Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Thế giới
Thứ hai, ngày 29/09/2025 19:28 GMT+7

Điện Kremlin tuyên bố không có giải pháp nào cho tình hình chiến trường Ukraine hiện nay

+ aA -
V. (Theo RN) Thứ hai, ngày 29/09/2025 19:28 GMT+7
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố hiện không có giải pháp nào có thể thay đổi tình hình tại mặt trận cho Ukraine, khi bình luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Binh sĩ Mỹ nạp nhiên liệu cho tên lửa Tomahawk. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo ngày 29/9, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin đã nghe các tuyên bố từ Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Keith Kellogg về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine .

"Không có thuốc tiên nào có thể thay đổi tình hình tiền tuyến hiện tại. Chính quyền Kiev không có vũ khí thần kỳ. Và dù là Tomahawk hay các tên lửa khác, họ cũng sẽ không thể thay đổi được cục diện" - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng gọi các tuyên bố về khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Ukraine là “rất nghiêm trọng”.

“Câu hỏi, như trước đây, đặt ra như sau: Ai có thể phóng những tên lửa này, ngay cả khi chúng rơi vào tay chế độ Kiev? Liệu chỉ có người Ukraine mới có thể phóng chúng hay phải là quân nhân Mỹ? Ai định mục tiêu cho những tên lửa này? Phía Mỹ hay chính người Ukraine? Và vân vân. Chắc chắn chúng tôi đã nghe các tuyên bố này, chúng rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang nghiên cứu chúng” - ông nói.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ đưa ra lập trường đáp trả sau khi đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng và hiểu rõ ai sẽ tham gia vào quá trình này.

Một ngày trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố rằng chính quyền Trump đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg tuyên bố rằng chính quyền vẫn chưa đưa ra quyết định về khả năng chuyển giao tên lửa cho Kiev.

Ông Kellogg cũng nói, ông Trump ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Tham khảo thêm

Tướng Mỹ xác nhận ông Trump cho phép đòn tấn công tầm xa của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga

Tướng Mỹ xác nhận ông Trump cho phép đòn tấn công tầm xa của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga

'Vùng chết' - Forbes đưa tin về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga

'Vùng chết' - Forbes đưa tin về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phương Tây phản ứng lại lời đe dọa của ông Zelensky đối với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine vì ông Zelenskye đã đe dọa sẽ sử dụng chúng để tấn công Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris nhận xét.

Đừng động vào chúng tôi - lãnh đạo quốc gia thành viên NATO gửi thông điệp gay gắt tới ông Zelensky

Thế giới
Đừng động vào chúng tôi - lãnh đạo quốc gia thành viên NATO gửi thông điệp gay gắt tới ông Zelensky

Ông Trump khiến Châu Âu hoảng loạn với tuyên bố về Ukraine

Thế giới
Ông Trump khiến Châu Âu hoảng loạn với tuyên bố về Ukraine

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Điểm nóng
Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Tổng thống một nước NATO phản hồi tuyên bố về chiến tranh với Nga

Điểm nóng
Tổng thống một nước NATO phản hồi tuyên bố về chiến tranh với Nga

Đọc thêm

Người đàn ông tử vong khi tắm biển, ngư dân Gia Lai khóc ròng vì triều cường 'lạ'
Tin tức

Người đàn ông tử vong khi tắm biển, ngư dân Gia Lai khóc ròng vì triều cường "lạ"

Tin tức

Tại Gia Lai, do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi) đã xuất hiện triều cường bất thường, những cột sóng cao 5-6m liên tiếp đập vào bờ.

Bóng đá Malaysia: “Thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”
Thể thao

Bóng đá Malaysia: “Thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”

Thể thao

ĐT Indonesia và ĐT Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch nhất, điều này tỷ lệ thuận với việc mỗi CLB của 2 quốc gia này được sử dụng nhiều cầu thủ ngoại nhất khu vực.

Ông Lê Quang Mạnh thực hiện nhiệm vụ Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tin tức

Ông Lê Quang Mạnh thực hiện nhiệm vụ Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Bỏ điều trị theo lời bác sĩ để chữa bệnh bằng nước chanh, muối hột: 'Phản khoa học'
Xã hội

Bỏ điều trị theo lời bác sĩ để chữa bệnh bằng nước chanh, muối hột: "Phản khoa học"

Xã hội

Bác sĩ cho rằng, việc tuyên truyền “chanh muối, tắm nắng để chữa bách bệnh” và đặc biệt là khuyên bỏ thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp hay thậm chí HIV là hành vi vô trách nhiệm, xem thường tính mạng người khác.

