Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Đình Cường, sinh ngày 7/4/1975, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô nhiệm kỳ 2021-2026, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.
Trước đó vào ngày 30/6/2025, ông Trần Đình Cường nhận quyết định giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, ông Trần Đình Cường là Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy.
Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân việc tặng thưởng Huân chương Lao động đối với tập thể Bộ Công an; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, cùng 2 Thứ trưởng.