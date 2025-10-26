Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?

Chu Bá Thông và Vương Trùng Dương, hai cao thủ võ công cái thế trong "Anh Hùng Xạ Điêu", luôn là đề tài bàn luận sôi nổi của giới mộ điệu. Liệu rằng ở giai đoạn cuối truyện, Chu Bá Thông đã đủ sức đánh bại sư huynh của mình hay chưa?

Huyền thoại giang hồ phân tranh

Theo trang tin Sohu, vào thời điểm cuối "Anh Hùng Xạ Điêu", Chu Bá Thông vẫn chưa thể vượt qua được sư huynh của mình. Những luận điểm dưới đây sẽ cho thấy điều đó.

Thứ nhất, trong lần luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn đầu tiên, Vương Trùng Dương đã giành vị trí quán quân trong Thiên hạ ngũ tuyệt, chứng tỏ ông vượt trội hơn hẳn so với bốn người còn lại, trong khi đó, Chu Bá Thông vẫn còn kém xa họ.

Võ công của Chu Bá Thông tiến bộ vượt bậc sau khi học được "Cửu Âm Chân Kinh" tại Đào Hoa đảo. (Ảnh: Sohu)

Thứ hai, võ công của Chu Bá Thông tiến bộ vượt bậc sau khi học được "Cửu Âm Chân Kinh" tại Đào Hoa đảo. Tuy nhiên, do không dám công khai luyện tập, nên "Cửu Âm Chân Kinh" chỉ giúp ông nâng cao lý thuyết võ học chứ không thực sự cải thiện kỹ năng chiến đấu.

Thứ ba, trước khi qua đời, Vương Trùng Dương đã nghiên cứu "Cửu Âm Chân Kinh" và tìm ra cách hóa giải chiêu thức của phái Cổ Mộ, cho thấy võ công của ông đã đạt đến một tầm cao mới.

Thứ tư, khi đạt đến cảnh giới võ công như Chu Bá Thông, việc đột phá là vô cùng khó khăn, mỗi bước tiến đều đòi hỏi nỗ lực phi thường.

Bí mật "Cửu Âm Chân Kinh" và nỗ lực luyện công của Chu Bá Thông

Chu Bá Thông trên danh nghĩa là sư đệ, nhưng thực chất lại được Vương Trùng Dương truyền thụ võ công, nên có thể xem Chu Bá Thông là đệ tử của Vương Trùng Dương, là đại sư huynh của "Toàn Chân thất tử". Vào thời điểm diễn ra Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Vương Trùng Dương đã là nhân vật có võ công cái thế, trở thành nhân vật trung tâm của Ngũ tuyệt. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Vương Trùng Dương và bốn người còn lại trong Ngũ tuyệt không quá lớn, minh chứng là ông đã phải mất 7 ngày 7 đêm mới giành chiến thắng chung cuộc.

Trong khi đó, võ công của Chu Bá Thông thời điểm này còn kém xa bốn người còn lại trong Ngũ tuyệt, chứ chưa nói đến việc so sánh với Vương Trùng Dương. Điển hình như trong lần Vương Trùng Dương giả chết để dụ Âu Dương Phong lộ diện, Chu Bá Thông đã ra tay ngăn cản nhưng hoàn toàn thất bại.

Chu Bá Thông được Vương Trùng Dương truyền thụ võ công. (Ảnh: Sohu)

Sau khi phát hiện ra việc Hoàng Dược Sư sao chép lại hạ quyển "Cửu Âm Chân Kinh", Chu Bá Thông đã mang theo quyển thượng đến Đào Hoa đảo để hỏi tội. Kết quả là ông bị Hoàng Dược Sư đánh bại và giam giữ trên đảo suốt 15 năm. Trong khoảng thời gian bị giam cầm, Chu Bá Thông đã học theo cách của vợ Hoàng Dược Sư, chỉ đọc "Cửu Âm Chân Kinh" mà không luyện tập.