Thông tin mới nhất từ Nghệ An về thiệt hại do bão số 10: Gà chết nổi đầy chuồng, lợn chết trôi khắp nơi
Nhà nông

Thông tin mới nhất từ Nghệ An về thiệt hại do bão số 10: Gà chết nổi đầy chuồng, lợn chết trôi khắp nơi

Nhà nông

Đây là thông tin mới nhất từ Nghệ An về thiệt hại do bão số 10: Gà chết nổi đầy chuồng, lợn chết trôi khắp nơi. Mưa xối xả do bão số 10, khiến nhiều trang trại tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An ngập sâu. Trang trại bị ngập khiến hàng vạn con gà chết nổi đầy chuồng. Chỉ sau 1 đêm, nông dân trắng tay.

Thiệt hại sau bão số 10 ở Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở, ruộng vùi lấp, gia súc chết
Nhà nông

Thiệt hại sau bão số 10 ở Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở, ruộng vùi lấp, gia súc chết

Nhà nông

Thiệt hại sau bão số 10 ở Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở, ruộng vùi lấp, gia súc chết. Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều xã miền núi TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, ruộng bị vùi lấp, gia súc chết và hạ tầng hư hỏng, chính quyền cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục.

Quy định mới về thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo năm 2025
Bạn đọc

Quy định mới về thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo năm 2025

Bạn đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 210/2025/NĐ-CP (ngày 21/7/2025) sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết về thành lập, quản lý và giám sát Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2025.

Từng vỡ nợ, anh nông dân Nghệ An này bất ngờ đổi đời, thu 6-8 tỷ/năm nhờ nuôi con đặc sản bình dân dày đặc
Nhà nông

Từng vỡ nợ, anh nông dân Nghệ An này bất ngờ đổi đời, thu 6-8 tỷ/năm nhờ nuôi con đặc sản bình dân dày đặc

Nhà nông

Bị đối tác lừa đến vỡ nợ, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, anh Bảo ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An tưởng chừng phải bán luôn căn nhà bố mẹ để lại. Rồi cơ duyên đến khi anh Bảo bắt tay vào nuôi con ốc bươu đen. Nhờ con ốc bươu đen anh thu về tiền tỷ mỗi năm, trả hết nợ còn có cơ ngơi khang trang nơi quê nhà.

Trung Quốc tung vũ khí chí mạng nhằm vào ông Trump, nông dân Mỹ thành 'vật hy sinh'
Thế giới

Trung Quốc tung vũ khí chí mạng nhằm vào ông Trump, nông dân Mỹ thành 'vật hy sinh'

Thế giới

Khi thời hạn chót của Tổng thống Donald Trump để chốt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang đến gần, ngành nông nghiệp Mỹ một lần nữa trở thành “vật hy sinh” khi Bắc Kinh sử dụng hàng nhập khẩu nông sản làm vũ khí nhắm thẳng vào ông Trump và nông dân Mỹ, theo Politico.

Sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa, 3 người trên xe may mắn thoát nạn
Tin tức

Sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa, 3 người trên xe may mắn thoát nạn

Tin tức

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (BUALOI), chiều nay (29/9), một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai vùi lấp và đẩy một chiếc xe ô tô chở 3 người xuống vực sâu khoảng 100m. Điều kỳ diệu là cả 3 người trên xe đều may mắn thoát nạn.

Từ Đại hội XIV đến kỷ nguyên mới: Đảng lãnh đạo chuyển đổi số, dẫn dắt quốc gia kiến tạo
Tin tức

Từ Đại hội XIV đến kỷ nguyên mới: Đảng lãnh đạo chuyển đổi số, dẫn dắt quốc gia kiến tạo

Tin tức

Ngay sau Đại hội XIII, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao đã được xác định là trụ cột phát triển quốc gia, thay vì chỉ là khẩu hiệu. Đến giai đoạn 2024 - 2025, những định hướng này đã được hiện thực hóa bằng chính sách, con số và bước tiến cụ thể, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, nơi công nghệ số trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng, quản trị và phát triển bền vững. Trong bối cảnh Đại hội XIV sắp diễn ra, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy thành tựu, đồng thời giải quyết những thách thức để chuyển đổi số thực sự trở thành nền tảng kiến tạo quốc gia.

Đây là tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 ở Sơn La: Nước lũ đổ ầm ầm, taluy sườn núi sụt, tắc quốc lộ 6
Nhà nông

Đây là tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 ở Sơn La: Nước lũ đổ ầm ầm, taluy sườn núi sụt, tắc quốc lộ 6

Nhà nông

Tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 ở Sơn La. Nước lũ đổ ầm ấm, taluy sườn núi sụt, tắc quốc lộ 6.Từ đêm 28/9 đến ngày 29/9, tại tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to gây ngập lụt, sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến giao thông bị ùn tắc, uy hiếp tính mạng người tham gia giao thông.

Hà Nội xuất hiện nhiều điểm úng ngập do mưa lớn, ảnh hưởng của bão số 10 - Bualoi
Tin tức

Hà Nội xuất hiện nhiều điểm úng ngập do mưa lớn, ảnh hưởng của bão số 10 - Bualoi

Tin tức

Do ảnh hưởng của Bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện một số điểm ngập úng: Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực), Lê Trọng Tấn, Hầm chui xe lửa Thiên Đức, Hầm chui số 5, 6, Km 9 – Đại lộ Thăng Long.

Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ, kẻ chủ mưu nhận 15 năm tù
Pháp luật

Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ, kẻ chủ mưu nhận 15 năm tù

Pháp luật

Chiều 29/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ lừa đảo bất động sản, tuyên phạt Võ Minh 15 năm tù vì dựng màn kịch bán đất, làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của khách hàng; đồng phạm Trần Văn Nam nhận 8 năm tù.

Hai cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng VIC - VHM kéo thị trường, VN-Index 'xanh vỏ, đỏ lòng'
Nhà đất

Hai cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng VIC - VHM kéo thị trường, VN-Index 'xanh vỏ, đỏ lòng'

Nhà đất

Hai cổ phiếu bất động sản VIC - VHM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh giúp VN-Index giữ sắc xanh trong phiên 29/9, dù thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ với hàng trăm mã giảm giá. Giá trị vốn hóa Vingroup lập kỷ lục mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Nga Vyacheslav Volodin: Việt Nam mong muốn phát triển toàn diện quan hệ với Nga
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Nga Vyacheslav Volodin: Việt Nam mong muốn phát triển toàn diện quan hệ với Nga

Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau và lòng tin, lịch sử quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, phù hợp với lợi ích và mong muốn của Lãnh đạo và Nhân dân hai nước.

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?
Đông Tây - Kim Cổ

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật nào của Đông Ngô thuộc diện lão thần, có danh nhưng năng lực hạn chế và không được Tôn Quyền trọng dụng?

Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng rất cao từ đầu năm 2026?
Xã hội

Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng rất cao từ đầu năm 2026?

Xã hội

Hội đồng tiền lương quốc gia đã nhất trí với phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1/1/2026 với vùng cao nhất hơn 5,3 triệu đồng/tháng.

Nam thanh niên có 2 bằng đại học, 3 bằng thạc sĩ từ bỏ giàu sang, sống lang thang ngoài đường
Xã hội

Nam thanh niên có 2 bằng đại học, 3 bằng thạc sĩ từ bỏ giàu sang, sống lang thang ngoài đường

Xã hội

Sau nhiều năm ở nước ngoài, Zhao thường xuyên phải vật lộn với cô đơn, chỉ tìm thấy sự an ủi bên những người đồng hương.

Hà Nội thông qua 24 nghị quyết: Từ cụ thể hóa Luật Thủ đô đến đẩy nhanh các dự án trọng điểm
Tin tức

Hà Nội thông qua 24 nghị quyết: Từ cụ thể hóa Luật Thủ đô đến đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Tin tức

Kỳ họp chuyên đề thứ 26 của HĐND TP Hà Nội khép lại với nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có việc cụ thể hóa Luật Thủ đô vào cơ chế áp dụng tiêu chuẩn quốc tế cho xây dựng, cùng hàng loạt dự án lớn như cầu Trần Hưng Đạo, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, công viên sông Tô Lịch.

Dông lốc kéo dài 40 phút ở Quảng Ninh, 9 người bị thương
Tin tức

Dông lốc kéo dài 40 phút ở Quảng Ninh, 9 người bị thương

Tin tức

Do ảnh hưởng của bão số 10, chiều 29/9, trên địa bàn xã Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện dông lốc kéo dài 40 phút, khiến 9 người bị thương.

Tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10: Thuyền viên sống sót kể lại giây phút chìm tàu, 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị
Nhà nông

Tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10: Thuyền viên sống sót kể lại giây phút chìm tàu, 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Nhà nông

Tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, vụ chìm tàu. Ông Nguyễn Trọng Chí (quê An Giang), một trong những thuyền viên may mắn sống sót, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra vào tối 28/9, sau vụ chìm hai tàu cá trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị khiến 9 thuyền viên mất tích...

NÓNG: Thêm một hồ thủy điện lớn ở miền Bắc được lệnh mở cửa đáy xả lũ vào 20h00 hôm nay, cảnh báo lũ trên sông Đà
Nhà nông

NÓNG: Thêm một hồ thủy điện lớn ở miền Bắc được lệnh mở cửa đáy xả lũ vào 20h00 hôm nay, cảnh báo lũ trên sông Đà

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 20h00’ ngày 29/9/2025. Trong khi đó, cảnh báo lũ trên sông Đà cũng được ngành khí tượng thủy văn đưa ra.

Nông thôn Tây Bắc: “Tiếng loa bản” vang vọng giữa đại ngàn
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: “Tiếng loa bản” vang vọng giữa đại ngàn

Điện Biên Hôm Nay

Điện Biên, một tỉnh miền núi phía Tây Bắc, nơi rừng không chỉ là nguồn sống của con người mà còn là mái nhà sinh thái của hàng trăm loài động thực vật. Thấu hiểu tầm quan trọng đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp tại Điện Biên đang được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức cộng đồng thay vì chỉ dựa vào lực lượng chức năng.

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ y tế để chiếm đoạt tiền bảo hiểm tại Đà Nẵng
Pháp luật

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ y tế để chiếm đoạt tiền bảo hiểm tại Đà Nẵng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 10 đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ y tế để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ, với tổng số tiền trục lợi hơn nửa tỷ đồng.

Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong vụ đấu giá mỏ cát tăng đến 370 tỷ đồng
Pháp luật

Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong vụ đấu giá mỏ cát tăng đến 370 tỷ đồng
6

Pháp luật

Mức giá khởi điểm mỏ cát được đưa ra là 1,2 tỷ đồng nhưng sau khi trải qua suốt 20 tiếng với 200 vòng đấu, cuộc đấu giá mỏ cát mới kết thúc với số tiền chốt phiên lên tới 370 tỷ đồng, ở mức tăng hơn 1.500% so với giá khởi điểm.

Bé gái 5 tuổi cùng mẹ chinh phục một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam bằng cách nào?
Xã hội

Bé gái 5 tuổi cùng mẹ chinh phục một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam bằng cách nào?

Xã hội

Bé gái 5 tuổi đã cùng mẹ chinh phục đỉnh núi Tà Chì Nhù, một trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam, gây xôn xao dư luận.

Châu Ngọc Quang báo tin dữ, chia tay ĐT Việt Nam
Thể thao

Châu Ngọc Quang báo tin dữ, chia tay ĐT Việt Nam

Thể thao

Theo thông tin của FPT Play, tiền vệ Châu Ngọc Quang đã dính chấn thương nặng trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Ninh Bình FC. Cụ thể, cựu tiền vệ HAGL bị đứt dây chằng đầu gối phải, dự kiến nghỉ thi đấu 7-8 tháng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch tỉnh Gia Lai về dòng vốn đầu tư “khủng” đổ vào địa phương
Kinh tế

Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch tỉnh Gia Lai về dòng vốn đầu tư “khủng” đổ vào địa phương

Kinh tế

Ông Nguyễn Văn Châu - Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã gửi báo cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về kết quả thu hút và hỗ trợ đầu tư trên toàn tỉnh. 9 tháng đầu năm 2025, Gia Lai đã ghi nhận 144 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến 78.003 tỷ đồng, trong đó dòng vốn FDI chiếm hơn 1,4 tỷ USD. Nhiều dự án trọng điểm đang chờ phê duyệt, cho thấy bức tranh đầu tư đang khởi sắc mạnh sau sáp nhập, đặc biệt tại khu vực Gia Lai Đông.

Tin đọc nhiều

1

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

2

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

3

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
77

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

4

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

5

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà