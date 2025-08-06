Theo Chỉ thị số 01/CT-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản và Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản.

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Tháp chủ động nắm toàn diện thực trạng tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép khoáng sản trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Tập trung lực lượng, huy động phương tiện đấu tranh, cương quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: minh họa.

Công an tỉnh Đồng Tháp xây dựng, ký kết quy chế phối hợp giữa Công an các tỉnh, thành phố giáp ranh (Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh) về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép khoáng sản để bảo đảm tính chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh v.v..

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh, thay thế những văn bản quy định công tác quản lý nhà nước về khoáng sản không còn phù hợp; tiếp tục thực hiện rà soát, tham mưu cấp phép khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, đôn đốc các tổ chức được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác; lắp đặt camera giám sát, thiết bị định vị trên phương tiện khai thác, phương tiện vận chuyển và truyền thông tin 24/24h cho Công an tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường có liên quan để theo dõi, quản lý; thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp rà soát danh sách các bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các bến, bãi kinh doanh không phép, có dấu hiệu tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Tăng cường công tác kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy thuộc thẩm quyền và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc nạo vét để khai thác khoáng sản trái phép, thi công không đúng chuẩn tắc thiết kế và thời gian quy định v.v..

Theo: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp