Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng khi Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, đồng thời thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại một phiên họp Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Tổng kết nhiệm kỳ và nhiều nội dung quan trọng

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, ngay sau phiên khai mạc sáng 20/10, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổng hợp và trình bày các ý kiến, kiến nghị mà cử tri và nhân dân cả nước gửi đến Quốc hội.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XV.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ sẽ lần lượt trình bày báo cáo tổng kết hoạt động trong giai đoạn 2021-2026.

Tiếp nối chương trình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ trình bày các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của ngành mình.

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước.

Phiên họp buổi chiều sẽ khép lại với các báo cáo quan trọng về ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày, bao gồm tình hình thực hiện ngân sách năm 2025, dự toán năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2026-2028, cùng các kế hoạch về tài chính quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn cho giai đoạn tiếp theo.

Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ.

Các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí họp trong một buổi về nội dung này.

"Chúng ta không bỏ trống 1 hình thức giám sát nào, cũng không ảnh hưởng việc thực hiện đầy đủ chức năng của Quốc hội tại kỳ họp", ông Hiển nhấn mạnh.



Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là bước tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: VPQH

Khối lượng công việc tại Kỳ họp này rất lớn, liên quan mật thiết đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề rất quan trọng của đất nước. Đặc biệt là việc xem xét, thông qua số lượng các dự án luật, nghị quyết - thể hiện sự đổi mới tư duy lập pháp, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “đổi mới tư duy pháp luật, cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường cho phát triển”.

Những quyết sách về 13 vấn đề quan trọng của đất nước, 49 dự án luật, 04 nghị quyết thuộc công tác lập pháp được xem xét, thông qua tại kỳ họp này sẽ tiếp tục định hình thể chế, hoàn thiện khung khổ pháp lý và thúc đẩy đổi mới tư duy phát triển đất nước theo đúng chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

"Đổi mới tư duy pháp luật, cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển là nhiệm vụ hết sức nặng nề, trách nhiệm rất lớn đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp này", Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, cũng như sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan, tinh thần làm việc nghiêm túc, đổi mới của các đại biểu Quốc hội, Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp “tổng kết để mở đường” - sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm của một nhiệm kỳ Quốc hội năng động, đổi mới và hành động vì nhân dân, vì tương lai phát triển của đất nước.