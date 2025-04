Chiều 1/4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình 09 của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Mức độ an ninh, an toàn của Thủ đô Hà Nội ngày càng được nâng cao

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, Chương trình 09 của Thành ủy Hà Nội đã được quán triệt sâu rộng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ đạt tiến bộ mới, đổi mới, sáng tạo; tiềm lực quốc phòng, an ninh được quan tâm đầu tư.



“Mức độ an ninh, an toàn của Thủ đô ngày càng được nâng cao, tổng quan chung các chỉ tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự đều đạt và vượt, phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển, đối ngoại của Thủ đô và đất nước”, đại tá Đạt nhấn mạnh.



Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thời gian qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã tập trung nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra về quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia.



Cùng đó, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn gần 8.000 lượt kỳ, cuộc diễn ra trên địa bàn thành phố; Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng và chỉ đạo thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.



Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình số 09 của Thành ủy Hà Nội.

Đặc biệt, năm 2024, lực lượng vũ trang Thủ đô đã tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố với nội dung kế hoạch, kịch bản khoa học, logic, nhiều điểm mới, sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới, được Lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao, là tư liệu, kinh nghiệm tham khảo quý báu cho các địa phương bạn.



Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được chú trọng, tăng cường, trong đó có nhiều nội dung lớn, phức tạp mà Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc quyết liệt triển khai.



Tội phạm về trật tự xã hội được kiểm chế, kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm trong các năm hầu hết đạt trên 75%, điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt trên 90%, đảm bảo chỉ tiêu của Quốc hội.



Đặc biệt, điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, nổi, gây tiếng vang trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao... được các cấp lãnh đạo, quần chúng nhân dân ghi nhận, biểu dương.



Nhân dịp này, 10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 09-CTr/TU đã được trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ưu tiên đầu tư cho lực lượng Công an Thủ đô tiến thẳng lên hiện đại

Thời gian tới, Ban chỉ đạo đề ra các phương hướng, nhiệm vụ lớn, cụ thể như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Chương trình 09 Thành ủy; các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, UBND TP về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ TP, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.



Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời kiến nghị, đề xuất các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ TP; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Tập trung phát triển kinh tế, giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội.



Cùng đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao. Phấn đấu đến hết năm 2025, xây dựng lực lượng thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt", lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.



Huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Đề án của Bộ Công an về hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030, ưu tiên đầu tư cho lực lượng Công an Thủ đô tiến thẳng lên hiện đại…



Sau khi nghe các đơn vị tham luận, kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị, trong đó đặc biệt là vai trò của Công an Hà Nội, đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo.



Chỉ rõ một số các nhiệm vụ trọng tâm, ông Thanh yêu cầu các đơn vị phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ khi mới phát sinh theo phương châm "4 tại chỗ".



Trong đó, đặc biệt lưu ý những vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài, nhất là các vấn đề liên quan đất dịch vụ, giải phóng mặt bằng... Phải có giải pháp rõ ràng, quyết liệt, có lộ trình xử lý phù hợp với yêu cầu chính đáng của người dân, đảm bảo tính khả thi, tránh để phát sinh “điểm nóng”.



Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý cần nâng cao công tác dự báo, chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa"; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, chuyển đổi số; xử lý nghiêm các vi phạm trong PCCC, kéo giảm các tiêu chí về an toàn giao thông; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phòng chống tội phạm.