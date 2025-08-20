Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội.

Ông Trần Đình Cường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Đình Cường, sinh ngày 7/4/1975, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô nhiệm kỳ 2021-2026, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.

Trước đó vào ngày 30/6/2025, ông Trần Đình Cường nhận quyết định giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, ông Trần Đình Cường là Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy.