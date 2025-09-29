Điện Kremlin tuyên bố không có giải pháp nào cho tình hình chiến trường Ukraine hiện nay

Binh sĩ Mỹ nạp nhiên liệu cho tên lửa Tomahawk. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo ngày 29/9, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin đã nghe các tuyên bố từ Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Keith Kellogg về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine .

"Không có thuốc tiên nào có thể thay đổi tình hình tiền tuyến hiện tại. Chính quyền Kiev không có vũ khí thần kỳ. Và dù là Tomahawk hay các tên lửa khác, họ cũng sẽ không thể thay đổi được cục diện" - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng gọi các tuyên bố về khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Ukraine là “rất nghiêm trọng”.

“Câu hỏi, như trước đây, đặt ra như sau: Ai có thể phóng những tên lửa này, ngay cả khi chúng rơi vào tay chế độ Kiev? Liệu chỉ có người Ukraine mới có thể phóng chúng hay phải là quân nhân Mỹ? Ai định mục tiêu cho những tên lửa này? Phía Mỹ hay chính người Ukraine? Và vân vân. Chắc chắn chúng tôi đã nghe các tuyên bố này, chúng rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang nghiên cứu chúng” - ông nói.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ đưa ra lập trường đáp trả sau khi đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng và hiểu rõ ai sẽ tham gia vào quá trình này.

Một ngày trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố rằng chính quyền Trump đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg tuyên bố rằng chính quyền vẫn chưa đưa ra quyết định về khả năng chuyển giao tên lửa cho Kiev.

Ông Kellogg cũng nói, ông Trump ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga.