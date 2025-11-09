Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Cần Thơ

Ấp Châu Thành có 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống hòa thuận, đoàn kết, với hơn 1.100 hộ dân, với trên 6.000 nhân khẩu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại chùa Tum Núp, ấp Châu Thành, xã An Ninh, TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

Những năm qua, diện mạo nông thôn ấp Châu Thành đổi thay rõ nét, đặc biệt về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục.

Tại địa phương, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hơn 98% hộ của ấp đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trồng lúa, chăn nuôi bò, sản xuất hoa màu mang lại thu nhập ổn định, góp phần giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và hướng đến nông thôn mới nâng cao. Hiện toàn ấp chỉ còn 11 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương công tác Mặt trận tại ấp Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian qua.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến đại diện Chùa Tum Núp; các vị chức sắc của TP Cần Thơ, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình tiêu biểu tại địa phương. Ảnh: H.X

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài và giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, ấp Châu Thành, xã An Ninh và TP Cần Thơ còn nhiều dư địa cần tiếp tục phấn đấu, phát triển.

Chùa Tum Núp là ngôi chùa cổ với hơn 400 năm lịch sử, đây là trung tâm văn hóa của cộng đồng người dân tộc Khmer TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý, địa phương phải thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.



Nhân dịp tham dự ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến đại diện chùa Tum Núp, các vị chức sắc của TP Cần Thơ, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình tiêu biểu tại địa phương. Ngoài ra còn có các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.