Chiều ngày 17/4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các vị đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 của TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri các quận Hoàng Mai, Gia Lâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Viết Thành.

Cử tri, người dân bất an với lừa đảo trên không gian mạng

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tại quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm đã cùng đề cập đến vấn đề tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, lộ lọt dữ liệu cá nhân… khiến người dân lo lắng, bất an, mất tài sản trong thời gian qua.



Cử tri Nguyễn Thị Hòe (huyện Gia Lâm) cho rằng, hiện nay tình hình tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo mạng xã hội, qua điện thoại ngày càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và tài sản của nhân dân.



Theo đó, cử tri đề nghị Quốc hội chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng truy tìm nguồn tiết lộ thông tin cá nhân của công dân và xử lý nghiêm việc mua bán dữ liệu cá nhân; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, qua điện thoại.



"Như vậy mới có thể bảo vệ tài sản cho người dân, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của công dân trên các nền tảng ứng dụng chuyển đổi số do các cơ quan Nhà nước quản lý đảm bảo an toàn thông tin", bà Hòe nói.



Đồng ý kiến, cử tri Trần Thị Hương (phường Định Công, quận Hoàng Mai) phản ánh, tình trạng mất dữ liệu cá nhân ngày càng phổ biến, việc mua bán dữ liệu diễn ra công khai, nhưng nay đang thiếu quy định, chế tài xử lý mạnh.



“Cử tri kỳ vọng dự luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ sớm được Quốc hội xem xét, thông qua để bảo vệ người dân trước hoạt động của tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”.



Cử tri quận Hoàng Mai nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các vị đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 của TP Hà Nội. Ảnh: Viết Thành.

Tương tự, cử tri Nguyễn Ngọc Phúc (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) nhận định, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, an ninh trật tự xã hội. “Cần có chế tài mạnh, xử lý nghiêm loại tội phạm này để răn đe, bảo vệ cuộc sống của người dân”, ông kiến nghị.



Nhân dân cũng cần cảnh giác hơn

Trả lời, giải đáp các kiến nghị của các cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản hiện nay diễn biến ngày càng phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu.



Các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh trên không gian mạng, các tiến bộ khoa học để phạm tội và thường lợi dụng địa bàn ở nước ngoài như Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc… nhằm vào những người bị hại ở Việt Nam.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng dẫn chứng, năm 2024 Công an TP Hà Nội đã điều tra, xử lý hai vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có tính chất đặc biệt quan trọng.



Thứ nhất là vụ lừa đảo qua sàn đầu tư chứng khoán quốc tế do đối tượng Phó Đức Nam, sinh năm 1994, ở Bà Rịa – Vũng Tàu (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ, sinh năm 1990 ở Hà Nội cầm đầu. Vụ này Công an TP Hà Nội đã bắt giữ, khởi tố 33 bị can, truy nã quốc tế 5 bị can và phong tỏa, thu giữ tài sản lên đến 5.300 tỷ đồng

Thứ hai là vụ lừa đảo qua sàn ngoại hối trái phép do đối tượng Đỗ Huy Hoàng, sinh năm 1991 tại quận Nam Từ Liêm cầm đầu. Công an TP Hà Nội đã bắt giữ, khởi tố 11 đối tượng, thu giữ tổng giá trị các tài sản thu giữ gồm xe ô tô, bất động sản khoảng 500 tỷ đồng, phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng kịp thời ngăn chặn hoạt động giao dịch, phong tỏa số tiền 22 tỷ đồng.



“Mặc dù công an Hà Nội, Bộ Công an và các cơ quan thông tấn, báo chí đã nhiều lần cảnh báo nhưng người dân vẫn sập bẫy”, Giám đốc Công an TP Hà Nội nói và cho rằng việc này “đáng phải lên án”.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội giải đáp, trả lời ý kiến các cử tri. Ảnh: Viết Thành.

Thông tin thêm, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ Phó Đức Nam bị bắt ở Cầu Giấy toàn bộ người tham gia vào vụ án có đến hơn 1.000 học sinh, sinh viên và tới đây toàn bộ "phải rơi vào vòng lao lý" và đương nhiên sẽ "bị xử lý nghiêm".

Vụ thứ hai do đối tượng Đỗ Huy Hoàng (quận Nam Từ Liêm) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo thu giữ tổng giá trị các tài sản thu giữ gồm xe ô tô, bất động sản khoảng 500 tỷ đồng, phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng phong tỏa số tiền 22 tỷ đồng.



“Lỗi này phần lớn đến từ người dân, mặc dù Công an TP Hà Nội nói riêng và lực lượng công an cả nước nói chung, cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí đã nhiều lần cảnh báo”, ông Tùng nói và cho rằng việc này “đáng phải lên án”.



Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thời gian qua lực lượng Công an TP Hà Nội đã rất tích cực, chủ động phòng chống, đấu tranh với loại tội phạm này.



Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, 3 trong số ý kiến cử tri nêu về loại tội phạm này đều năm trong số 11 loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng đã được Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ ra.



“Loại tội phạm này rất phức tạp, ngay cá nhân tôi cũng thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại thuộc dạng này. Vì vậy ý kiến của bà con cử tri là hoàn toàn xác đáng. Cơ quan chức năng của cả nước và Hà Nội đang rất tích cực triệt phá nhưng bà con nhân dân cũng cần cảnh giác hơn, phải cùng nhau tuyên truyền, cảnh báo cho người thân của mình, nhất là không tiếp tay cho loại tội phạm này”, bà Hoài nói và đề nghị phía Công an TP Hà Nội tiếp tục có các giải pháp phòng chống, ngăn ngừa loại tội phạm này.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các vị đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 của TP Hà Nội. Ảnh: Viết Thành.

Làm gì có cái gọi là “việc nhẹ, lương cao”

Trước đó, thông tin về 11 thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo tại buổi tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ: Thứ nhất, giả danh cán bộ công an quận, huyện, thị xã, công an phường, xã, thị trấn gọi điện thông báo, yêu cầu người dân chỉnh sửa, bổ sung thông tin căn cước công dân hoặc đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 với nhiều lý do khác nhau để hướng dẫn người dân thực hiện trực tuyến online bằng cách truy cập vào các website hoặc tải các phần mềm giả mạo, giao dịch tương tự các phần mềm của cơ quan nhà nước như Bộ Công an, VnID, dịch vụ công…chứa các mã độc để rồi từ đó chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, giả danh nhân viên ngân hàng, thuế, bảo hiểm hoặc cơ quan chức năng khác yêu cầu người dân cập nhật thông tin, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm y tế…để dẫn dụ người dân cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền quản lý điện thoại sau đó chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, kết bạn trên nền tảng mạng xã hội zalo, tele…tập trung vào các đối tượng là công chức, viên chức…sau đó chát và tống tiền bằng hình thức cắt ghép quan hệ trai, gái; hoặc sử dụng dịch vụ hẹn hò online để lừa đảo.

Thứ tư, cắt ghép hình ảnh, số điện thoại của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên các báo, trang web chính thống sau đó tạo dựng các tài khoản video, bài viết có nội dung sai sự thật xâm hại quyền của tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động lừa đảo.

Thứ năm, giả danh luật sư, cán bộ an ninh mạng, phòng an ninh mạng công nghệ cao của Bộ Công an cũng như các tỉnh, thành để trợ giúp những người đã bị lừa đảo sau đó tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, giả danh nhân viên công ty xổ số, người quen là nhân viên công ty xổ sổ để dụ dỗ, yêu cầu người bị hại chuyển tiền mau xổ số rồi chiếm đoạt tài sản.

Thứ bảy, giả mạo chủ tài khoản mạng xã hội zalo, facebook nhắn tin cho bạn bè, người quen của chủ tài khoản đề nghị chuyển tiền hộ hoặc mua thẻ cào điện thoại chuyển cho các đối tượng để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt xuất hiện thủ đoạn mới sử dụng công nghệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo các ra sản phẩm công nghệ giả âm thanh, hình ảnh của người có mối quan hệ với bị hại sau đó thực hiện cuộc gọi video call nhằm chiếm được niềm tin, giả danh người nhà để chiếm đoạt tài sản.

Thứ tám, giả làm nhân viên sàn thương mại điện tử, tập đoàn công ty lớn đăng tin tuyển dụng việc làm online có thu nhập cao việc làm nhẹ nhàng để chiếm đoạt tài sản. “Cái này là phổ biến, công an đã cảnh báo nhiều lần, không bao giờ có một việc nào là việc nhẹ lương cao cả”, Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Thứ chín, tạo lập các trang mạng xã hội bán hàng online giá rẻ hơn thị trường như vé máy bay, tour du lịch để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mười là tạo lập các hội nhóm, trang mạng xã hội về sân chơi trí tuệ, các môn thể thao để hướng dẫn người chơi tham gia bỏ tiền mua tài khoản sau đó chiếm đoạt tài sản.

Mười một, giả danh công ty tài chính có uy tín mua tài khoản, quản lý các sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch điện tử, sàn vàng, ngoại tệ, ngoại hối, tiền điện tử…để huy động, lôi kéo khách hàng đầu tư, cam kết những lợi nhuận khủng để thu hút nhiều người tham gia sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật làm người chơi thua lỗ, đánh sập hệ thống…để chiếm đoạt tài sản.