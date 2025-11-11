Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, củng cố nguồn lực cho chính quyền cơ sở

Ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sau hơn ba tháng vận hành, mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực, hoạt động quản lý nhà nước được triển khai cơ bản thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu, thành phố phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, củng cố nguồn lực cho chính quyền cơ sở và có những cơ chế, chính sách kịp thời, thiết thực để hỗ trợ người dân. Ảnh: ĐT

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp không ngừng được nâng cao; vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của chính quyền cơ sở được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình mưa lũ phức tạp, kéo dài vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những nỗ lực chỉ đạo, điều hành ứng phó kịp thời của các cấp, các ngành, thực tế cũng cho thấy còn tồn tại những bất cập, hạn chế trong công tác phối hợp, đánh giá tình hình, tổ chức thực thi và phản ứng chính sách ở một số cấp, một số khâu; đặc biệt là trong xử lý tình huống phát sinh tại cơ sở… Thực tiễn đó đòi hỏi chính quyền thành phố phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, củng cố nguồn lực cho chính quyền cơ sở và có những cơ chế, chính sách kịp thời, thiết thực để hỗ trợ người dân.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu, thành phố phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, củng cố nguồn lực cho chính quyền cơ sở và có những cơ chế, chính sách kịp thời, thiết thực để hỗ trợ người dân. Trong ảnh, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố trong một lần kiểm tra hoạt động tại chính quyền 2 cấp sau sáp nhập. Ảnh: CTV

“Trên cơ sở đó, tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 16 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực tài chính ngân sách, tổ chức, biên chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Trong đó, sẽ xem xét việc phân bổ nguồn Trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2024 nhằm bổ sung nguồn lực cho các dự án phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh; quyết định việc sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ các-bon cho các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố; xem xét, bổ sung kinh phí chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho cấp xã năm 2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; quyết định áp dụng tạm thời mức thu không đồng (0 đồng) đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến; bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất, tạo việc làm và ổn định đời sống cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt…”, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Tình hình mưa lũ phức tạp, kéo dài vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: T.H

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh thêm, cũng tại kỳ họp này sẽ xem xét, bổ sung số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2025 - 2026; ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động bị tác động trực tiếp do sắp xếp đơn vị hành chính về công tác tại trung tâm hành chính mới...

“Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ trong thảo luận; xem xét kỹ lưỡng từng nội dung, đóng góp ý kiến sâu sắc để các nghị quyết được thông qua đạt chất lượng, hiệu lực và hiệu quả cao nhất”, ông Dũng yêu cầu.