Ngày 24/4/2025, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – HOSE: TPB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Mục tiêu đạt 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Phát biểu khai mạc và báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch TPBank cho biết, năm 2024 toàn bộ các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao phó đã được Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng gần 8.000 cán bộ nhân viên TPBank hoàn thành thắng lợi.

TPBank không chỉ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng mà còn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu là ngân hàng số. Năm 2024, theo khảo sát thì TPBank trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần, đã có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tốt hơn nhiều. Chúng ta đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận trước thuế 36%, đây là một tỷ lệ gần như cao nhất trong hệ thống.



Năm 2024 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi TPBank phục vụ 14,1 triệu khách hàng. Đây là một con số rất lớn, và là nền tảng để phát triển cho ngân hàng số, cũng như các hoạt động của ngân hàng trong tương lai.



"Năm 2012 khi chúng ta bắt đầu tái cơ cấu, TPBank chỉ có 55 nghìn khách hàng. Còn hiện nay, ngân hàng đã có 14 triệu khách hàng, một con số rất lớn, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai", ông Phú nói.

Về năng lực tài chính, TPBank đã cải thiện đáng kể hệ số an toàn vốn, vươn từ vị trí thứ 9/28 tổ chức tín dụng năm 2023 lên nhóm Top 5 trong năm 2024. Điều này cho thấy ngân hàng ngày càng hoạt động hiệu quả, chất lượng tài sản được nâng cao.

Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của TPBank đã giảm mạnh từ 41% năm 2023 xuống còn xấp xỉ 35% trong năm 2024. Đây là một sự nỗ lực rất lớn.

Công tác kiểm soát rủi ro được chú trọng và thực hiện tốt nhất. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp chỉ 1,12%. Ông Phú nói, TPBank chủ động xử lý các khoản nợ xấu tiềm ẩn, riêng 2024 đã xử lý khoảng 3.700 tỷ đồng.

"Chúng tôi đánh giá rằng, TPBank hướng tới một ngân hàng hoạt động một cách minh bạch hiệu quả. Đây là điều vô cùng quan trọng, bảo đảm rằng các hoạt động của ngân hàng kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất", ông Phú khẳng định.

Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT TPBank.

Bước sang năm 2025, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch TPBank thừa nhận, năm 2025 là một năm vô cùng thách thức, thậm chí là rất thách thức khi thế giới đứng trước sự phân hóa và sự đối đầu, không chỉ các loại hình chiến tranh truyền thống mà còn cả thương chiến.

Chiến tranh thương mại tạo ra sự đối đầu giữa các nước thế giới với nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu (Ví dụ: áp thuế nhập khẩu cao). Giá vàng tăng vượt mọi mốc lịch sử do tìm kiếm kênh trú ẩn. Nền kinh tế Việt Nam với độ mở lớn đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là ngành tài chính ngân hàng tác động sẽ còn lớn hơn.

"Những cuộc chiến thương mại kéo theo nhiều hệ lụy sâu rộng. Không phải ngẫu nhiên mà giá vàng đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại", ông nói.



Trong bối cảnh đó, theo ông Phú vấn đề đặt ra là làm thế nào để vượt qua những thách thức đó? Thách thức đối với Việt Nam là lớn, và với ngành ngân hàng hay TPBank cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta cần phải nhận diện rõ ràng ngay từ sớm.



Cũng theo ông Phú, ngay từ đầu năm, TPBank đã đặt mục tiêu đổi mới toàn diện về tổ chức, quy trình. Ngay cả lĩnh vực nền tảng đã rất thắng lợi của TPBank là ngân hàng số cũng cần tiếp tục đổi mới để thích ứng và vươn lên trong bối cảnh đầy biến động.

Về mục tiêu năm 2025, TPBank trình cổ đông thông qua mục tiêu tổng tài sản sẽ đạt 450.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với mức 418.028 tỷ đồng của năm 2024.

Tổng huy động vốn cũng được kỳ vọng tăng mạnh, từ 374.046 tỷ đồng lên 420.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 12,3%.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế dự kiến đạt 313.750 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ, duy trì dưới 2,5% theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN.

Về lợi nhuận, ngân hàng đặt mục tiêu đạt 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2025, tăng 18,4% so với mức 7.600 tỷ đồng năm 2024. Ông cũng thẳng thắn thừa nhận, TPBank đặt ra mục tiêu có thể nói là khá tham vọng trong thời điểm này, đây thách thức nhưng cũng là "trách nhiệm" và "quyết tâm".

"Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, bất định như hiện nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 nêu trên (nếu cần thiết) để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường và tình hình thực tế tại TPBank; báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất về nội dung điều chỉnh (nếu có)", báo cáo của Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú nhấn mạnh.

Là một trong 16 ngân hàng có tầm quan trọng của hệ thống, TPBank luôn duy trì nền tảng kinh doanh vững chắc và tăng trưởng vững bền. Chúng tôi kiên định theo đuổi chiến lược số hóa toàn diện – từ hạ tầng công nghệ đến mô hình vận hành – nhằm mang đến trải nghiệm tài chính thông minh và cá nhân hóa tới từng khách hàng. Ngay từ quý I năm 2025, TPBank đã tiếp tục phát huy bản sắc riêng để tạo bứt phá mạnh mẽ trong kinh doanh, kiến tạo giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT TPBank.

Liên quan đến thuế quan, thương chiến tác động tới các khách hàng của TPBank, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho biết, thị trường xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang Mỹ, đang gặp nhiều khó khăn do những yếu tố từ chiến tranh thương mại và thuế quan.

