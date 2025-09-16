Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ ba, ngày 16/09/2025 07:03 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?

Tú Uyên Thứ ba, ngày 16/09/2025 07:03 GMT+7
UBND tỉnh Hưng Yên vừa có buổi làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp…
Chiều ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đã chủ trì hội nghị gặp mặt và làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng và một số nhà đầu tư trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo, đến nay tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch phát triển 1 Khu Kinh tế (KKT) với tổng diện tích là 30.583ha, trong đó có 22 KCN, KCN - đô thị - dịch vụ với tổng diện tích khoảng 8.020ha; hiện có 5 KCN đã thành lập với diện tích 1.893ha.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận quy hoạch phát triển 43 KCN nằm ngoài KKT với tổng diện tích trên 13.500ha, trong đó có 18 KCN đã được thành lập với diện tích gần 4.000ha.

Kết quả, đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh Hưng Yên đã thu hút được 232 dự án đầu tư mới và 194 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 119.299 tỷ đồng và 1,554 tỷ USD.

Với các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định “khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình”, từ đó chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: T.Đạt

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.908 dự án còn hiệu lực, bao gồm 3.010 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 645.396 tỷ đồng và 898 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 16,23 tỷ USD.

Nhiều dự án tập trung triển khai thực hiện nhanh, tỷ lệ vốn đầu tư giải ngân lớn, sớm đưa vào hoạt động ổn định, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu; đồng thời giải quyết nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Tại hội nghị, các chủ đầu tư hạ tầng KCN, đại diện doanh nghiệp đã nêu các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất; quản lý, vận hành hệ thống thu gom nước thải và công tác thu hút đầu tư, nguồn lao động...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định “khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình”, từ đó theo thẩm quyền, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, xử lý nước thải tại các KCN trên địa bàn.

Với lực lượng công an, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh an toàn, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, lợi dụng chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về nguồn lao động, trong đó tăng cường liên kết đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền theo lĩnh vực quản lý, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tăng hiệu quả quản lý, minh bạch hóa thông tin, tối ưu hóa quy trình hành chính, góp phần thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, tạo ra môi trường kinh doanh hiện đại, cạnh tranh và bền vững.

Tiếp tục rà soát, kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch, tìm nguồn nguyên liệu san lấp ổn định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Vị lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định, quan điểm của UBND tỉnh Hưng Yên luôn xác định công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, trụ cột trong cơ cấu kinh tế của Hưng Yên.

Tỉnh Hưng Yên kiên định mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đất KCN, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp vào ngân sách và sự phát triển chung của tỉnh.

Phát triển công nghiệp phải đi đôi với phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng đời sống dân cư và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn. UBND tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp…

