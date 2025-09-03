Chủ đề nóng

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chỉ đạo tạm dừng việc đầu tư, lắp đặt mới hệ thống camera trên toàn thành phố.
Ngày 3/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành chỉ đạo về việc triển khai “Đề án tổng thể quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố” nhằm bảo đảm việc đầu tư hệ thống camera giám sát tập trung mang tính tổng thể, đồng bộ, phát huy hiệu quả lâu dài.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm kê, rà soát toàn bộ hệ thống camera hiện có trên địa bàn thành phố, trên cơ sở đó tham mưu UBND TP phương án tích hợp tổng thể hạ tầng, dữ liệu và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật dùng chung.

Cùng với đó là nền tảng kỹ thuật thống nhất (bao gồm phần mềm quản lý dữ liệu hình ảnh - VMS - tích hợp toàn bộ dữ liệu từ các hệ thống hiện có), bảo đảm tính liên thông, hiệu quả vận hành, an toàn và bảo mật thông tin.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chỉ đạo tạm dừng việc đầu tư, lắp đặt mới hệ thống camera trên toàn thành phố. Trong ảnh: Đường Phạm Hùng khu vực bến xe Mỹ Đình cũng được lắp đặt nhiều camera giám sát, xử phạt nguội. Ảnh: Khổng Chí.

Công an TP Hà Nội cũng được giao phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND TP về quy định kết nối, chia sẻ dữ liệu. Nội dung này sẽ được xin ý kiến Bộ Công an nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tạm dừng những hạng mục đầu tư mới thuộc Đề án Giao thông thông minh. Đồng thời, đơn vị này sẽ phối hợp với Công an để xây dựng lại phương án triển khai, đảm bảo đồng bộ với đề án tổng thể.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì việc rà soát và hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu camera của thành phố. Đơn vị này có trách nhiệm lấy ý kiến chuyên gia, đảm bảo tính khoa học và khả thi. Báo cáo hoàn thiện sẽ trình UBND TP trong tháng 9/2025.

Các sở, ngành và chính quyền cơ sở phải cung cấp thông tin hiện trạng hệ thống camera trong phạm vi quản lý. Tất cả dữ liệu sẽ được chuyển về Công an thành phố để phục vụ công tác kiểm kê và xây dựng nền tảng chung.