Tổng dư nợ tín dụng của TPBank đối với các khách hàng xuất nhập khẩu có liên quan đến thị trường xuất khẩu sang Mỹ khoảng 10.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh số từ thị trường Mỹ cũng chỉ chiếm dưới 20% của các doanh nghiệp này, vì vậy mức độ ảnh hưởng không quá lớn.

"Chúng tôi đã rà soát và xem xét cẩn trọng các khoản tín dụng mới, đặc biệt là những khoản tín dụng liên quan đến xuất khẩu sang Mỹ, như nông sản và thủy sản. Thị trường Mỹ vốn đã khó khăn, ngay cả trong thời kỳ bình thường, việc xuất khẩu sang Mỹ đã rất khó. Với tình hình thuế suất cao hiện tại, việc kiếm lợi nhuận từ xuất khẩu sang Mỹ càng trở nên khó khăn hơn. Đối với các doanh nghiệp FDI, họ chủ yếu sử dụng các dịch vụ thanh toán và thường không vay vốn. Những doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam thường vay vốn từ các ngân hàng quốc gia của họ thay vì vay tại ngân hàng trong nước. Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu nếu có thì chỉ 2-3 doanh nghiệp và chúng tôi sẽ theo dõi để hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp khó khăn khi họ muốn chuyển đổi, cơ cấu lại", ông Hưng nói.



Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank.

Bổ sung thêm, Chủ tịch Đỗ Minh Phú cho biết, hiện tại doanh nghiệp là khách hàng của TPBank chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thuế quan, thương chiến không nhiều. Tuy nhiên bối cảnh thách thức cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn nền kinh tế và gián tiếp tới các khách hàng khác.

"TPBank có kịch bản để bảo vệ hiệu quả hoạt động của ngân hàng, trong đó chúng tôi giảm bớt chi phí không cần thiết. Nhưng khoản đầu tư chưa cần thiết thì dừng lại. Khi nền kinh tế có biến động bất thường thì người dân cũng có xu hướng tìm đến kênh trú ẩn an toàn nhiều hơn. Chúng tôi sẽ tính đến lãi suất phù hợp để sử dụng nguồn vốn hiệu quả", ông Phú nói.

Cũng theo ông Đỗ Minh Phú, quyết tâm cao nhất của TPBank là mục tiêu an toàn hệ thống ngân hàng, trước cả mục tiêu lợi nhuận. TPBank sẽ cân bằng điều đó. TPBank sẽ theo dõi sát sao để có kịch bản cụ thể và cổ đông có thể tin tưởng. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong những giai đoạn khó khăn, từng tái cơ cấu thành công cách đây 13 năm.

"Chúng tôi cũng sẵn sàng tinh thần chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ. Nếu năm nay chúng ta không đạt lợi nhuận 9.000 tỷ thì cũng mong cổ đông hiểu vì chúng ta sẵn sàng để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn", ông nói thêm.

“Không lo lắng về hạn mức tín dụng”, hé lộ gói 20.000 tỷ cho công nghệ số

Về kết quả kinh doanh quý I/2025, Tổng Giám đốc TPBank thông tin: Ngay từ quý I/2025, TPBank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong quý I đạt gần 4.500 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập thuần từ dịch vụ trở thành điểm sáng khi tăng 27% so với quý I/2024, đẩy tỷ trọng thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động lên trên 20%, so với mức 15% cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ nét cho chiến lược kinh doanh giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng của TPBank đang phát huy hiệu quả, nhằm đa dạng hóa nguồn thu, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tăng tính bền vững trong kinh doanh.

Tổng huy động vốn quý I đạt 337.800 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ thị trường một đạt hơn 271.500 tỷ đồng, tăng mạnh 28% so với quý I/2024. Riêng cho vay khách hàng đạt hơn 263.100 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng quý I đạt 3,75%, cao hơn mức trung bình ngành (2,5%; tính đến ngày 25/3). Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh ngành ngân hàng mới bắt đầu phục hồi tín dụng.

"Đầu năm, TPBank được cấp hạn mức là 15,85%, cao hơn mức định hướng của toàn ngành, chưa kể có thể có điều chỉnh ở những đợt sau. Năm nay sẽ không có lo lắng gì về hạn mức tăng tín dụng", ông Hưng nói.

Trả lời cổ đông về lãi suất và NIM lợi nhuận, Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng cho biết, trong thời gian vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo rất quyết liệt về giảm lãi suất. Lãi suất huy động là nền, yếu tố chính để đưa ra lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước muốn duy trì mặt bằng lãi suất thấp, thiên về mục tiêu tăng trưởng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng thì chính sách tiền tệ có thể nới lỏng hơn và lãi suất sẽ thấp đi. Mới đây, dưới chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước đưa ra gói 500.000 tỷ cho lĩnh vực công nghệ số. Trong đó, TPBank tham gia 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng tham gia gói 120.000 tỷ cho nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, và sau có tham gia thêm các gói cho vay nông nghiệp, cho vay hạ tầng

"Trước áp lực NIM, giải pháp chính là cải thiện CASA và thứ hai có một cơ cấu vốn hợp lý. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận là 9.000 tỷ phải duy trì được biên lợi nhuận ở mức hợp lý và tăng khoản thu nhập khác, tiết kiệm chi phí", ông Hưng nhấn mạnh.

Chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm thứ 3 liên tiếp



ĐHĐCĐ 2025 của TPBank đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Theo đó, TPBank chia cổ tức 10% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Ngân hàng.

Đồng thời, TPBank phát hành tối đa hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Ngân hàng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng tối đa 1.320,9 tỷ đồng, từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng. Đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp, TPBank thực hiện chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thông qua tất cả tờ trình.