Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM có quyền gì trong tuyển dụng và quản lý viên chức?

Quyền tuyển dụng và tiếp nhận viên chức

UBND TP.HCM vừa ban hành “Hướng dẫn tạm thời một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố”.

Ngoài thẩm quyền thuộc UBND thành phố và các sở, ngành, hướng dẫn có phân cấp đối với UBND phường, xã (gọi là UBND cấp xã).

Chủ tịch UBND xã, phường được quyền tuyển dụng, tiếp nhận viên chức trực thuộc vào làm việc. Ảnh: H.V

Theo đó, về tuyển dụng viên chức, Chủ tịch UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hành chính trực thuộc (nếu có) theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã được quyền ký kết, thay đổi, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại các tổ chức hành chính trực thuộc (nếu có).

Chủ tịch UBND cấp xã cũng được quyền quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho viên chức được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự tại đơn vị sự nghiệp công lập và tại tổ chức hành chính trực thuộc (nếu có).

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý:

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý cấp phòng và tương đương tại đơn vị.

UBND cấp xã cũng có quyền tổ chức xét thăng hạng (sau khi UBND thành phố quyết định phê duyệt chỉ tiêu), bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2, hạng II và tương đương trở xuống đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập và tại tổ chức hành chính trực thuộc (nếu có).

Chủ tịch UBND cấp xã cũng được quyền quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp, cụ thể:

Hạng I xếp lương loại A2, hạng II và tương đương trở xuống đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại tổ chức hành chính trực thuộc (nếu có).

Hạng I xếp lương loại A2, hạng II và tương đương đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp từ hạng III và tương đương trở xuống đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại đơn vị.

Về thực hiện chế độ tiền lương (nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương), Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đối với:

Viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm; viên chức thuộc thẩm quyền quản lý giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2, hạng II và tương đương tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc; viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại các tổ chức hành chính trực thuộc (nếu có).

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc UBND cấp xã quyết định đối viên chức thuộc thẩm quyền quản lý giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống tại đơn vị.

Quyền chuyển công tác, thôi việc…viên chức

Về chuyển công tác đối với viên chức, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chuyển công tác trong và ngoài thành phố đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm; viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc; viên chức tại các tổ chức hành chính trực thuộc (nếu có).

Chủ tịch UBND xã, phường cũng được quyền quyết định thôi việc, chuyển công tác...với viên chức trực thuộc. Ảnh: H.V

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc UBND cấp xã quyết định chuyển công tác trong và ngoài thành phố đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại đơn vị.

Về giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 và tương đương tại đơn vị trực thuộc; viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại các tổ chức hành chính trực thuộc (nếu có).

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã quyết định đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tại đơn vị