Pháp luật
Thứ hai, ngày 01/12/2025 17:13 GMT+7

Chủ thầu trả lương bằng ma túy để công nhân "không mệt và buồn ngủ"

Thứ hai, ngày 01/12/2025 17:13 GMT+7
Một số công nhân liên tục đòi ứng tiền “mua đồ” nên chủ thầu quyết định nhập heroin, ma túy đá về trả công vào sáng sớm cùng buổi trưa với mục đích khiến họ gắn bó lâu dài với mình đồng thời không bị mệt mỏi hoặc buồn ngủ
Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hà Văn Sáng (SN 1987, ở Lào Cai) án 17 năm tù và Hà Thị Phông (SN 1989, ở Sơn La) lĩnh 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng thể hiện, rạng sáng 5/6/2025, công an khám xét nơi ở của Sáng và Phông, phát hiện hai người tàng trữ hơn 79gam heroin cùng 1,2 gam đá (Methamphetamin).

Các bị cáo Sáng và Phông tại tòa, sáng 1/12. Ảnh: X.A

Điều tra sau đó xác định, Hà Văn Sáng làm nghề nhận thầu xấy dựng, chuyên nhận làm ghép, tháo dỡ cốt pha và đổ bê tông cho các công trình xây dựng, nhà ở tại Hà Nội.

Khoảng đầu tháng 2/2025, Sáng nhận ghép cốt pha để đổ bê tông cho một căn nhà trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) nên đã thuê 11 nhân công lao động tự do. Ngoài ra, phụ giúp công việc cho Sáng còn có Đào Quang Minh và Hà Thị Phông là người quen của Sáng từ năm 2020.

Quá trình làm việc, Hà Văn Sáng trả tiền công theo thỏa thuận với nhân viên, còn với Hà Thị Phông, anh ta trả công 8 triệu đồng/tháng. Phông và Sáng ăn, ở, sinh hoạt riêng tại lán công trình xây dựng còn các thợ làm thuê khác ở tại tầng 2 của công trình, được trả lương từ 350.000 - 400.000 đồng/ngày công.

Trong quá trình thi công, do chủ thầu ép tiến độ thi công nên Sáng yêu cầu thợ ghép cốt pha phải làm cả ngày và đêm để kịp tiến độ. Khoảng 10 ngày làm việc, Sáng sẽ ứng trước tiền công cho thợ để chi phí sinh hoạt.

Trong thời gian làm việc có một số thợ báo Sáng, do tiến độ công việc nhiều, phải làm đêm nên rất mệt mỏi và buồn ngủ, phải có “đồ” mới tỉnh táo để làm việc được. Sáng hỏi: “Đồ là đồ gì?” và được thợ nói là “hàng trắng”, tức Heroin.

Cũng tại thời điểm này, có một số công nhân do nghiện Heroin nên thường xuyên đòi ứng tiền công lao động từ Sáng bằng ma túy.

Lo sợ nếu trả tiền thì công nhân tự đi mua ma túy và có thể bị bắt trên đường hoặc sẽ bỏ việc làm ảnh hưởng đến hoạt động thi công nên Sáng nghĩ ra phương thức mua ma túy Heroin về bán cho công nhân vào các khung giờ 5h30 sáng và 13h30 hằng ngày.

Mục đích của Sáng là để nhóm công nhân này làm việc lâu dài cho Sáng còn số tiền mua ma túy sẽ được trừ vào tiền công của các công nhân kiêm “con nghiện”.

Do mục đích trên, Hà Văn Sáng và Hà Thị Phông đã cùng nhau 3 lần mua Heroin, ma túy khác về “trả lương” cho công nhân dưới quyền.

Đến thời điểm bị bắt, cảnh sát khám xét tại nơi ở, thấy Sáng và Phông đang có hơn 79gam heroin cùng 1,2 gam Methamphetamin (đá). Tất cả 11 công nhân làm thuê rồi “nhận lương” bằng ma túy từ Sáng và Phông đều bị cảnh sát chuyển giao cho cơ sở cai nghiện bắt buộc.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ẩu đả tại tiệc cưới, 3 người thương vong; bắt tài xế lao ô tô vào nhóm người khiến 1 phụ nữ tử vong

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ẩu đả tại tiệc cưới, 3 người thương vong; bắt tài xế lao ô tô vào nhóm người khiến 1 phụ nữ tử vong

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng

Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai

Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai

