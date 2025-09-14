Phát triển nông nghiệp hàng hóa

Hình thành từ việc sáp nhập ba xã Đông Cường, Đông Xá, Đông Phương, xã Bắc Đông Hưng có hạ tầng cơ bản đồng bộ, hệ thống giao thông nông thôn và nội đồng thuận lợi cho phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp và nông nghiệp.

Phát huy lợi thế sẵn có cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân, xã đã xây dựng 6 cánh đồng lớn với tổng diện tích 180 ha, gieo cấy các giống lúa chất lượng cao cho giá trị thu nhập tăng 33,3% so với giống lúa truyền thống.

Đồng thời, xã cũng xây dựng thành công vùng trồng rau màu, cây vụ đông với tổng diện tích trên 600 ha.

Năm 2022, sản phẩm bí ngô của địa phương đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Giá trị sản xuất bình quân của vùng trồng màu và cây vụ đông đạt trên 140 triệu đồng/ha.

Nông dân xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất lúa hàng hóa.

Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình trong xã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao như: thỏ, ếch kết hợp cá rô, làm ống hút từ cỏ bàng để xuất khẩu...

Ông Nguyễn Văn Hưng ở thôn Tân Thọ chia sẻ: Gia đình tôi cấy 5 mẫu lúa nếp Đài Loan.

Giống lúa này ít sâu bệnh, năng suất cao, dễ tiêu thụ, giá bán cao hơn so với giống truyền thống. Mỗi vụ thu được khoảng 15 tấn thóc tươi, mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

Vốn là địa phương thuần nông, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, xã Bắc Đông Hưng đã thu hút hàng chục doanh nghiệp lớn và cơ sở sản xuất đến đầu tư xây dựng nhà xưởng, trang bị máy móc hiện đại, tự động hóa cao, thân thiện với môi trường.

Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày da, mây tre đan xuất khẩu… giải quyết việc làm cho 5.500 - 6.000 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình nuôi ếch của ông Nguyễn Thế Công ở thôn Tào Xá, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Từ chỗ phải ly hương để mưu sinh, người lao động nay có việc ổn định ngay tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Mậu cho biết: Công ty chuyên sản xuất giày dép, hiện tạo việc làm ổn định cho trên 1.700 lao động là người địa phương và các xã lân cận.

Hàng năm, Công ty dành hàng trăm triệu đồng cho công tác an sinh xã hội, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Đán, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên khẳng định: Thời gian qua, xã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, giống cây trồng, vật nuôi, vốn và kiến thức để người dân, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế, tăng doanh thu, từng bước nâng cao đời sống.

Công ty TNHH Phúc Mậu tạo việc làm cho trên 1.700 lao động của xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên và các xã lân cận.

Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 8,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 79,9 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm còn 1,51%.

Kinh tế phát triển, xã có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chú trọng phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu

Giai đoạn 2025 - 2030, xã Bắc Đông Hưng đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,2%/năm; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm dưới 1%. Đến năm 2029, xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu này, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên xác định nông nghiệp tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế; chú trọng xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh diện tích từ 5 ha trở lên, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thêm nhiều sản phẩm đạt OCOP đạt 3 - 4 sao.

Đường giao thông nông thôn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên được nâng cấp, mở rộng.

Cùng với đó, xã phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, quy hoạch cụm công nghiệp Đông Phương,ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời khuyến khích người dân học nghề, phát triển nghề phụ, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

