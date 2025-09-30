Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam





Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Ra đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung; Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández có: Tổng Thư ký Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez; Điều phối viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Martha Hernández Romero; Chủ nhiệm Ủy ban Nông lương của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Ramón Osmani Aguilar Betancourt; Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Thể thao của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Cristina Luna Morales; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Félix Martínez Suárez.

Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández diễn ra trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 – 2/12/2025). Chuyến thăm khẳng định tình cảm gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Đây là lần thứ ba, ông Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Cuba, sau các chuyến thăm vào năm 2017 và 2024. Ngoài ra, ông Esteban Lazo Hernández từng thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba sang Việt Nam dự hoạt động kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị vào năm 2023 và dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cũng là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Cuba thăm chính thức Việt Nam kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm (diễn ra từ 31/8 đến 2/9/2025).

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández có ý nghĩa nối tiếp chuyến thăm của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, phát triển toàn diện. Trong quan hệ song phương, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba là điểm sáng, là kênh hợp tác có tính chất bổ trợ rất quan trọng cho quan hệ giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba. Đây là cơ chế được thiết lập nhằm tạo khuôn khổ hợp tác thường xuyên, trực tiếp giữa hai cơ quan lập pháp, bổ trợ quan trọng cho kênh quan hệ Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cho biết, tại phiên họp hai bên sẽ rà soát các kết quả đạt được, đánh giá hiệu quả thực hiện các khuyến nghị đã thống nhất và bàn thảo các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đưa hợp tác nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu.