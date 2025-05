Chiều 28/5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với công nhân lao động (CNLĐ) Thủ đô năm 2025 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Hội nghị thu hút hơn 200 công nhân tham dự, đại diện cho hơn 2,7 triệu đoàn viên, người lao động Thủ đô, nhằm lắng nghe và tháo gỡ khó khăn thực tiễn mà công nhân đang đối mặt.

Hội nghị do UBND TP.Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội phối hợp tổ chức, tập trung trao đổi về 4 nhóm vấn đề trọng tâm: Nhà ở, giáo dục, y tế và đào tạo nghề cho người lao động.



Gỡ "nút thắt" nhà ở, trường học, chăm sóc sức khỏe

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2025, chiều 28/5. Ảnh: Thành An.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, hội nghị mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và sâu sắc. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt, sự lắng nghe chân thành của lãnh đạo TP đối với đời sống, tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân.

"Đây cũng là dịp để lãnh đạo TP, đại diện các sở, ngành trao đổi, đối thoại và cùng nhau bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đời sống, việc làm của CNLĐ, đặc biệt là CNLĐ tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp của TP”, ông Thanh nhấn mạnh.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hội nghị cho thấy, các ý kiến từ công nhân cho biết, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà trọ giá rẻ gần khu công nghiệp đang là áp lực lớn đối với công nhân ngoại tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, công nhân tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa kiến nghị, thành phố xây dựng thêm nhà trọ giá rẻ và nhà trẻ cho con công nhân nhằm ổn định đời sống, nâng cao hiệu quả lao động và thu hút nhân lực chất lượng.

“Nhiều công nhân từ các tỉnh xa muốn lên Hà Nội làm việc nhưng không thể ổn định cuộc sống vì không có chỗ ở phù hợp. Tôi đề xuất TP xem xét xây dựng khu nhà trọ giá rẻ và nhà trẻ gần các khu công nghiệp để tạo điều kiện an cư, yên tâm lao động cho người lao động”, chị Trang nêu rõ.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Công ty TNHH Thời trang Star, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội) kiến nghị với Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Hội nghị. Ảnh: Thành An.

Cùng mối quan tâm, chị Chu Thị Báu, Công ty TNHH Kanepackage, phản ánh quy định hiện hành về thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng mới đủ điều kiện mua nhà ở xã hội là chưa phù hợp với thực tế. “Mức lương cơ bản của công nhân hiện nay thường vượt ngưỡng quy định do có thêm thưởng, song vẫn chưa đủ để mua nhà thương mại. Đề nghị điều chỉnh mức trần lên 20–25 triệu đồng/tháng để nhiều người lao động được tiếp cận chính sách này”, chị Báu đề xuất.

Về phía ngành giáo dục, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Xuân Đỉnh Vi Văn Thắng, bày tỏ lo ngại khi nhiều trường học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Anh đề nghị UBND TP tăng đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồng thời quan tâm đến trải nghiệm sáng tạo và an toàn trường học để phụ huynh yên tâm đồng hành cùng nhà trường.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời kiến nghị của công nhân lao động Thủ đô. Ảnh: Thành An.

Thành phố tiếp thu, đề xuất cơ chế “mở” cho công nhân

Trực tiếp giải đáp các kiến nghị, ông Luyện Văn Phương – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đây là những kiến nghị thiết thực, cấp bách. Thời gian qua, chủ trương về nhà ở cho công nhân được TP đặc biệt quan tâm. TP đã ban hành chương trình về phát triển nhà ở đến năm 2030, trong đó có nêu rõ chủ trương về phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn này. Trong đó đã giao cho các đơn vị tổ chức nghiên cứu, đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho CNLĐ thuê gắn với các thiết chế Công đoàn.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng thừa nhận, tiến độ phát triển nhà ở xã hội hiện chưa đáp ứng kỳ vọng, việc bố trí nhà ở cho CNLĐ thực tế còn khá khăn. Nguyên nhân một phần do việc khảo sát nhu cầu công nhân chưa rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong quy hoạch và đầu tư. Ông Phương cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội không trực tiếp làm việc này. Song, đã có trao đổi với Ban Quản lý khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội.

“Việc phát triển chậm nhà ở xã hội cũng có lỗi của các đơn vị. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và sẽ khắc phục trong thời gian tới”, ông Phương cam kết, đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động TP phối hợp sâu sát hơn với các đơn vị để nắm bắt thực tế nhu cầu.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương giải đáp ý kiến của công nhân lao động Thủ đô tại Hội nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2025, chiều 28/5. Ảnh: Thành An.

Về điều kiện mua nhà ở xã hội, ông Phương cho biết trong Luật quy định rất rõ. Sở Xây dựng ghi nhận kiến nghị điều chỉnh ngưỡng thu nhập và đề xuất cấp trên sửa đổi quy định phù hợp với đặc thù địa phương.

Bổ sung về nội dung này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, quy định về mức lương tối thiểu để mua nhà ở xã hội hiện đã được nêu rõ trong Luật. Tuy nhiên, ông đặt vấn đề: “Liệu Hà Nội có thể áp dụng một cơ chế riêng không?”. Và gợi ý Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội phối hợp với các cơ quan của TP nghiên cứu, kiến nghị áp dụng cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô, từ đó có thể trình HĐND TP Hà Nội ban hành nghị quyết riêng về nội dung này để hỗ trợ công nhân tiếp cận nhà ở xã hội một cách dễ dàng hơn.

“Thực tế có những doanh nghiệp đang trả lương cao hơn một chút, thậm chí thu nhập của công nhân có thể đạt 20 triệu đồng/tháng. Cần tính toán có hệ số K nào đó để họ vẫn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội,” ông Thanh nhấn mạnh và cho rằng đây là một kiến nghị rất đáng lưu ý trong bối cảnh đặc thù của Thủ đô.

Về vấn đề nhà trọ cho CNLĐ, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết, TP sẽ điều chỉnh quy hoạch để phát triển mô hình nhà trọ cho thuê, kết hợp thiết chế Công đoàn, tạo điều kiện an toàn, ổn định lâu dài cho công nhân sinh sống và làm việc.

“Năm nay, Hà Nội sẽ vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao về phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, cơ chế hiện hành còn cứng nhắc, nhà ở xã hội vẫn chủ yếu là bán, cho thuê sơ cấp, thứ cấp chưa linh hoạt… Lãnh đạo TP tiếp thu và sẽ có cách xử lý “mở” hơn về quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội cũng như nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp, để có chính sách sát với thực tiễn hơn…”, ông Thanh nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương giải đáp ý kiến của công nhân lao động Thủ đô tại Hội nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2025, chiều 28/5. Ảnh: Thành An.

Trực tiếp trả lời về nội dung giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, chủ trương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường là chủ trương rất lớn. Thời gian qua, lãnh đạo TP.Hà Nội rất quan tâm, chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay.

Theo ông Cương, việc đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được phát triển tốt nhất trong những năm vừa qua. Năm học 2023 - 2024, Thành phố quan tâm xây dựng 39 trường học từ mầm non cho đến trung học phổ thông. Trong học kỳ I năm 2024 - 2025, toàn Thành phố đã xây dựng được 16 trường học. Trong 3 năm trở lại đây, toàn TP xây được 55 trường, bớt đi được căng thẳng trong phát triển chỗ học cho học sinh Thủ đô vốn dĩ là địa phương đông dân cư đặc biệt là tại các khu công nghiệp.

“Liên quan đến quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đây là giai đoạn thực hiện rất tốt và nhận được sự quan tâm lớn, có trang bị hiện đại. Những trường ở Hà Nội khi được đầu tư xây mới thì đều đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2 trở lên. Ngoài ra, Hà Nội còn đầu tư triển khai xây dựng các trường liên cấp quốc tế”, ông Cương nói.



Quang cảnh Hội nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2025, chiều 28/5. Ảnh: Thành An.

Báo cáo về tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động và kiến nghị, đề xuất của CNLĐ Thủ đô năm 2025, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết, hiện nay, Hà Nội có trên 270.000 doanh nghiệp với khoảng 2,7 triệu lao động. LĐLĐ TP.Hà Nội đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với tổng số trên 9.000 Công đoàn cơ sở và gần 800 nghìn đoàn viên.



Những tháng đầu năm 2025, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi. UBND TP.Hà Nội đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động. 3 tháng đầu năm 2025, toàn TP đã giải quyết việc làm cho trên 54,1 nghìn người lao động, đạt 32,03% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với cùng kỳ.



Quý I năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động là 7,7 triệu đồng/tháng (tăng 7,35% so với cùng kỳ năm 2024). Tuy nhiên, với mức thu nhập của người lao động như trên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là với công nhân lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất...



Ông Khánh cũng cho biết, Hà Nội hiện có 10 khu công nghiệp, khu công nghệ cao đi vào hoạt động với trên 167 nghìn lao động, trong đó có nhiều lao động ngoại tỉnh, 60% công nhân lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư. Nhà ở cho CNLĐ hiện nay tuy được quan tâm nhưng chưa theo kịp sự gia tăng của lực lượng lao động. Một số khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, mức giá thuê trọ và tiền điện, tiền nước cao... Ngoài ra, các trường học công lập cho con CNLĐ còn thiếu. Điều đó đã gây khó khăn hơn cho người lao động.