Sau này, Quách Tĩnh tình cờ lạc vào hang động của Chu Bá Thông trên Đào Hoa đảo và mang theo quyển hạ "Cửu Âm Chân Kinh" lấy được từ Mai Siêu Phong. Chu Bá Thông đã dạy toàn bộ "Cửu Âm Chân Kinh" cho Quách Tĩnh. Nhờ trí thông minh hơn người, ông đã lĩnh hội được toàn bộ lý thuyết của "Cửu Âm Chân Kinh". Có thể nói, võ công của Chu Bá Thông đã có sự tiến bộ đáng kể trong giai đoạn này. Tuy nhiên, vì không dám thất hứa với sư huynh, ông đã không luyện tập nên thực chiến không có nhiều tiến bộ.

Vương Trùng Dương - Đỉnh cao võ học nhờ "Cửu Âm Chân Kinh"

Sau Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Vương Trùng Dương được giao trọng trách bảo quản "Cửu Âm Chân Kinh". Dù không luyện tập võ công trong bí kíp này, nhưng với một kỳ thư như vậy, ông không thể cưỡng lại việc đọc qua. Sau khi đọc xong, ông nhận ra "Cửu Âm Chân Kinh" quả thực thâm sâu khó lường.

Sau Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Vương Trùng Dương được giao trọng trách bảo quản "Cửu Âm Chân Kinh". (Ảnh: Sohu)

Trước đây, ông chưa tìm ra cách hóa giải võ công của phái Cổ Mộ, nhưng sau khi đọc "Cửu Âm Chân Kinh", ông đã tìm ra được phương pháp. Võ công của Vương Trùng Dương vốn đã là thiên hạ đệ nhất, sau khi lĩnh hội "Cửu Âm Chân Kinh", ông càng hiểu rõ võ học hơn, đạt đến cảnh giới dung hợp thông suốt. Có thể nói, võ công của Vương Trùng Dương lúc này đã đạt đến đỉnh cao, vượt xa thời điểm Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất. Trong khi đó, ở thời điểm kết thúc "Anh Hùng Xạ Điêu", Chu Bá Thông không thể đạt đến trình độ này.

Nút thắt hạn chế - Rào cản khó khăn trên con đường võ học

Dù là luyện võ hay học tập bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào, đều có quy luật chung là khi đạt đến một trình độ nhất định, chúng ta sẽ gặp phải nút thắt hạn chế. Nút thắt này rất khó vượt qua, mỗi bước tiến đều vô cùng khó khăn.

Giống như Quách Tĩnh lúc mới theo Giang Nam thất quái học võ, từ 6 tuổi đến 16 tuổi, suốt 10 năm, Quách Tĩnh vẫn không tìm được phương pháp luyện tập phù hợp, võ công không có nhiều tiến bộ, chỉ quanh quẩn ở mức thấp. Nguyên nhân là do Giang Nam thất quái không tìm được phương pháp sư phạm phù hợp với Quách Tĩnh, dẫn đến việc ông gặp phải nút thắt rào cản trong quá trình tu luyện.

Vào thời điểm cuối "Anh Hùng Xạ Điêu", Chu Bá Thông có thể đánh bại được Vương Trùng Dương không?- Ảnh 4.Đến cuối "Thần Điêu Hiệp Lữ", sau nhiều năm khổ luyện "Cửu Âm Chân Kinh", Chu Bá Thông mới đạt đến trình độ ngang bằng với Vương Trùng Dương. (Ảnh: Sohu)

Chu Bá Thông cũng vậy, ở giai đoạn cuối "Anh Hùng Xạ Điêu", võ công của ông tuy đã có nhiều tiến bộ so với trước, nhưng để đột phá, vượt qua Vương Trùng Dương là điều không thể. Phải đến cuối "Thần Điêu Hiệp Lữ", sau nhiều năm khổ luyện "Cửu Âm Chân Kinh", Chu Bá Thông mới đạt đến trình độ ngang bằng với Vương Trùng Dương.

Tóm lại, ở phần cuối của "Anh Hùng Xạ Điêu", võ công của Chu Bá Thông vẫn chưa thể sánh bằng Vương Trùng Dương, ông vẫn chưa thể đánh bại được sư huynh của mình.



Theo: Theo Phụ Nữ Số