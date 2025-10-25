Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Thế giới
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 11:18 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 11:18 GMT+7
Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế tới Hà Nội - thành phố vì hòa bình để tham dự lễ mở ký công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Chủ tịch nước gọi đây là "một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng".
Chủ tịch nước Lương Cường khai mạc Lễ mở ký. Ảnh: Phạm Hưng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới tương lai”, Lễ mở ký hôm nay thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và cam kết chung các quốc gia cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, bền vững".

"Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời một công cụ pháp lý toàn cầu mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển".

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, trong quá trình phát triển của nhân loại, khoa học công nghệ đã giúp con người không ngừng mở rộng không gian sinh tồn, tương tác và phát triển. Hôm nay chúng ta đã và đang bước vào không gian mạng, nơi mỗi dòng dữ liệu, mỗi thao tác công nghệ, mỗi tương tác số đều có thể tác động sâu sắc đến an ninh, kinh tế, phát triển và cả tương lai của các quốc gia.

Không gian mạng vừa là không gian mới, phát triển, vừa là mặt trận mới của an ninh toàn cầu, nơi cơ hội và thách thức đan xen, nơi tiến bộ công nghệ phải song hành cùng đạo đức và trách nhiệm.

Cùng với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ số, các hoạt động tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng về quy mô, mức độ và hậu quả. Tội phạm mạng đã trở thành thách thức trực diện đối với an ninh, phát triển của mỗi quốc gia và đời sống hạnh phúc của mỗi người dân trong thời đại số. Các vụ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, thao túng thông tin, xâm nhập hạ tầng thiết yếu diễn ra hằng ngày trên nhiều quốc gia và tổ chức, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm. Thông tin cá nhân và an toàn của người dân đang bị xâm hại nghiêm trọng. Trong đó, trẻ em và phụ nữ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

"Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ không gian mạng không chỉ là yêu cầu của thời đại mà còn là điều kiện tiên quyết để mỗi quốc gia phát triển nhanh, bền vững, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung" - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cùng các đoàn quốc tế dự Lễ mở ký. Ảnh: Phạm Hưng.

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, Công ước Hà Nội, một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng ra đời là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật. Quá trình đàm phán hơn 2 năm hội tụ các giá trị toàn cầu, khẳng định tinh thần đồng thuận, sức sống của chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.

3 thông điệp

Chủ tịch nước lưu ý, Công ước Hà Nội gửi đi ba thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới.

Thứ nhất, khẳng định cam kết kiến tạo một trật tự bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. Bởi chỉ khi cùng hợp tác, cùng nâng cao năng lực, chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững.

Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao cả nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển, mang lại cơ hội cho tất cả và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

"Ba thông điệp đó thể hiện rõ tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân. Đó cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế. Lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể, là trung tâm và là mục tiêu trong mọi nỗ lực" - Chủ tịch nước nói..

Chủ tịch nước khẳng định: Đối với Việt Nam, lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng hôm nay không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm và tin cậy của cộng đồng quốc tế. Hơn 2 năm qua, Việt Nam luôn đồng hành cùng tiến trình đàm phán trong lúc này.

"Chúng tôi tự hào khi Hà Nội, thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, được lựa chọn là nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy" - Chủ tịch nước nói. "Việt Nam đăng cai lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với thượng tôn pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng".

Để công ước thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch nước cho rằng chúng ta cần không chỉ ý chí chính trị mà cần cả nguồn lực để thực thi. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực của các quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, ổn định. Chủ tịch nước kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn công ước để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

