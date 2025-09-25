Chủ tịch TP.HCM: Sẽ kiểm điểm người đứng đầu nếu chậm trễ giải phóng mặt bằng

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu chậm giải phóng mặt bằng

Sáng 25/9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.V

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch TP.HCM ông Nguyễn Văn Được cho biết, 3 khâu đột phá trọng tâm của nhiệm kỳ tới gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Trong đó, hạ tầng chỉ có thể triển khai khi công tác giải phóng mặt bằng được làm quyết liệt.

Theo ông, thực tế nhiều phường-xã thời gian qua còn lúng túng, thiếu cán bộ chuyên môn, thậm chí lãnh đạo vẫn e ngại, không dám ký phương án bồi thường khiến tiến độ chậm trễ.

Chủ tịch TP nhấn mạnh: "Bí thư, chủ tịch 168 xã, phường phải quyết liệt giải phóng mặt bằng. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả đảng bộ và người đứng đầu. Địa phương nào chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, để dự án ì ạch thì người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm”.

Ông cho rằng, guồng máy vận hành trơn tru thì tất cả bánh răng phải chạy đồng bộ, không để điểm nghẽn kéo lùi sự phát triển chung.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh, kẹt xe và ngập nước hiện là "đặc sản" không mong muốn của thành phố. Nếu giải quyết quyết liệt bài toán hạ tầng, ông tin rằng trong 10 năm tới, TP.HCM có thể tạo ra bước đột phá lớn, hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030.

Lập đội đặc nhiệm “cầm tay chỉ việc”

Cũng theo lãnh đạo Thành phố, dù giải ngân đầu tư công của TP.HCM có chuyển biến tích cực, song vẫn thiếu tính bền vững. Một trong những nguyên nhân chính xuất phát từ sự chậm trễ ở khâu giải phóng mặt bằng, khi nhiều cán bộ cấp xã còn lúng túng hoặc không dám đưa ra quyết định.

Để khắc phục, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ biệt phái cán bộ sở ngành về làm việc trực tiếp tại xã, phường, đặc biệt ở những địa bàn có dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Văn Linh nối dài và các đề án chỉnh trang đô thị ven kênh rạch.

“Sắp tới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ thành lập các ‘đội đặc nhiệm’ xuống xã, phường trọng điểm, để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng. Các đội sẽ ‘cầm tay chỉ việc’, giúp địa phương mạnh dạn và quyết liệt hơn”, ông Được thông tin.

Ông cũng khẳng định, cán bộ cấp xã khi được giao nhiệm vụ cần xác định trách nhiệm người đứng đầu, dám làm, dám quyết vì lợi ích chung.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, trong làm việc thì có quyết định đúng, có quyết định chưa đúng. Nhưng nếu cán bộ làm việc với tâm trong sáng, Thành phố sẽ đồng hành và ó cơ chế bảo vệ.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã biệt phái 18 viên chức về 3 xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ để hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài