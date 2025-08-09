Chu Thanh Huyền cùng người yêu Văn Thanh đọ sắc trên khán đài

Dân Việt trò chuyện

Dân Việt trò chuyện

CEO Nguyễn Thị Hồng qua 24 lần mổ ung thư, chị vẫn rất yêu đời. Chị nói: ”Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống”.