi cho các ý tưởng táo bạo, thực tiễn và hiệu quả của những doanh nông trẻ.

Sắp diễn ra giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên
Thể thao

Sắp diễn ra giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Thể thao

Tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề "Mỗi bước chân – Một ước mơ" vào ngày 16/11 tới đây, mỗi bước chân sẽ giúp trẻ em nghèo vùng cao nguyên có học bổng.

Phạm Thị Hồng Lệ và Huỳnh Anh Khôi vô địch giải marathon quốc tế Hà Nội 2025
Tin tức

Phạm Thị Hồng Lệ và Huỳnh Anh Khôi vô địch giải marathon quốc tế Hà Nội 2025

Tin tức

Huỳnh Anh Khôi và Phạm Thị Hồng Lệ đã xuất sắc giành ngôi vô địch cự ly full marathon nam và nữ tại VPBank Hanoi International Marathon 2025. Giải chạy quy tụ hơn 11.000 vận động viên từ 25 quốc gia biến Thủ đô Hà Nội thành “ngày hội thể thao” đầy cảm hứng và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống thịnh vượng.

Vì sao lực lượng Hải quan, Biên phòng không phát hiện vụ buôn lậu hơn 500kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai?
Pháp luật

Vì sao lực lượng Hải quan, Biên phòng không phát hiện vụ buôn lậu hơn 500kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai?

Pháp luật

Các đối tượng lợi dụng là cư dân biên giới, cất giấu vàng trong giày hoặc quấn quanh bụng rồi xuất, nhập cảnh qua luồng riêng, không có máy kiểm tra người, chỉ có máy soi chiếu hành lý. Họ không thỏa thuận hay đưa tiền cho lực lượng biên phòng hoặc hải quan.

TP.HCM rà soát tổng thế các đề án chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rà soát tổng thế các đề án chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát tổng thể các chương trình, đề án, kế hoạch đang triển khai liên quan đến chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải…

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập
Tin tức

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

Tin tức

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập, thông tin vừa được UBND xã Phước Hiệp cho biết sáng nay 26/10.

11 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025
Hà Nội hôm nay

11 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025

Hà Nội hôm nay

Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV năm 2025 đã chọn ra 11 tác phẩm có nội dung hay, xúc động, phù hợp với thể lệ, tiêu chí cuộc thi để trao giải vào ngày 31/10.

Tin đọc nhiều

1

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

2

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?